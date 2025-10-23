Ruští pouliční muzikanti provokují písněmi „zahraničních agentů“


V Rusku skončili za mřížemi členové kapely Stoptajm za to, že hráli na náměstí v Petrohradu skladbu od exilového rappera. Stoptajm hrají už několik měsíců na ulici písně takzvaných zahraničních agentů, jak autory označují ruské úřady. Zatýkání členů skupiny inspirovalo k podobným pouličním produkcím i další muzikanty.

Osmnáctiletá Diana Loginovová studuje hru na klavír na konzervatoři Rimského-Korsakova, uspěla v několika hudebních soutěžích a vystupuje pod uměleckým jménem Naoko s kapelou Stoptajm. Na sociálních sítích se letos na podzim rozšířily záběry, jak hraje na náměstí v Petrohradu píseň Sdružení Labutí jezero od rappera Noizeho MC. „Chci se dívat na balet, ať tančí labutě. Ať se stařec třese strachem o své jezero,“ zpívají ve videu další mladí lidé, kteří zpěvačku při její produkci podporovali.

Podle informací z ruských médií soud Loginovovou v říjnu uvěznil na třináct dní. Shledal, uvádí server stanice RKB, že „zorganizovala“ shromáždění nejméně sedmdesáti lidí a zpívala, aniž by „kulturní akci koordinovala s městskou správou,“ což mělo „negativní důsledky pro pohyb chodců a přístup veřejnosti k dopravní infrastruktuře“. Loginovová popřela, že by akci organizovala, přihlížející podle ní dopravu nenarušovali.

Obvinění i z diskreditace ruské armády

Úřady ji vyšetřují i kvůli takzvané diskreditaci ruské armády. Hrozí jí pokuta až padesát tisíc rublů. Ruští zákonodárci po zahájení plnohodnotné invaze na Ukrajinu v roce 2022 přijali zákony postihující „diskreditaci ruské armády“ a „šíření lživých informací o ruských ozbrojených silách“. Za lži je pokládáno vše, co je v rozporu s oficiální verzí Moskvy, která mimo jiné obvykle mluví o „speciální vojenské operaci“ na Ukrajině.

V obou případech jde o správní delikt, nikoliv trestný čin, upřesňuje agentura Reuters. Opakované přestupky ale mohou vést k trestnímu stíhání Loginovové a delšímu trestu odnětí svobody.

Web Meduza informuje, že soud také poslal za mříže na dvanáct, respektive třináct dní kytaristu Alexandra Orlovova a bubeníka Vladislava Leontjevova z kapely Stoptajm, s níž Loginovová zpívá.

Stížnosti „na hluk“

Stoptajm podle dřívější zprávy Meduzy vystupuje v ulicích od letošního jara, přičemž pronásledování členů skupiny začalo po udáních provládních aktivistů. Těm se nelíbí videa, na kterých je vidět, že hudebníci šíří skladby umělců označených úřady za zahraniční agenty, jako je například rapper Noize MC nebo zpěvačka a muzikantka Monetočka a Zemfira. Všichni tři odešli do exilu.

Server RKB připomíná, že hudebníky ze Stoptajmu zadržela petrohradská policie už letos v srpnu „kvůli stížnostem na hluk“. Po podání vysvětlení ale byli propuštěni.

Po zatčení členů Stoptajmu začali pouliční hudebníci v různých městech hrát písně na jejich podporu. K nim patřil i Jevgenij Michajlov alias Žeňka Radosť, zatčený před pár dny v Jekatěrinburgu. Muzikantův advokát sdělil, že policie hudebníka obvinila z drobného výtržnictví a Michajlov strávil noc na policii. Pro server Meduza se vyjádřil, že skupina Stoptajm se pro něj stala „příkladem odvahy a otevřenosti“. Kapela nabádá své odběratele, aby nesdíleli podobná videa ze svých vystoupení on-line.

Labutí jezero jako odkaz na Putina

Skladba Sdružení Labutí jezero, kterou provokovala v ulicích Diana Loginovová, je pro ruské úřady problematická hned z několika důvodů. Nijak nevinný není už jen odkaz na slavný balet ruského skladatele Petra Iljiče Čajkovského. Labutí jezero se totiž v Sovětském svazu stalo jakýmsi symbolem politické nestability. Sovětská televize tuto baletní pohádku se známou scénou umírající labutě pouštěla při úmrtí některých státníků. A vysílala ji nepřetržitě i během pokusu o puč, který urychlil rozpad SSSR, v srpnu 1991, kdy stála na straně pučistů.

Název písně – Sdružení Labutí jezero – a její text navíc odkazují na stavební družstvo Ozero (Jezero), které v devadesátých letech založili přátelé a spolupracovníci současného ruského vůdce Vladimira Putina. Týkalo se výstavby dač, jak se v ruském prostředí nazývají rekreační chaty či vily.

