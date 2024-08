Podzimní ČT art přinese divadlo o Kubišové, portréty kameramanů i operní „export“

České opery na světových scénách

Novinkou je i projekt České vývozní zlato. „Potvrdí známý fakt, že jestli se můžeme ve světě něčím opravdu chlubit, pak je to naše hudba. Nakoupili jsme několik operních inscenací českých autorů na světových pódiích a troufám si tvrdit, že taková Prodaná nevěsta zpívaná německy a anglicky – a zejména ta druhá z newyorské Metropolitní opery, odehrávající se nikoliv na českém venkově, ale na Long Islandu – dozajista prověří toleranci konzervativní části našeho publika,“ podotkl výkonný ředitel ČT art Tomáš Motl.

Další řadou se na obrazovky vrací hudební pořad Doupě či průvodce po architektuře Šumné stopy.

Česká televize v září také vyhlásí soutěž pro mladé výtvarníky. Do výzvy se mohou přihlásit umělci od osmnácti do 33 let. Z fotografií jejich děl odborná porota vybere ta, která pak ČT natočí do několikavteřinových jinglů. Ty se stanou součástí vysílání ČT art.