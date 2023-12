Československé silvestry byly pro diváka zábavnější, ale jinou zábavu neměl, říká historik ČT

Posledními hodinami letošního roku o silvestrovské noci provedou Adéla Gondíková a Richard Genzer v pořadu, který připomene to nejlepší ze zábavné tvorby uplynulých sedmi dekád ve vysílání České televize. Pořad Silvestr – pořád nás to baví nabídne první program před dvaadvacátou hodinou. Na silvestra bavila televize i ve svém prvním roce vysílání.

Veřejné zkušební vysílání spustila Československá televize 1. května 1953. Už v prvním roce připravila i silvestrovský program. „Technologicky to byla komplikovaná práce, protože televize neměla přenosové vozy, všechno musela točit z jednoho studia v Měšťanské besedě,“ podotýká k začátkům mediální analytik a historik ČT Milan Kruml.

Po úspěchu velké zábavné revue v roce 1959, kterou připravil a uváděl Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou, se tento formát stal silvestrovskou tradicí až do revoluce. „Scénky se musely hodně zkoušet. To nebylo samo sebou. To s Jiřinkou Bohdalovou velice pečlivě nazkoušeli,“ prozradila ze zákulisí herečka Libuše Švormová.