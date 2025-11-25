Ověřte si v kvízu, jak dobře si pamatujete herecké i dabingové role Jorgy Kotrbové. Herečka, známá i pro svou práci v dabingu, zemřela 24. listopadu.
Zemřela Jorga Kotrbová, filmová Zlatovláska i hlas Houlihanové
Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Bylo jí 78 let. Diváci si ji pamatují mimo jiné jako Zlatovlásku z filmové pohádky. Výrazněji se uplatnila také v dabingu.
KVÍZ: Jak dobře znáte role Jorgy Kotrbové?
Kolik stojí neprodejné obrazy? 50 miliard eur za Monu Lisu, ani jedno za Guernicu
Jednoznačnou cenovku na umění „věší“ aukční síně. Jsou ale výtvarná díla, která se na trh nikdy nedostala a pravděpodobně ani nedostanou. Obrazy Mona Lisa, Guernica či Noční hlídka obdivují návštěvníci muzeí a jejich největší cena není ta vyjádřitelná penězi. Přesto – dalo by se vyčíslit, na kolik by zájemce přišly?
Zemřel Udo Kier. Hrál u Triera nebo v Nabarveném ptáčeti
Ve věku 81 let zemřel německý herec Udo Kier, který se prosadil i v Hollywoodu a často spolupracoval s dánským režisérem Larsem von Trierem. Informovala o tom v pondělí s odvoláním na jeho životního partnera německá média. Kier si zahrál také ve snímku Václava Marhoula Nabarvené ptáče z roku 2019.
Nejde o to, pochopit všechno, co vidíte, říká režisér dokumentu o hodnotě umění
Dokumentární satira Má to cenu?! poodkrývá v kinech zákulisí trhu s uměním, byť podle tvůrců nemá ambice být srozumitelným výkladem. Před kamerou se střetávají pohledy a ambice sběratelů, galeristů a umělců.
Netušila jsem, jak velký fenomén se za hrou Kingdom Come bude skrývat, prozradila Leichtová
Česká videohra Kingdom Come: Deliverance II se na celém světě zařadila mezi šest nejlepších titulů letošního roku. A součástí tohoto globálního herního fenoménu se stala i herečka Kristýna Leichtová, která byla předlohou pro postavu Kateřiny. Herečka prozradila, že si prý na začátku nedokázala představit, „jak obrovský fenomén se za tím bude skrývat“. Rozdíl mezi dabingem videohry a filmu či seriálu podle ní tkví především v absenci obrazu při dabování hry. Sdělila, že sama hit nikdy nehrála, ale viděla „pár ukázek na internetu“ a uznává, že to je „opravdu velice zábavná záležitost“.
Autoportrét Fridy Kahlo se vydražil za 54,7 milionu dolarů, padl tak ženský rekord
Autoportrét mexické malířky Fridy Kahlo se v newyorské aukční síni Sotheby’s ve čtvrtek večer tamního času vydražil za 54,66 milionu dolarů (1,15 miliardy korun). Obraz nazvaný Sen (Postel) z roku 1940 se tak stal nejdražším v aukci prodaným výtvarným dílem, jehož autorkou je žena. Před aukcí se cena obrazu odhadovala na 40 až 60 milionů dolarů. Totožnost kupce nebyla zveřejněna. Informovaly o tom tiskové agentury AFP a AP.
Neporazitelní vyrážejí do kina se vzkazem, že není dobré se vzdávat
Do kin vstupuje hraný film Neporazitelní. Snímek režiséra Dana Pánka pojednává o druhých šancích a nových začátcích, je inspirovaný událostmi kolem mistrovství světa v parahokeji v Ostravě v roce 2019. Vznikl v koprodukci České televize.
