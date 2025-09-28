Velkolepým nastudováním opery Aida skladatele Giuseppa Verdiho otevřela sezonu Janáčkova opera Národního divadla Brno. Inscenace je působivá rozsáhlou výpravou a davovými scénami.
Brněnská Aida prožívá lásku a zradu na velkolepé scéně
Aida je dramatickým příběhem lásky a zrady na pozadí válečné vřavy. Egyptský vojevůdce Radames a etiopská otrokyně Aida se milují, jejich země ale ne. Aida – dcera nepřítele s královskou krví – se musí rozhodovat mezi romancí a věrností národu. Ocitá se navíc uprostřed milostného trojúhelníku, protože její sokyní je faraonova dcera.
„Je to život, i v životě musíme ve jméně lásky mít povinnosti,“ míní představitelka titulní hrdinky, slovenská sopranistka Mária Porubčinová. „Dnešní divák se dokáže najít i ve Starém Egyptě. Ráda bych řekla, že máme za sebou všechny válečné konflikty, ale myslím, že diváka může stále zamrazit nad tím uvědoměním, že z toho jako lidstvo bohužel ještě nejsme venku,“ dodává režisérka Magdalena Švecová.
Nastudování Verdiho opery pojalo brněnské Národní divadlo pompézně. Scéně vévodí symboly slunce a kostýmy ve zlaté. Působivé jsou davové scény. Součástí opery je i známý triumfální pochod se staroegyptsky tvarovanými trumpetami, takzvanými aidovkami. Divadlo si je nechalo vyrobit v Německu. „Jsou to speciální nástroje, které bývají standardně používány v této inscenaci. Jde o dlouhé trubky, speciální jsou v ladění,“ popisuje autor hudebního nastudování Jakub Klecker.
Spolu s gradací inscenace vrcholí i pohybové scény. Poprvé díky spolupráci divadla s juniorským baletem tanečníků z různých koutů světa.