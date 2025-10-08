Animátor, výtvarník, scenárista a režisér Zdeněk Smetana bývá nazýván otcem animovaných večerníčků. Ke stému výročí narození tohoto tvůrce vznikla výstava v pražské Holešovické tržnici. Nese název Zdeněk Smetana a jeho světy a kromě tvorby pro děti poprvé uceleně také jeho osobní malby.
Obrazem: Do světů Zdeňka Smetany patří více než večerníčky
Zdeněk Smetana dal podobu Křemílkovi a Vochomůrkovi, Rákosníčkovi nebo Malé čarodějnici. Vystavené skici ukazují, jak při tvorbě postupoval. Díla dodala především jeho dcera Petra Kotrlíková. „Tatínek byl nejšťastnější doma. Miloval nikam nejezdit, sedět za stolem a pracovat si. On byl maximálně precizní, takže než on toho panáka chytil, vyhodil hodně pauzáků,“ připojila i osobní vzpomínku.
Spolukurátor výstavy Jan Bubeníček srovnává Smetanův přístup s přístupem Jiřího Trnky. „Má v sobě výborný balanc mezi kvalitním výtvarnem a velice srozumitelným, krásně zpracovaným příběhem pro děti,“ upřesnil. Bubeníček se sám animovanému filmu věnuje a v roce 2022 obdržel Českého lva za nejlepší animovaný film za snímek Myši patří do nebe.
Volná tvorba i ilustrace
Výtvarný záběr Zdeňka Smetany obsáhl ale víc než večerníčky. Jako relaxaci při práci na pohádkových postavách maloval obrazy. Jeho volná tvorba zahrnuje krajiny, zátiší i portréty, včetně zachycení sebe a své rodiny. „Tatínek byl estét. a to se promítalo do všeho, co dělal. Například nešli jsem do lesa, ale do sasankového lesa,“ popisuje jeden z takových obrazů Kotrlíková. Ilustroval rovněž přes padesát knih.
Aktuální výstava je příležitostí zhlédnout Smetanovy tvůrčí „světy“ uceleně. V Holešovické tržnici zůstane přístupná až do konce března příštího roku.
Začínal u Trnky, maloval i Toma a Jerryho
Výstava vznikla u příležitosti výtvarníkových nedožitých stých narozenin, které připadly na 26. července. Pocházel z pražské úřednické rodiny, která ho už od dětství v kreslení a malování podporovala. S kresleným filmem začal krátce po druhé světové válce. Do studia Bratři v triku, založeného Jiřím Trnkou, přišel v roce 1946 – a už zůstal. Naučil se ale všechny profese, léta dělal kreslíře a animátora.
Velké zkušenosti získal díky americké zakázce na tucet dílů seriálu Tom a Jerry, které v Praze vznikly na počátku šedesátých let. Později sám natočil řadu děl zvaných morality, největší vášní pro něj ale byla tvorba pro děti. Po Pohádkách z mechu a kapradí přišel Rákosníček, Malá čarodějnice nebo Radovanovy radovánky.
Koncem osmdesátých let ve svém pracovním tempu zvolnil. Výtvarnému umění sice úplně sbohem nedal, až do své smrti v únoru 2016 ale tvořil především volnou grafiku.