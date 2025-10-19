„Praha je mimořádné město.“ Plácido Domingo zazpíval v Rudolfinu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
3 minuty
Plácido Domingo koncertoval v Praze
Zdroj: ČT24

Španělský operní pěvec Plácido Domingo měl v týdnu koncert v pražském Rudolfinu. Publiku zazpíval mimo jiné výběr nejslavnějších árií. Doprovázel ho symfonický orchestr Českého rozhlasu. Do Česka se Domingo vrací opakovaně, poprvé tu vystoupil v prosinci roku 1990. Koncertem tehdy vyjádřil podporu svobodnému Československu. „Praha je mimořádné město, moc se mi líbí její krásné paláce, harmonické spojení různých stylů, které odráží různé kultury v průběhu staletí. Praha je jedno z mých oblíbených měst na světě. Jezdím sem zpívat a dirigovat a užívám si krásy tohoto města,“ sdělil slavný pěvec v rozhovoru pro ČT.

