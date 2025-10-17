Je Swiftová německá Ofélie? Podobnost s obrazem láká do muzea stovky fanoušků

Fanoušci americké popové hvězdy Taylor Swiftové nečekaně zaplavili muzeum v německém Wiesbadenu. Jedna z maleb v tamních sbírkách se totiž nápadně podobá videoklipu k úvodní písni zpěvaččina nového alba The Life of a Showgirl. Swiftová v něm ztvárnila Ofélii.
Secesní malba od Friedricha Wilhelma Theodora Heysera zobrazuje mladou dánskou šlechtičnu, která v dramatu Hamlet od Williama Shakespeara smutkem zešílí a utopí se. Představuje postavu Ofélie oděnou v bílém a obklopenou bílými lekníny. Přesný rok vzniku obrazu není znám, ale odborníci se domnívají, že pochází z období kolem roku 1900.
Muzeum Wiesbaden upozorňuje na podobnost malby s úvodní scénou ve videoklipu k písni The Fate of Ophelia (Osud Ofélie) od Taylor Swiftové. Skladba je v současné době hitem číslo jedna jak ve Spojených státech, tak v Německu.
Stylizovaný výjev z klipu a Heyserův olej se výrazně podobají, ať už jde o zpěvaččinu pózu, bílé roucho, či pozadí s lekníny, navíc Swiftová „vstává“ z obrazu pověšeného na stěně. Nicméně není zcela jisté, zda tvůrcům videa jako inspirace posloužilo přesně toto umělecké dílo.
Speciální prohlídka pro swifties
Zvýšený zájem o obraz nijak známého autora začal, když si muzeum nápadné podobnosti všimlo a zareagovalo začátkem října oznámením o uspořádání speciální prohlídky. Heyserovo dílo při ní podrobněji propojí s písní Taylor Swiftové a příběhem Ofélie. Kapacita byla záhy vyčerpána. Muzeum navíc přislíbilo, že fanoušci, kteří dorazí v oblečení inspirovaném buď zpěvačkou, nebo tragickou Shakespearovou postavou, budou mít vstup zdarma.
Akce se uskuteční 2. listopadu. Zájemci o zhlédnutí možné inspirace spojené s tvorbou Taylor Swiftové ale proudí do muzea už teď. Jen o druhém říjnovém víkendu dorazily stovky swifties, jak se příznivcům zpěvačky říká. A to i ze vzdálenějších míst Německa, nelitovali třeba pět hodin řídit z Hamburku. Mezi návštěvníky bylo také mnoho amerických rodin, které do Německa přivedla práce na základně americké armády ve Wiesbadenu, poznamenává agentura AP.
„Je to samozřejmě skvělá příležitost přilákat do muzea lidi, kteří nás ještě neznají,“ říká ředitel Andreas Henning. Muzeum by rádo originál obrazu ukázalo i přímo Taylor Swiftové, už se ji podle ředitele pokusilo kontaktovat.
Ofélie má konkurenci v Londýně
Zdá se, že i další instituce by uvítaly zvýšený zájem o výtvarné umění díky fenoménu, jímž se jedna z nejposlouchanějších a nejvýdělečnějších popových hvězd stala. Obraz Ofélie visí také v londýnské galerii Tate, připomněl například server ART news. Jde o známější dílo než to Heyserovo, namaloval ho anglický výtvarník John Everett Millais zhruba o půlstoletí dříve.
Zobrazuje rovněž ženu v dlouhých šatech ležící utopenou ve vodě, obklopenou květinami. Právě proto tento obraz vedl nejprve po vydání alba ke srovnávání s novinkou Taylor Swiftové, protože na přebalu nové nahrávky se také ona nechala vyfotit oblečená ve vodě, konkrétně ve vaně. Podobný výjev se objevuje i v závěru klipu.
Muzeum ve Wiesbadenu ale poukazuje na to, že z těchto dvou Ofélií si je Swiftová věrněji podobná s tou německou.