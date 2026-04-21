Operní Psohlavci přivedli Kozinu opět do Plzně


Divadlo J. K. Tyla uvádí operu Psohlavci
Divadlo J. K. Tyla vrátilo na jeviště Psohlavce od Karla Kovařovice. Jeho operu z konce devatenáctého století divadla už desítky let do svého repertoáru zařazují jen výjimečně. Operní kus se inspiroval stejnojmenným – a známějším – románem Aloise Jiráska.

Na plzeňském jevišti se operní Psohlavci hráli naposledy před více než šedesáti lety. „Plzeň si řekla: Které jiné české divadlo by ji mělo uvést než Divadlo Josefa Kajetána Tyla? Protože tady v pivovaru bylo popraviště, kde pověsili po Bílé Hoře Kozinu,“ upozornil režisér Martin Otava.

Svůj život tu tak skončil sedlák, který vedl koncem sedmnáctého století vzpouru Chodů proti panstvu. Jeho příběh zpopularizoval o sto let později spisovatel Alois Jirásek. Rovněž operní libreto Karla Šípka vypráví příběh Chodů – Psohlavců, kteří se nechtějí vzdát svých privilegií.

Z opery Psohlavci v Divadle J. K. Tyla
Zdroj: Divadlo J. K. Tyla/Martina Root

Konflikt mezi Kozinou a šlechticem Lamingerem neboli Lomikarem nakonec vyústí v tragický konec. „Je to jako manželství dvou lidí, kteří sdílí jeden byt a postupně na sebe dostávají takovou averzi, že už se jenom podívají a vraždil by jeden druhého. A to je střet dvou pravd, dvou názorů,“ dodává režisér.

Hudba Karla Kovařovice nabízí nejen dramatické pasáže, ale i lyrické momenty. Na sólisty, sbor i orchestr má vysoké interpretační nároky. „Je to opravdu smetanovsko-dvořákovsko-fibichovská tradice, kterou ještě zpracoval dál do větší romantiky,“ míní dirigent Jiří Štrunc.

Z opery Psohlavci v Divadle J. K. Tyla
Zdroj: Divadlo J. K. Tyla/Martina Root

„Orchestrace a ta pěvecká linka je posunutá do obtížnosti a i to, aby se člověk vyrovnal s orchestrem a vyjádřil pocity, které zrovna u Lamingera jsou hodně dynamické, to není snadná role,“ přiznává představitel šlechtice Pavel Klečka. V alternaci se střídá s Martinem Bártou. Jako Kozina se představují Richard Samek nebo Martin Šrejma.

Podle známé repliky pozval vůdce povstalců svého nepřítele do roka a do dne na Boží soud. Také inscenátoři plzeňské opery už mají na příští rok plány. V září 2027 by měli Psohlavci zaznít také v open-air provedení přímo v Domažlicích.

Zhypnotizovala jsem se během psaní, přiznává autorka nejlepší loňské prózy

„Chtěla jsem tam dostat temnotu dnešní doby, ale způsobem, že se čtenáři potěší, budou mít naději, a současně se v rámci hry mohou propadnout do skutečnosti, která není příliš zářivá,“ představuje Knihu roku 2025 její autorka Dora Kaprálová. S prózou Mariborská hypnóza zvítězila v cenách Magnesia Litera.
před 14 hhodinami

Kubáník vyhořel a napsal o tom hru. Na Terapii chodí k Boudové

Svou nejnovější inscenaci odehraje Slovácké divadlo na uherskohradišťské poliklinice. Diváky tak ještě více vtáhne do děje hry z terapeutického prostředí a s prvky thrilleru. Novinku Terapie napsal Josef Kubáník, který v ní zároveň hraje klienta terapeutky v podání Nely Boudové. Oba – a jediní – herci představení mají s tématem i svou mimodivadelní zkušenost.
před 16 hhodinami

Už si nemyslím, že svět je peklo, říká Fiala z Mňágy a Žďorp

Kapela Mňága a Žďorp zůstává i po více než třech dekádách stabilním úkazem českého rocku. Dokládá to nedávná – a pro skupinu první – cena Anděl za poslední album Hoříš? Hořím! „Stojí za tím možná trošku sobecké rozhodnutí dojet zbytek kariéry a vlastně i života fakt pořádně,“ poznamenal k úspěchu novinky frontman Petr Fiala v Interview ČT24 vedeném Terezou Willoughby.
před 19 hhodinami

Satelity ukázaly památky UNESCO z vesmíru

V rámci Mezinárodního dne památek a sídel se Evropská vesmírná agentura spojila s organizací UNESCO, aby společně přiblížily krásu i křehkost míst, která uchovávají společnou paměť lidstva. Zároveň zdůrazňují, že ať už jde o kulturní památky, nebo přírodní divy, tato místa vyprávějí příběh o tom, kým jsme. Jejich zachování není jen naší povinností, ale také závazkem vůči budoucím generacím.
před 21 hhodinami

VideoSedm let od požáru Notre-Dame stále uniká jeho příčina

Ani sedm let od požáru pařížské katedrály Notre-Dame není jasná jeho příčina. Podle nejnovějších informací deníku Le Figaro mohlo uvnitř historické památky začít hořet už dřív než 15. dubna. Za hlavní příčinu požáru se stále považuje zkrat na elektrické instalaci, vyšetřovatelé naopak zcela vyloučili možnost, že by ho mohl způsobit nedopalek od cigarety nebo že někdo požár založil úmyslně. Na rekonstrukci katedrály se vybralo 850 milionů eur (20,6 miliardy korun). Nyní se mimo jiné vede polemika o tom, zdali je moudré nahradit část historických vitráží moderními.
19. 4. 2026

Kočka na kolejích v divadle Mana prověřuje lásku

Vršovické divadlo Mana sáhlo po psychologickém dramatu Josefa Topola Kočka na kolejích. Příběh o rozpadajícím se vztahu a lidské nejistotě v šedesátých letech proslavil herec Jan Tříska. Nové nastudování je příležitostí pro Bořivoje Čermáka a Emu Klangovou Businskou.
19. 4. 2026

Studenti UMPRUM vezou do města módy textilní odpad

Studenti pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové (UMPRUM) představí na Týdnu designu v Miláně svou instalaci s názvem Wasted Waste. Na přehlídce designérských značek upozorňuje na narůstající objem textilního odpadu a neudržitelnou výrobu. Expozice inspirovaná třídírnou v Broumově ukazuje, že recyklace sama o sobě nestačí.
19. 4. 2026
