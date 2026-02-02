Natáčel a čekala na něj sanitka. Kniha o Menšíkovi popisuje i jeho potíže

Vyšla dosud nejrozsáhlejší publikace o Vladimíru Menšíkovi. Připomíná hercovy filmové a televizní role i zábavné pořady, zároveň vypráví o překážkách, který Menšík v životě čelil. Mimo jiné se vypořádával se zdravotními problémy.
Vladimír Menšík byl těžký astmatik. Záchvaty trpěl od šestnácti, omezovaly ho i při moderování silvestrovských pořadů, které se s úspěchem reprízují. „Měl za zástěnou postel a na dvoře sanitku,“ upozorňuje autor knihy David Liška. Dodává, že zatímco na obrazovce Menšík střídá jeden vtip za druhým, takže televizní diváci si jeho indispozice nejspíše nevšimli, publikum ve studiu vidělo, že mu není dobře.
Problémy s předávkováním i alkoholem
Ke konci života měl Menšík na place k dispozici zdravotní sestru. Problémy provázely třeba natáčení jedné z trikových scén v seriálu Létající Čestmír. „Vladimír Menšík si lehl na nějakou konstrukci, stlačily se mu žebra, plíce, dostal záchvat. Řešil to injekcemi efedrinu,“ popisuje Liška.
Jenže se předávkoval. Podle vzpomínek syna Jana opustil natáčení a odjel do Prahy. „V tom opojení začal skupovat jídelní servisy. Pak byl přijat na psychiatrické oddělení, podle Jana Menšíka jako feťák,“ doplnil autor knihy. Populární herec se potýkal i se závislostí na alkoholu. A alkoholiky také ztvárnil. Mimo jiné ve své poslední filmové roli v dramatu Dobří holubi se vracejí. Navzdory nemoci zůstával těžkým kuřákem.
O zdraví vážně promluvil dva dny před smrtí, kdy natáčel pořad Abeceda. Zemřel v květnu 1988 ve věku padesáti osmi let. Parte však uvádělo, že ho smrt zastihla v šedesáti třech letech. Úřady totiž kdysi udělaly v jeho dokladech chybu a Menšík ji neopravil. Aby mohl odejít dřív do důchodu, tvrdil, že je o opět let starší.