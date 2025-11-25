KVÍZ: Jak dobře znáte role Jorgy Kotrbové?


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Ověřte si v kvízu, jak dobře si pamatujete herecké i dabingové role Jorgy Kotrbové. Herečka, známá i pro svou práci v dabingu, zemřela 24. listopadu.

Zemřela Jorga Kotrbová, filmová Zlatovláska i hlas Houlihanové

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Bylo jí 78 let. Diváci si ji pamatují mimo jiné jako Zlatovlásku z filmové pohádky. Výrazněji se uplatnila také v dabingu.
09:11Aktualizovánopřed 32 mminutami

