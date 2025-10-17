Je Swiftová německá Ofélie? Podobnost s obrazem láká do muzea stovky fanoušků


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, AP, ArtNews, Museum Wiesbaden

Fanoušci americké popové hvězdy Taylor Swiftové nečekaně zaplavili muzeum v německém Wiesbadenu. Jedna z maleb v tamních sbírkách se totiž nápadně podobá videoklipu k úvodní písni zpěvaččina nového alba The Life of a Showgirl. Swiftová v něm ztvárnila Ofélii.

Secesní malba od Friedricha Wilhelma Theodora Heysera zobrazuje mladou dánskou šlechtičnu, která v dramatu Hamlet od Williama Shakespeara smutkem zešílí a utopí se. Představuje postavu Ofélie oděnou v bílém a obklopenou bílými lekníny. Přesný rok vzniku obrazu není znám, ale odborníci se domnívají, že pochází z období kolem roku 1900.

Muzeum Wiesbaden upozorňuje na podobnost malby s úvodní scénou ve videoklipu k písni The Fate of Ophelia (Osud Ofélie) od Taylor Swiftové. Skladba je v současné době hitem číslo jedna jak ve Spojených státech, tak v Německu.

Stylizovaný výjev z klipu a Heyserův olej se výrazně podobají, ať už jde o zpěvaččinu pózu, bílé roucho, či pozadí s lekníny, navíc Swiftová „vstává“ z obrazu pověšeného na stěně. Nicméně není zcela jisté, zda tvůrcům videa jako inspirace posloužilo přesně toto umělecké dílo.

Speciální prohlídka pro swifties

Zvýšený zájem o obraz nijak známého autora začal, když si muzeum nápadné podobnosti všimlo a zareagovalo začátkem října oznámením o uspořádání speciální prohlídky. Heyserovo dílo při ní podrobněji propojí s písní Taylor Swiftové a příběhem Ofélie. Kapacita byla záhy vyčerpána. Muzeum navíc přislíbilo, že fanoušci, kteří dorazí v oblečení inspirovaném buď zpěvačkou, nebo tragickou Shakespearovou postavou, budou mít vstup zdarma.

Akce se uskuteční 2. listopadu. Zájemci o zhlédnutí možné inspirace spojené s tvorbou Taylor Swiftové ale proudí do muzea už teď. Jen o druhém říjnovém víkendu dorazily stovky swifties, jak se příznivcům zpěvačky říká. A to i ze vzdálenějších míst Německa, nelitovali třeba pět hodin řídit z Hamburku. Mezi návštěvníky bylo také mnoho amerických rodin, které do Německa přivedla práce na základně americké armády ve Wiesbadenu, poznamenává agentura AP.

Vnitřní život, který vydělá miliony. Taylor Swiftová vydala nové album
Taylor Swiftová na přebalu alba The Life of a Showgirl

„Je to samozřejmě skvělá příležitost přilákat do muzea lidi, kteří nás ještě neznají,“ říká ředitel Andreas Henning. Muzeum by rádo originál obrazu ukázalo i přímo Taylor Swiftové, už se ji podle ředitele pokusilo kontaktovat.

Ofélie má konkurenci v Londýně

Zdá se, že i další instituce by uvítaly zvýšený zájem o výtvarné umění díky fenoménu, jímž se jedna z nejposlouchanějších a nejvýdělečnějších popových hvězd stala. Obraz Ofélie visí také v londýnské galerii Tate, připomněl například server ART news. Jde o známější dílo než to Heyserovo, namaloval ho anglický výtvarník John Everett Millais zhruba o půlstoletí dříve.

Ofélie na obraze od Johna Everetta Millaise (1851–52)
Zdroj: Wikimedia Commmons

Zobrazuje rovněž ženu v dlouhých šatech ležící utopenou ve vodě, obklopenou květinami. Právě proto tento obraz vedl nejprve po vydání alba ke srovnávání s novinkou Taylor Swiftové, protože na přebalu nové nahrávky se také ona nechala vyfotit oblečená ve vodě, konkrétně ve vaně. Podobný výjev se objevuje i v závěru klipu.

Muzeum ve Wiesbadenu ale poukazuje na to, že z těchto dvou Ofélií si je Swiftová věrněji podobná s tou německou.

Efekt Taylor Swiftové na ekonomiku se přeceňuje, tvrdí odborníci
Fanoušci Taylor Swiftové před koncertem v Liverpoolu

Výběr redakce

Polsko nevydá Německu podezřelého z poškození Nord Streamu

Polsko nevydá Německu podezřelého z poškození Nord Streamu

před 1 mminutou
Evropští socialisté vyloučili Ficovu stranu Smer

Evropští socialisté vyloučili Ficovu stranu Smer

12:37Aktualizovánopřed 43 mminutami
Babiš: ANO nechce zvyšovat schodek rozpočtu

Babiš: ANO nechce zvyšovat schodek rozpočtu

před 48 mminutami
Resort životního prostředí pro Motoristy? Dle ekologů chyba, Macinka obavy odmítá

