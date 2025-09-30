Kubišová je první českou zpěvačkou na známce. Svou mají i Šafránková či Šlitr
před 19 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, Česká pošta, MPO
Marta Kubišová se jako první tuzemská zpěvačka dostala na oficiální poštovní známky. V limitované edici vyjdou prvního listopadu, u příležitosti jejích třiaosmdesátých narozenin. V posledních pěti letech se z kulturních osobností podobné pocty dostalo Libuši Šafránkové, Jiřímu Šlitrovi či Miloši Formanovi.
Známky s portrétem Marty Kubišové už jsou v tisku. Vznikají jako pocta umělkyni i jejímu životnímu příběhu. „Je to pro mě velká čest, protože vyjít na známkách, to už je opravdu velké dílo. Všechno by mě napadlo, ale že budu ještě figurovat na známkách, to ne,“ přiznala zpěvačka.
Známka se tiskne na speciální samolepicí papír určený hlavně pro sběratele, který se dá dobře odlepit nad párou. „Nápad vyšel z týmu paní Kubišové a my jsme ti, kteří známku vydávají. Myslím, že o tom je dnes filatelie – že známky už vznikají ani ne tak proto, aby se lepily na dopisy, ale aby vznikla nějaká umělecká a sbírková hodnota,“ podotkl generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán.
Pět významných dat
Série bude mít podobu velkého tiskového listu s 25 známkami s pěti různými motivy, které mapují významné momenty ze života Kubišové: rok 1967 připomíná vítězství v anketě Zlatý slavík, 1969 značí odpor vůči komunistickému režimu, 1989 odkazuje k návratu během sametové revoluce, 2017 je spojen s koncem kariéry a rok 2019 symbolizuje zpěvaččinu charitu a lásku ke zvířatům.
„Známky se mi líbí, protože jsou perfektně vybrané. To jsem ještě byla holka k focení, ale teď už to tak není. A už taky nejsem holka,“ poznamenala Kubišová.
Do běžného prodeje se nejspíš nedostanou
Známky budou mít označení písmenem B, což znamená, že jsou určeny pro vnitrostátní obyčejná psaní do padesáti gramů. Edice se na trhu dlouho neohřeje. „Pravděpodobně se už nedostanou ani do běžného prodeje, protože teď už fungují předobjednávky a zbývá posledních 250 tiskových listů,“ upozornila spoluautorka konceptu Jitka Větrovská.
Podobu známek představili autoři a vydavatelé i na zářijovém koncertě v pražské Lucerně, kde Marta Kubišová naposledy veřejně zazpívala. Žádné další výjimky, k nimž občas přistoupila po oficiálním konci kariéry, už prý neplánuje.