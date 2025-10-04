Výtvarnice Vendula Chalánková se ohlíží za více než dvěma dekádami své tvorby. Retrospektivní výstava je k vidění v pražské galerii Etcetera.
Radši maluj, doporučovali doma Vendule Chalánkové
Název retrospektivy Radši maluj vychází z rady, kterou Chalánková slyšela od svého otce. „Ale nebylo to, že bych měla radši malovat než dělat nějakou domácí práci, ale na základě toho, když mě viděl, co dělám s rámky, které mi vyráběl. Já jsem na ně tehdy vyšívala esemesky,“ prozradila.
Vyšívané textové zprávy jsou na výstavě k vidění – vedle realistických maleb na plátně i na stěnách. „Někdy to může připomínat až datové výstupy. Je to náročná, velmi přesná práce. Ona sama o ní mluví jako o realistické abstrakci,“ uvedl ke způsobu malby kurátor Radek Wohlmuth.
A výsledek může působit velmi přesvědčivě, jak se výtvarnice přesvědčila při malování obrazů solárních panelů. Několik dní chodila na pole, kde stály, aby je vytvořila v měřítku jedna ku jedné. „Poslední den v plenéru přijeli správci solární elektrárny a říkali, že viděli na kameře, že jim ty panely soustavně někdo odnáší. Mysleli si, že jim tam kradu. Tím se mi potvrdilo, že se mi podařila hyperrealistická malba,“ vypráví.
Dorty i prezident
Chalánková pracuje s různými technikami i nadsázkou. K vytváření děl vycházejících ze skutečných věcí často používá nástroje, které se ve spojení s těmito reálnými předměty nebo jídly obvykle používají.
Kupříkladu když maluje kachličky, využije stěrky, série Lahůdky představující různé dorty zase vznikla s pomocí cukrářských tvořítek. „Je to stále malba. Vznikala při pečení. Míchala jsem si různé polevy, snažila jsem se vždy namíchat správný odstín a pak jsem zdobítky dodělávala třeba šlehačku nebo citronovou polevu,“ popisuje Chalánková.
Nejnovější tvorbu na výstavě zastupují Metamorfózy. Portréty tří osobností: skladatele Leoše Janáčka, výtvarníka Milana Knížáka a prezidenta Petra Pavla.
Témata obrazů Chalánková vždy pečlivě a dlouho promýšlí. A z běžného života nečerpá jen v nich, ale i v takzvaných tragikomiksech, v nichž s nadsázkou zachycuje tragikomiku situací a vztahů. Její malířskou tvorbu si lze v galerii Etcetera prohlédnout do 10. října.