Resort životního prostředí pro Motoristy? Dle ekologů chyba, Macinka obavy odmítá

08:50Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Babiš je znovu jediným vlastníkem Agrofertu

Babiš je znovu jediným vlastníkem Agrofertu

10:52Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Soud odmítl další Ludvíkovu žádost o propuštění z vazby

Soud odmítl další Ludvíkovu žádost o propuštění z vazby

před 2 hhodinami
Z dvojnásobné vraždy ve Smržovce je podezřelý 81letý muž

Z dvojnásobné vraždy ve Smržovce je podezřelý 81letý muž

před 2 hhodinami
Plošné očkování na žloutenku A je na místě, situace se nelepší, upozorňuje lékař

Plošné očkování na žloutenku A je na místě, situace se nelepší, upozorňuje lékař

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Je Swiftová německá Ofélie? Podobnost s obrazem láká do muzea stovky fanoušků

Fanoušci americké popové hvězdy Taylor Swiftové nečekaně zaplavili muzeum v německém Wiesbadenu. Jedna z maleb v tamních sbírkách se totiž nápadně podobá videoklipu k úvodní písni zpěvaččina nového alba The Life of a Showgirl. Swiftová v něm ztvárnila Ofélii.
před 1 hhodinou

Zemřel někdejší člen americké kapely Kiss Ace Frehley

Ve věku 74 let ve čtvrtek zemřel někdejší člen americké rockové skupiny Kiss Paul Daniel Frehley, známý jako Ace Frehley. V noci na pátek o tom informoval portál Variety s tím, že Frehley zemřel následkem zranění, která v září utrpěl po pádu.
01:19Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Signal Festival připravil videomappingy i projekci na vodní stěnu

V Praze začíná třináctý ročník Signal Festivalu. Přehlídka digitální a kreativní kultury rozmístila světelné instalace tentokrát po dvou trasách vedoucích centrem a Vinohrady. Do 19. října nabídne dva videomappingy, 3D projekci na vodní stěnu nebo tvorbu legendy videoartu Billa Violy.
včera v 11:00

Světoznámý architekt Libeskind představil návrh nové pražské bytové čtvrti

Pokračují práce na vznikající pražské čtvrti Rohan City. Nové centrum Rohanského ostrova navrhl světoznámý architekt Daniel Libeskind. Návrh své první stavby v Česku ve středu představil osobně. „Je to takový megablok, což je dnes pro evropská města typické. Budovy se tu vinou okolo středu. Je to spíš takové sousedství. Nejde tu o osamocené architektonické vymoženosti, ale o vytvoření kusu města,“ říká o svém návrhu sám architekt Daniel Libeskind, který stál například za návrhem památníku obětem útoků 11. září Ground Zero v New Yorku. Rohan City má být čtvrť s filozofickým přesahem. Její části mají být pojmenovány po velkých myslitelích, například po Georgu Hegelovi.
15. 10. 2025

Ceny Thálie mohou získat Barešová, Absolonová či opět Šulaj a Kříž

Divadelní ceny Thálie zhodnotily uplynulou sezonu v činohře, muzikálu, opeře či baletu. Nominace za jevištní výkony se dočkali například Denisa Barešová, Tomáš Šulaj, Monika Absolonová či Jan Kříž. Čestné ceny obdrží herci Dana Syslová a Ladislav Frej či scénograf Jan Dušek. Thálie budou předány 1. listopadu v přímém přenosu České televize.
15. 10. 2025

Dracula i Delon. Na francouzské filmy chodí miliony Rusů

Zatímco Hollywood ruský trh aktuálně bojkotuje, pro francouzskou filmovou produkci představuje tato země jedno z největších odbytišť i po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Organizace Unifrance, pověřená propagací francouzského filmu v zahraničí, vysvětluje, že tak nechává otevřený prostor i pro jiný způsob života, než ruské diváky běžně obklopuje.
15. 10. 2025

Ptydepe se vrací na jeviště. V pražských Vršovicích hrají Havlovo Vyrozumění

Vršovické divadlo Mana uvádí Vyrozumění, jednu z prvních her Václava Havla. Jejím tématem je umělý jazyk ptydepe – místo toho, aby byl prostředkem porozumění, tak se ukazuje jako nástroj intrik a absurdní byrokracie. Nové nastudování hry připravilo pražské divadlo k šedesátému výročí její světové premiéry.
14. 10. 2025

Konfident gestapa, který chtěl prodat Karlštejn. Harry Jelínek lhal všem

Těžko říct, co všechno je pravda v životě oportunistického podvodníka Harryho Jelínka. Lze doložit, že nabízel falzifikáty a donášel gestapu, zatímco jen hochštaplerským vytahováním je nejspíš historka, se mu podařilo prodat hrad Karlštejn Američanům. Ke stoprocentně jistým informacím patří, že se narodil 14. října 1905 ve Vlašimi. Pouze v matrice nebyl zapsán jako Harry, ale Josef.
14. 10. 2025
Načítání...