„Praha je mimořádné město.“ Plácido Domingo zazpíval v Rudolfinu

Španělský operní pěvec Plácido Domingo měl v týdnu koncert v pražském Rudolfinu. Publiku zazpíval mimo jiné výběr nejslavnějších árií. Doprovázel ho symfonický orchestr Českého rozhlasu. Do Česka se Domingo vrací opakovaně, poprvé tu vystoupil v prosinci roku 1990. Koncertem tehdy vyjádřil podporu svobodnému Československu. „Praha je mimořádné město, moc se mi líbí její krásné paláce, harmonické spojení různých stylů, které odráží různé kultury v průběhu staletí. Praha je jedno z mých oblíbených měst na světě. Jezdím sem zpívat a dirigovat a užívám si krásy tohoto města,“ sdělil slavný pěvec v rozhovoru pro ČT.