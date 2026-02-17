Hudba není o dokonalosti, patří k ní risk, říká oceňovaný dirigent Hrůša


před 44 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Hyde Park Civilizace s Jakubem Hrůšou
Zdroj: ČT24

Dirigent Jakub Hrůša sbírá světová ocenění a pracuje s předními orchestry. Aktuálně působí jako hudební ředitel Královské opery v Londýně, za dva roky se stane šéfdirigentem České filharmonie. „Je to nádherné spojení intelektu a emoci,“ prohlásil mimo jiné o dirigování v pořadu Hyde Park Civilizace.

Dirigenty vnímá Hrůša jako služebníky skladatelů. „Moje primární funkce není ani tak okouzlovat publikum, i když to taky rád dělám, když se to podaří, ale spíš strhávat muzikanty nebo zpěváky a z nich potom musí jít energie zpátky za mě. Funkce dirigenta je způsobit jednotu konání všech, ve službě toho, co hrajeme,“ vysvětluje.

Připomíná, že dirigenti se při tom obejdou bez toho, aniž by sami vydávali zvuky. „Hudba sama, jak je zakódovaná, je svým způsobem jazyk, ale to, co my ukazujeme, je spíš prostá nonverbální komunikace. V té jednoduchosti je právě ta největší síla. Dirigent by neměl komunikovat přehnaně složitě, protože komplexnost, duchaplnost a někdy i složitost té hudby stačí. Máme podávat jednoznačné, srozumitelné informace,“ míní. Vášni z hudby podlehl dokonce už i tak, že se zranil vlastní taktovkou.

Dirigent Hrůša je umělec roku, shodli se světoví hudební odborníci
Jakub Hrůša

Ticho vnímá Hrůša jako podstatnou součást hudby. „Každý hudebník, který se zabývá hudbou pravidelně, intenzivně, do detailů a vášnivě, zrovna tak miluje ticho jako hudbu – a vlastně i v té hudbě samé. Ticho je úplně zásadní,“ nepochybuje.

Nejlepší možná, ale ne dokonalá cesta

Interpretaci partitury dirigentem přirovnává k herecké práci. Možností, jak ji zahrát, jsou spousty, přestože noty, potažmo slova, jsou stále tatáž. „Teoreticky se všechno dá nacvičit bez dirigenta, kdyby to orchestr cvičil třeba rok, ale v normálním provozu jsou určité partitury, kde to, jak jsou udělány, je už za hranicí veškeré intuice. A tím pádem ten soubor potřebuje někoho, kdo prezentuje, jak se to udělá nejlepší možnou cestou,“ říká Hrůša.

Americký magazín označil Jakuba Hrůšu za dirigenta roku 2026
Jakub Hrůša před Královskou operou v Londýně

Podotýká, že cílem dirigenta nicméně není vyleštit interpretaci do největší možné dokonalosti. „To se úplně míjí se smyslem toho, co děláme,“ domnívá se. „Hudba a umění a vlastně lidský život není věcí dokonalosti, spíš autenticity, pravdivosti, přesvědčivosti. A k tomu patří právě riskování, umět se mýlit,“ je přesvědčen. Důležité mu to připadá zvláště v současné době, která předkládá spoustu různé dokonalosti.

Nechce ustupovat prodeji vstupenek

Hrůša spolupracoval s předními orchestry doma i za hranicemi. Svá zahraniční angažmá přitom využívá k propagaci české klasické hudby: Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Josefa Suka či Leoše Janáčka. V repertoáru Královské opery v Londýně se tak například poprvé loni objevila Věc Makropolus.

Zařazením Janáčkovy opery naplňuje Hrůša předsevzetí, s nímž po dvacetiletém působení svého předchůdce převzal hudební vedení prestižní scény. Slovutnou instituci chce prý harmonizovat, a zároveň provokovat k co nejlepší kvalitě.

Chci, aby čeští autoři byli součástí světového repertoáru, říká nový hudební ředitel Královské opery
Jakub Hrůša

„Nevzdám se tendenci, kterou v dnešní době cítím. A to, že lidé – ať už publikum, nebo i někteří účinkující – přijdou za populárním úkolem, to znamená za těmi Bohémami, Butterfly, Carmen a Kouzelnými flétnami a Toscami. To všechno bych chtěl dělat s velkým nasazením také, ale považuju za svůj úkol nedopustit, aby se programové portfolio v Londýně příliš smrsklo. Tomu komerčnímu, marketingovému tlaku, který souvisí s prodejem vstupenek, té popularitě se někdy až příliš vzdává. Uvidíme. Na druhou stranu nechci být tím, kdo bude svévolný a kdo nebude respektovat společenskou situaci,“ ujistil.

Věří, že skladby Dvořáka, Mahlera či Pucciniho dovedou nabídnout sdílený, živý prožitek v reálném čase i v době umělé inteligence. Protože mají nadčasovou kvalitu. 

