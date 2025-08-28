Podesáté se koná mezinárodní festival filmové hudby a multimédií Soundtrack Poděbrady. Program nabízí film Bratři o bratrech Mašínech v koncertním provedení nebo výběr hitů z filmů Quentina Tarantina. Vystoupí také kapela Lucie. Letošní ročník je poprvé soutěžní.
Na Soundtracku Poděbrady zazní hudba z Tarantina i filmu Bratři
Čtvrteční zahájení obstará v zahradě poděbradského zámku Jitka Zelenková a za doprovodu mimo jiné gospelového sboru zazpívá písně z klasik, jako je Láska nebeská, Lví král či Snídaně u Tiffanyho.
Jako film, který představí v koncertní podobě, festival tentokrát vybral snímek Bratři. Dramatický příběh o skupině bratrů Mašínů natočil Tomáš Mašín a obdržel za něj Českého lva pro nejlepší film roku 2023. Soundtrack Karla Havlíčka bude během promítání živě interpretovat orchestr STRO.MY Ensemble, který hudbu k filmu nahrával. Snímek má navíc vazbu na Poděbrady, kde Mašíni částečně vyrůstali.
Hudba z Tarantina
Tématem jednoho z hlavních koncertů jsou filmy Quentina Tarantina. Zazní skladby ze snímků Kill Bill, Pulp Fiction, Hanebný pancharti nebo Tenkrát v Hollywoodu. Tedy hudba od Deep Purple nebo Davida Bowieho. Mimo jiné v podání hudebníků, kteří na nahrávání hudby pro Tarantinovy filmy spolupracovali s jeho dvorním skladatelem Enniem Morriconem.
„Nejtěžší a zároveň nejnákladnější jsou většinou licence na tyto projekty. Tarantino je v našem hledáčku od začátku. Je unikátní v tom, jak si vybírá hudbu, jak pracuje s hotovými písničkami, a spoustu skladeb znovu objevil pro současného posluchače,“ míní ředitel festivalu Michal Dvořák.
Lucie, Barták, Žbirka i soutěž
V Poděbradech vystoupí také skupina Lucie, s níž Dvořák hraje. Dramaturgie koncertu připomene také spojení kapely s filmovou hudbou. V programu zazní také průřez tvorbou Zdeňka Bartáka, spojeného třeba se seriálem Zdivočelá země nebo komedií Diskopříběh, a hudbu francouzských filmů na pozadí velkoplošné projekce představí Ondřej Brzobohatý s Epoque Symphonic Orchestra a hosty.
Programem Symphonic Meky Žbirka pak připomene tohoto zpěváka jeho kapela spolu s multižánrovým orchestrem Unique Orchestra. „Koncert připravoval ještě Meky za svého života, máme smutné privilegium, že Meky u nás vystoupil na svém posledním koncertě,“ podotýká Dvořák. Cenu za celoživotní dílo převezme letos Jiří Suchý.
Desátý Soundtrack Poděbrady potrvá do konce srpna a poprvé je soutěžním festivalem. Cílem soutěže je ocenit nejlepší dramatické využití původní filmové hudby, a to ve dvou kategoriích: celovečerní film a televizní díla. Odborné porotě přesedá Ondřej Soukup. Udělovat se bude také Divácká cena ČT.