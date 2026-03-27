Noc s Andersenem má děti opět přivést k zájmu o literaturu

V celé řadě knihoven, škol a na dalších místech po celém Česku se chystají na Noc s Andersenem. Akce se koná každým rokem na podporu dětského čtení a čtenářství u příležitosti výročí narození tohoto dánského pohádkáře. Večerní program, či dokonce nocování mezi knihami, připravily na noc z 27. na 28. března pro zájemce stovky knihoven a škol po celém Česku, ale také v dalších zemích.
Noc s Andersenem se poprvé konala před více než čtvrtstoletím. Je jednou z akcí, kterou se tuzemské knihovny snaží povzbudit zájem dětí o čtení. „Pohádky mají zvláštní kouzlo: dokážou nás přenést do jiných světů a zároveň nám něco důležitého říct i o tom našem,“ napsal ve své zdravici dánský velvyslanec v Česku Søren Kelstrup.
Podotýká, že akce se koná jen pár dní před Mezinárodním dnem ptactva a že Andersen, s nímž je Noc spojena, psal o těchto tvorech často. „Určitě znáte jeho pohádku Ošklivé káčátko, ve které se z malého, odstrkovaného káčátka nakonec stane krásná labuť. Možná jste slyšeli i o slavíkovi ze stejnojmenné pohádky, jehož zpěv dokázal dojmout i císaře,“ připomněl diplomat.
Místa zapojená do letošního ročníku akce se mohou na radu pořadatelů inspirovat ale také výročími Zdeňka Svěráka, Miloše Macourka nebo Walta Disneyho, zapojit se do vyšetřování případu z doby Karla IV. s knižním detektivem Vrboukem, hádat soutěžně pohádky nebo rozesílat speciální pohlednice. Ilustrace na pohledech, stejně jako na plakátu Noci, jsou tentokrát dílem Jitky Petrové a pocházejí z knihy Michaely Fišarové Ela v zemi medvědů.
Původně tuzemská iniciativa od prvního ročníku v roce 2000 expandovala i na další místa – letos se tak vedle škol a knihoven čte rovněž v dětských domovech, muzeích, azylovém domě či v zoo. A zapojují se další země v Evropě i v zámoří – letos se tak čte v Polsku, na Slovensku, v Bulharsku, Španělsku nebo ve školách vyučujících češtinu ve Spojených státech.