Konec odmlky kvůli invazi na Ukrajinu. Nětrebková koncertuje v USA, Gergijev v Itálii
Sopranistka Anna Nětrebková a dirigent Valerij Gergijev při koncertě s Vídeňskou filharmonií v roce 2018

Na Ozero poukazoval ve své kritice Kremlu například opoziční politik Alexej Navalnyj. V roce 2012, krátce před volbami, v nichž se tehdy Putin jako premiér ucházel o třetí zvolení prezidentem, zpochybňoval jeho sliby o stabilním hospodářském rozvoji. Označil je za „nejnebezpečnější politický podvod“ vzhledem ke zkorumpovanosti státu. Upozornil, že „v putinovském Rusku miliardáře nedělá talent a pracovitost, ale členství ve správném dačovském družstvu“.

Podle opozice členové Ozera právě za Putinovy éry úžasně zbohatli. Do dačovského spolku patřil třeba exministr školství a Putinův poradce Andrej Fursenko a jeho bratr Sergej, který vedl Ruský fotbalový svaz, exšéf ruských železnic Vladimir Jakunin nebo největší akcionář Gazprombank a Putinův „osobní pokladník“, jak ho nazvalo americké ministerstvo financí, Jurij Kuvalčík.

Autor písně podporuje Ukrajinu

Píseň Sdružení Labutí jezero označily ruské úřady letos za extremistickou. Soud rozhodl, že podporuje „negativní postoje vůči zástupcům vlády a ozbrojených sil Ruské federace“ a může poškodit „morální a etický vývoj dětí“. Ačkoli jsou odkazy na píseň v Rusku blokovány, mnoho lidí zákaz obchází prostřednictvím VPN. Skladba přitom nezmiňuje přímo Putina nebo jím vedenou válku proti Ukrajině, poznamenává Reuters.

Samotného autora – Noizeho MC – zařadily úřady už dříve na seznam takzvaných zahraničních agentů. Rapper, vlastním jménem Ivan Alexejev, žije od roku 2022 mimo Rusko.

Podařilo se mu mimo jiné vybrat přes 400 tisíc eur (asi 1,7 milionu korun) na podporu ukrajinských uprchlíků. Výzvu organizoval společně s další ruskou umělkyní zakazovanou současným Kremlem, která si říká Monetočka. I tato sedmadvacetiletá popová zpěvačka, vlastním jménem Jelizaveta Gyrdymovová, odešla po vypuknutí plnohodnotné invaze na Ukrajinu z Ruska. Momentálně žije v Litvě.

„Tajné kódy“ od Monetočky

Dala si prý za úkol podporovat ruskou diasporu a všechny, kdo nemohou protestovat proti válce, propagandě a represi ve své rodné zemi. „Velmi mě tíží sledovat, jak mladá generace vyrůstá v prostředí, kde jsou válka, násilí a krutost na denním pořádku. Jediné, co mohu udělat, je držet se dál od těch šílenců a podporovat ty, které drží jako rukojmí,“ vysvětlila letos v říjnu během setkání organizace Rusko-Svobody (Russie-Libertés) v Paříži.

Ve francouzské metropoli koncertovala v hudebním klubu Bataclan. Zpívala mimo jiné svou novou píseň „Jsi voják“, jejíž text odráží temnou realitu vojáků na frontě.

Ruská kapela kritizující válku unikla deportaci z Thajska do Moskvy. Kremlu nepohodlní umělci čelí v zahraničí zastrašování
Členové kapely Bi-2 po příletu do Izraele

V Rusku figuruje Monetočka na seznamu hledaných osob. To ji připravilo o podstatný zdroj příjmu, protože se vyhýbá zemím podporujícím Kreml a pečlivě vybírá letecké společnosti, aby se vyhnula vydání do Ruska. Ze zastávek svého turné proto vynechala Srbsko nebo Turecko, přestože tam má početné fanoušky.

V její rodné zemi – navzdory potlačení disentu a zařazení zpěvačky mezi takzvané zahraniční agenty – nebyly její písně zakázány. Virálním na TikToku, kde má přes tři a půl milionu sledujících, se stal její hit vyjadřující nostalgii po předválečném Rusku. Monetočka své písně nazývá „naším tajným kódem“ a doufá, že pomáhají jejím tamním příznivcům přežít temné časy.

Sovětská hvězda vyzvala Putina, ať skončí s válčením

Minulý měsíc Monetočku zmínila sovětská, respektive ruská popová hvězda a také hlasitá kritička Kremlu Alla Pugačovová.

O své kolegyni mluvila jako o „inteligentní“ a „velmi zajímavé“ v rozhovoru, který poskytla na youtubovém kanále ruské novinářky a dokumentaristky Katěriny Gordějové, žijící v exilu od anexe Krymu. Interview nasbíralo už dvacet šest milionů zhlédnutí – Pugačovová, která od odchodu ze své domoviny v roce 2022 veřejným komentováním politiky šetřila, vyzvala Putina, aby ukončil válku. Mluvila o zklamání ze svého někdejšího „idolu“. „Říct své vlasti, že se mýlí, je vlastenectví,“ prohlásila.

Ruská hudební ikona Pugačovová se vyjádřila proti válce. Je mimo realitu, reaguje vedení Státní dumy
Alla Pugačovová na pohřbu zpěváka a prokremelského politika Josifa Kobzona v září 2018

