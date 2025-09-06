„Franz Kafka není temný, ponurý a záhadný člověk. Je to velice živý a hravý mladý muž,“ říká o postavě slavného spisovatele režisérka Agnieszka Hollandová, která o Kafkovi nyní natočila snímek Franz. Podle ní se v postavě Kafky může zhlédnout mnoho mladých diváků. Režisérka zmínila, že k němu jako člověku i spisovateli má velmi osobní vztah. „Prostě cítil a viděl něco více než jeho současníci, možná i než naši současníci,“ podotkla. Film je podle ní experimentálním vyprávěním. „Snažili jsme se vyjádřit to, co je v Kafkovi neuchopitelné,“ uvedla. Snímek se představí na Mezinárodním filmovém festivalu v Torontu.
Kafka není temný, ale naopak živý a hravý, říká Hollandová k novému filmu
