Noc s Andersenem má děti opět přivést k zájmu o literaturu


před 43 mminutami|Zdroj: ČTK, SKIP ČR

V celé řadě knihoven, škol a na dalších místech po celém Česku se chystají na Noc s Andersenem. Akce se koná každým rokem na podporu dětského čtení a čtenářství u příležitosti výročí narození tohoto dánského pohádkáře. Večerní program, či dokonce nocování mezi knihami, připravily na noc z 27. na 28. března pro zájemce stovky knihoven a škol po celém Česku, ale také v dalších zemích.

Noc s Andersenem se poprvé konala před více než čtvrtstoletím. Je jednou z akcí, kterou se tuzemské knihovny snaží povzbudit zájem dětí o čtení. „Pohádky mají zvláštní kouzlo: dokážou nás přenést do jiných světů a zároveň nám něco důležitého říct i o tom našem,“ napsal ve své zdravici dánský velvyslanec v Česku Søren Kelstrup.

Podotýká, že akce se koná jen pár dní před Mezinárodním dnem ptactva a že Andersen, s nímž je Noc spojena, psal o těchto tvorech často. „Určitě znáte jeho pohádku Ošklivé káčátko, ve které se z malého, odstrkovaného káčátka nakonec stane krásná labuť. Možná jste slyšeli i o slavíkovi ze stejnojmenné pohádky, jehož zpěv dokázal dojmout i císaře,“ připomněl diplomat.

Andersenův život nebyl vždy pohádka, ani ty jeho nekončí jen šťastně
Hans Christian Andersen v roce 1867

Místa zapojená do letošního ročníku akce se mohou na radu pořadatelů inspirovat ale také výročími Zdeňka Svěráka, Miloše Macourka nebo Walta Disneyho, zapojit se do vyšetřování případu z doby Karla IV. s knižním detektivem Vrboukem, hádat soutěžně pohádky nebo rozesílat speciální pohlednice. Ilustrace na pohledech, stejně jako na plakátu Noci, jsou tentokrát dílem Jitky Petrové a pocházejí z knihy Michaely Fišarové Ela v zemi medvědů.

Původně tuzemská iniciativa od prvního ročníku v roce 2000 expandovala i na další místa – letos se tak vedle škol a knihoven čte rovněž v dětských domovech, muzeích, azylovém domě či v zoo. A zapojují se další země v Evropě i v zámoří – letos se tak čte v Polsku, na Slovensku, v Bulharsku, Španělsku nebo ve školách vyučujících češtinu ve Spojených státech. 

Kvíz: Jak dobře znáte Andersenovy pohádky?
Ilustrace Vilhelma Pedersena, Andersenova prvního ilustrátora, k pohádce Císařovy nové šaty

VideoDevadesátiny oslaví Svěrák díky přenosu nejen v divadle, ale i v kinech a rádiu

Své devadesáté narozeniny, které připadají na 28. března, oslaví Zdeněk Svěrák v sobotu v Divadle Járy Cimrmana. Večer, odkazující mimo jiné k improvizacím z počátků Svěrákovy tvorby, bude přenášet Radiožurnál a také 180 kin. Podrobnosti prozradili v pátečním Studiu 6 oslavencův syn, režisér Jan Svěrák, a moderátor Vladimír Kroc. Česká televize scenáristu, dramatika, ale i autora písňových textů v den jeho narozenin připomene například pořadem z cyklu Úsměvy nebo oscarovým snímkem Kolja.
před 50 mminutami

VideoSvatovítský poklad si na Hradě povídá se současnými umělci

Svatovítský poklad včetně zlatého ostatkového kříže, přilbice svatého Václava nebo vzácné listiny z doby Karla IV. se ocitl v dialogu s díly současných umělců na výstavě v Jízdárně Pražského hradu. Expozici nazvanou Fragmenty paměti přístupnou od pátku 27. března připravil kurátor a historik umění Jiří Fajt. Ten v rozhovoru s redaktorem Martinem Rachmannem přibližuje, na co se návštěvníci mohou těšit.
před 20 hhodinami

Nebyly to zlomené osobnosti, říká Surovcová o knize rozhovorů na hraně života

Jsou často plní života, plánů a dál bojují, přestože jsou vážně nemocní. Kniha s názvem Jenom chci bejt, kterou napsala redaktorka a dokumentaristka Lea Surovcová, nabízí rozhovory s těmi, kteří vědí, že se jejich čas krátí, nebo zažívají náročné období. Jak sama autorka dodává, kniha je velmi pozitivní a pro všechny. Surovcová se podobným tématům dlouhodobě věnuje.
před 21 hhodinami

Národní galerie otevírá tři výstavy. Méně okázalosti, přeje si v budoucnu dočasná ředitelka

Tři nové výstavy v Národní galerii Praha připomínají více než dvousetletou historii této instituce, ale představují i současné mladé tvůrce. Do jarní sezony vstupuje galerie s obměněným vedením, dočasně ji vede Olga Kotková, která v ředitelském křesle nahradila odvolanou Alicji Knastovou. Galerijní novinky vznikly ještě za jejího působení. Kotková budoucí nabídku galerie vidí v pořádání více menších výstav.
včera v 13:09

VideoFilmové premiéry: Tajemství sýkorek, Matka či Pillion

Ke zhlédnutí v českých kinech je nově například nekonvenční romance Pillion. Britský snímek o vztahu mladíka z londýnského předměstí s tajemným členem motorkářského gangu zapadá do oblíbeného subžánru o dospívání mileniálů. Ve francouzském animovaném filmu Tajemství sýkorek odkrývá devítiletá Lucie rodinné tajnosti. V životopisném dramatu Matka ztvárnila herečka Noomi Rapaceová, známá třeba z adaptace krimi série Milénium, matku Terezu. Portrét řeholnice se soustředí na dobu, než se stala celosvětově známou osobností. Tuzemská kinematografie do kin vysílá Nevděčné bytosti režiséra Olma Omerzua. Řeší komplikované rodinné vztahy během jedné dovolené.
včera v 12:00

Čeho to je obraz? Rusko se vrací na prestižní výtvarné bienále

Benátské bienále je příležitostí vidět na jednom místě současné výtvarné umění z desítek zemí. Rusko mezi nimi od začátku plnohodnotné agrese vůči Ukrajině v roce 2022 chybělo. Letos se ale má vrátit. Pořadatelé hájí otevřenost akce, nicméně snáší se na ně kritika od ostatních účastníků, včetně Česka, a Evropská komise hrozí odebráním peněz. V ruském pavilonu na bienále mnozí vidí snahu Ruska o kulturní rehabilitaci putinovského režimu.
včera v 10:36

Asi jsme našli kostru d'Artagnana, oznámili francouzští archeologové

Kostra nalezená při opravách kostela v Maastrichtu může patřit slavnému francouzskému mušketýrovi d'Artagnanovi, informovala agentura AFP s odkazem na místní média. Šlechtic, který se stal předobrazem pro titulní postavu románu Tři mušketýři spisovatele Alexandra Dumase staršího, zemřel v nizozemském městě před více než 350 lety.
25. 3. 2026Aktualizováno25. 3. 2026
