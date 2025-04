Andersenův život nebyl vždy pohádka, ani ty jeho nekončí jen šťastně

Nejspíš nebude mnoho těch, kterým se při vyslovení jména Hans Christian Andersen automaticky nevybaví některá z jeho pohádek, jako je Sněhová královna či Císařovy nové šaty. Andersen, od jehož narození je to 220 let, byl ovšem nejen slavným pohádkářem. I k tomuto výročí nyní vyšly poprvé česky všechny Andersenovy pohádky v ilustrovaném třísvazkovém vydání.

Více méně vlastní pílí a za přispění prozíravých dobrodinců, kteří rozpoznali Andersenovo nadání, se mu podařilo prorazit, ovšem nebylo to ani snadné, ani rychlé. A to, že byl silný introvert, nepraktický a důvěřivý, nedokázal se přetvařovat, měl, jak se říká, srdce na dlani, také příliš nepřispívalo.

„Můj život je krásná pohádka, tak bohatá a blažená! Kdybych byl jako chlapec, když jsem chudý a sám vykročil do světa, potkal mocnou vílu a ona mi řekla: ­‚Zvol si cestu a cíl a já tě budu ochraňovat a povedu tě podle vývoje tvého ducha a podle rozumných zákonů tohoto světa,‘ nemohl mi osud být příznivější a nemohl mě vést moudřeji a lépe. Příběh mého života řekne světu, co říká mně: Je laskavý Bůh, jenž všechno vede k nejlepšímu cíli.“

V roce 1835, přesně 8. května, vydal Andersen Pohádky vyprávěné dětem. První sbírka. První sešit (Eventyr, fortalte for Børn. Første Samling. Første Heftem). V témže roce vyšel sešit druhý a o dva roky později třetí. Nicméně, jak píše ve svých pamětech, první sešit si „nezískal velkou vážnost, dokonce se objevila slova politování, že spisovatel, který nedávno dokonce udělal jakýsi pokrok, hned zase se vrací do starých kolejí a vydává něco tak dětinského jako tyto pohádky“.

To jediné, co z Andersenova odkazu přetrvalo, jsou pohádky. Napsal-li ve svých memoárech: „jsou to moje ‚Pohádky‘, jež se v Dánsku bezvýhradně staví nade vše, co jsem vůbec napsal,“ a pokračuje: „jimž se přitom v začátcích nedostalo nijak pochvalného přijetí, ale které si získaly velké uznání teprve později,“ měl naprostou pravdu. A měl ji i v tom počátečním neuznání.

Andersen přitom vkládal do svých pohádek nenásilná mravní ponaučení a byla z nich cítit jeho upřímná víra v Boha, jeho prozřetelnost a sílu. „Náboženské stanovisko Andersonovo, pokud vyplývá z jeho děl, je přece jen v podstatě moderní, neboť všude staví do popředí mravní účast, lásku, nevnucuje však nikomu své formy víry,“ všímá si německý kritik K. A. Mayer ve studii Andersen a jeho díla, kterou v roce 1846 otiskl v ročence Jahrbücher der Gegenwart. A ještě dodává: „Takto poučuje a zušlechťuje, aniž si stanovuje poučení jako svůj účel, a snad tak působí právě tím více.“

Kdyby brčál uměl myslet

Na svou obranu cituje Andersen „významného německého kritika“ Juliana Schmidta, který v Dějinách německé literatury v roce 1863 mimo jiné napsal:

„Andersenovy pohádky právem pronikly do všech vrstev lidu. Jejich humoristicko-fantastické zabarvení naprosto nemá nic strojeného a básník bývá jen velmi zřídka sentimentální, nápady jsou všude stejně něžné jako překvapivé. Jeho početné, barvité figurky mají z trpké vážnosti života právě tak málo jako z matného idealismu pohádkového obrazu, okopírovaného podle módního žurnálu. Nejroztomilejší je, jak básník s panteismem dětské duše zlidšťuje celý svět, od slunce a planet až k trepce a k špinavé plynové lucerně.“

A pokračuje: „Není to pohodlná manýra, kdy se jakémukoliv živému či neživému předmětu vkládají do úst slova a kdy se rozpřádá mezi bytostmi bez rozumu chtěj nechtěj dialog. Opravdu se vciťujeme do duše stolů, židlí, houslí, elfů, skřítků; cítíme básníkův psychologický pohled upřený až do nitra zlomené látací jehly. Živě cítíme, že kdyby tenhle kocour, tato basa, tento brčál dovedl myslit, že by musel myslet takhle, a ne jinak. Andersen je pravá básnická povaha, která s půvabem a grácií přetváří svět romantiky v harmonický obraz.“

Už citovaný německý kritik K. A. Mayer měl za to, že Andersenova pohádka zaplňuje propast mezi umělou pohádkou romantiků a pohádkou lidovou, jak ji zaznamenali bratři Grimmové. „Má přednosti obou, aniž se s nimi podílí o jejich slabiny. Nesahá do minulosti jako romantikové, kteří, nespokojeni s přítomností, chtěli uměle reprodukovat kus středověku – jako jiné doby usilovaly o umělé vytvoření klasického starověku – ani není minulostí jako lidová pohádka. Spíše dýchá svěžím dechem přítomnosti a pohybuje se – pochopitelně za předpokladu dětské sféry, které zůstává věrná – na výši dobového vědomí,“ vysvětluje Mayer.