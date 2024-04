Před šedesáti lety kdosi Malé mořské víle v Kodani uřízl hlavu. Viníka hledali kriminalisté

před 10 m minutami | Zdroj: ČTK , Spiegel , BBC , The New York Times , Jyllands-Posten , hans christian andersen

O více než tři desetiletí později se dánský umělec Jorgen Nash doznal, že to on sochu připravil o hlavu pilkou na železo. Vedl ho k tomu prý nával vzteku, když ho jeho životní láska poslala k vodě. Policie Nashovo doznání nebrala vážně, vyhodnotila ho jako lacinou snahu o získání popularity.

Podle některých ovšem zřejmě pohádková hrdinka netrpěla dost. Bronzová socha se totiž opakovaně stává terčem vtipálků i vandalů. O hlavu přišla dokonce dvakrát. Při dalším – nedokonaném – pokusu v roce 1990 utržila zhruba dvacet centimetrů dlouhou ránu na krku, když se někdo snažil oddělit hlavu od bronzového těla a nejspíš byl vyrušen.

Podruhé bez hlavy

O osm let později už se neznámým vandalům zadařilo, aby Malá mořská víla zůstala o hlavu kratší. V obou případech dekapitace byli dokonce povolání detektivové z oddělení vražd – ovšem statistiku úspěšnosti toto vyšetřování kodaňské policii nezvýšilo, protože pachatele se ani v roce 1964, ani 1998 vypátrat nepodařilo.

O viníkovi druhého činu policii nijak nepřesvědčilo prohlášení Radikální feministické frakce. V textu zaslaném faxem stálo, že akce „symbolizovala misogynní a sexuální fixací se vyznačující mužské sny“, které vyvolávala bronzová nahota sochy. V úvahu víc přicházely dvě osoby na kolečkových bruslích spatřené v okolí, jenže ty se nepodařilo identifikovat.

Odměna ve výši čtyř tisíc dolarů vypsaná místní televizní stanicí zůstala nevyplacena. Jenže pak na práh stejné televize odložil kdosi uříznutou vílí hlavu. Maskovanou postavu exkluzivně natočil kameraman Michael Forsmark Poulsen. A, jaká náhoda, to právě on dostal anonymní typ, že socha mořské víly je podruhé bez hlavy. Stihl tak pořídit filmové záběry vandalského činu dříve než jiní a než dorazili strážci pořádku.

„Vypadá to podezřele, ale já jsem to nezařídil,“ tvrdil. Nad zvláštní shodou okolností se podivoval deník The New York Times i policisté, kteří Poulsena ale nakonec po dvou týdnech vyšetřovací vazby bez obvinění propustili. Nedávno nicméně své zapojení do poškození sochy kameraman připustil v knize a následně i televizním dokumentu.