Jeden Barbenheimer jaro nedělá. Kinaři řeší, jak udržet diváky

„Víme, že film, který začíná svou cestu výhradním uvedením v kinech, je úspěšnější na všech následujících distribučních platformách,“ tvrdí O’Leary. Tento fakt by podle něho měli zohlednit všichni tvůrci a producenti, kteří nejen touží, aby jejich počiny vidělo co nejvíce lidí, ale také pragmaticky chtějí vydělat.

Optimistický proslov prezidenta Národní asociace majitelů kin Michaela O’Learyho připomněl, že zánik kin předpovídá někdo každou chvíli, ale zatím přežila všechny existenční krize. Upozorňují, že filmový zábavní průmysl projevuje schopnost evoluce v reakci na to, co toto odvětví ohrožuje, ať už to byl nástup televize, videokazet a streamování, či problémy s pirátstvím.

Ani rok 2023 zatím nenaplnil předpověď Stevena Spielberga, který o osm let dříve prorokoval, že filmy o superhrdinech zajdou na úbytě. Tvůrce trháků E.T. – Mimozemštan, Jurský park či Čelisti tím chtěl říct, že ve filmovém průmyslu, včetně popkulturního vkusu, nic není věčné a každý cyklus jednou skončí.

Byť nejde ve všech případech o čistě originální scénáře – Barbie i Super Mario těží ze světově známých značek –, přesto se něco podobného naposledy událo v roce 2001, kdy první tři příčky obsadily snímky Harry Potter a Kámen mudrců, Shrek a Příšerky s.r.o. Shodou okolností všechny tři filmy zadělaly na další pokračování. Pravděpodobně i alespoň část vítězné trojice loňského roku bude generovat spin-offy a sequely.

Naděje se přesouvají na další rok

Šéf distribuce Warner Bros. Jeffrey Goldstein se snažil už dříve z trojlístku loňských kasovních trháků vyčíst, co by přimělo diváky vrátit se do kin. „Potvrdilo to něco, co v oboru známe už sto let: Lidé rádi sdílejí společně zážitky mimo své domovy. Rádi se baví. Filmy jsou dobrou finanční nabídkou a mohou přilákat masové publikum,“ uvedl.

Ovšem analytici neočekávají pro Hollywood příznivý rok, částečně proto, že další pokračování divácky oblíbených sérií Mission: Impossible a Spider-Man nestihnou zřejmě letos původně plánované termíny uvedení. Jde stále o důsledek loňské rozsáhlé stávky scenáristů a herců v Hollywoodu. Navíc do čísel návštěvnosti se stále promítají doznívají následky pandemických restrikcí.