Výběr redakce

Pavel se sejde s Červeným. Předpokládá, že ho jmenuje ministrem

Pavel se sejde s Červeným. Předpokládá, že ho jmenuje ministrem

16:51Aktualizovánopřed 1 mminutou
Maďarsko a Slovensko prosí Chorvatsko o ruskou ropu. Dle EU nedostatek nehrozí

Maďarsko a Slovensko prosí Chorvatsko o ruskou ropu. Dle EU nedostatek nehrozí

14:11Aktualizovánopřed 21 mminutami
Američané opustili dvě klíčové základny v Sýrii

Američané opustili dvě klíčové základny v Sýrii

16:22Aktualizovánopřed 41 mminutami
Mandátový a imunitní výbor nedoporučil sněmovně vydat Babiše a Okamuru

Mandátový a imunitní výbor nedoporučil sněmovně vydat Babiše a Okamuru

10:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Kriminalisté obvinili čtyři expříslušníky StB kvůli pronásledování Töpfera

Kriminalisté obvinili čtyři expříslušníky StB kvůli pronásledování Töpfera

12:52Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Lajkuj v pokoji. Meta si patentovala AI, která na sítích zastoupí zesnulého

Lajkuj v pokoji. Meta si patentovala AI, která na sítích zastoupí zesnulého

před 2 hhodinami
Kubova náměstkyně zřejmě postavila dům bez povolení. Černá stavba to není, tvrdí

Kubova náměstkyně zřejmě postavila dům bez povolení. Černá stavba to není, tvrdí

před 3 hhodinami
Rusko provedlo další masivní nálet na ukrajinskou energetiku

Rusko provedlo další masivní nálet na ukrajinskou energetiku

10:43Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Hudba není o dokonalosti, patří k ní risk, říká oceňovaný dirigent Hrůša

Dirigent Jakub Hrůša sbírá světová ocenění a pracuje s předními orchestry. Aktuálně působí jako hudební ředitel Královské opery v Londýně, za dva roky se stane šéfdirigentem České filharmonie. „Je to nádherné spojení intelektu a emoci,“ prohlásil mimo jiné o dirigování v pořadu Hyde Park Civilizace.
před 44 mminutami

Lidé se loučili s Janou Brejchovou. Pro ČT na ni zavzpomínaly Adamovská či Kolářová

Do pražského kina Lucerna se mohla v úterý veřejnost přijít rozloučit s Janou Brejchovou. Vzniklo zde pietní místo, kde mohli příchozí vzdát hold herečce, která zemřela 6. února. Mělo jít o tichou vzpomínku, nikoliv pohřeb. Na Brejchovou vzpomínali také ve vysílání ČT24 její kolegové a přátelé.
10:41Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Než se vila v Plzni stala památkou, nový majitel ji zboural

Systém prohlašování staveb za kulturní památky má podle památkářů trhliny. Majitelé budov se vůbec nemusí dozvědět, že ministerstvo kultury projednává návrh na jejich prohlášení. Kvůli tomu byla zbourána například Čočkova vila v Plzni. Zdlouhavé bylo řízení i v případě hospodářského dvora v Planinách na jižním Plzeňsku.
15. 2. 2026

Kvíz: Spárujete správně slavné milence?

Smyšlené postavy literárních, filmových, divadelních či mytologických příběhů prožívají lásku naplňující i tragickou. Romea a Julii by spároval každý, ale znáte dobře i další milence? Zkuste na svátek všech zamilovaných, tedy na Den svatého Valentýna, dát dohromady ty, kteří k sobě opravdu patří, i když jim osud třeba nepřeje.
14. 2. 2026

Jeho poezie je umanutá, říká překladatel Panerových veršů

V českém překladu vyšly básně španělského autora Leopolda Maríi Panera. Narodil se krátce po druhé světové válce. Účastnil se protestů proti režimu generála Franka, důsledkem čehož opakovaně skončil ve vězení. Byl závislý na alkoholu a heroinu, zemřel před dvanácti lety. O sbírce Nemocná růže mluvila s překladatelem Petrem Zavadilem Alžběta Stančáková. „Je to poezie dost umanutá, hodně se tam opakují slova, celé verše. Využívá postupy klasické lyriky, ale staví je na hlavu,“ podotkl.
13. 2. 2026

Část umělců v Irsku bude dostávat základní příjem. Navždy to ale není

Irsko je ochotné vyplácet 325 eur (necelých osm tisíc českých korun) týdně umělcům, aby jim zajistilo základní příjem a pomohlo jim tak věnovat se tvorbě. Po pilotním programu zavádí země nyní tento systém trvale. Uvádí, že jako první na světě. Podle opozičních politiků a některých lidí z umělecké branže ale není podpora domyšlená a hlavně vlastně vůbec trvalá.
13. 2. 2026

Víra přestává být tématem, říká Topol ke knize Peklo neexistuje

Po osmi letech vydává nový román Jáchym Topol. Kniha s názvem Peklo neexistuje zavádí čtenáře do doby po pandemii covidu a na počátku ruské plnohodnotné invaze na Ukrajinu. Sleduje novináře Tomáše, který se za této situace snaží zorientovat ve světě kolem sebe. „Je to ohromně současný román,“ podotkl autor v pořadu 90' ČT24, který moderovali Barbora Kroužková a Jakub Musil.
13. 2. 2026

Cenu Jindřicha Chalupeckého dostaly Bochanová, Kalousová a Kolektiv Prádelna

Laureátkami Ceny Jindřicha Chalupeckého 2026 se staly Julija Bochanová, Tereza Kalousová a ženský Kolektiv Prádelna. Zvláštní uznání od poroty obdržela skupina Stop Genocide in Gaza za své umělecké intervence s politickým významem. Ceny ve čtvrtek Společnost Jindřicha Chalupeckého udělila v pražském Divadle X10.
12. 2. 2026
Načítání...