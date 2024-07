Housle pro budoucí generaci. V Ostravě začali stavět koncertní sál

Poklepáním na základní kámen začala v Ostravě stavba nového koncertního sálu. Trvat má do roku 2027 a je spojena s rekonstrukcí Domu kultury. Slavnostního aktu se účastnil prezident Petr Pavel a také architekt Steven Holl, podle jehož návrhu se stavba provede. Koncertní sály mají v blízké budoucnosti vyrůst také v Praze a Brně.

V současnosti se do budovy dostává z rušné komunikace. Vznik klidnějšího vchodu umožní vytvoření nové struktury nad stávajícím domem navrženým v padesátých letech Jaroslavem Fragnerem. V památkově chráněném objektu je třeba zachovat cenné detaily, jako například benátské štuky kolem sloupořadí nebo nápadité stropy sálů. Naopak v novém koncertním sále architekti výrazně pracují s ocelí a prosklením.

Dodal, že na koncept svého návrhu přišel společně s manželkou. „Když jsme nad tím před šesti lety začali přemýšlet, říkali jsme si, že pro koncertní sál by bylo dobré, aby se do něj vcházelo z klidné strany od parku,“ popsal.

Prezident ocenil odvahu ostravských politiků

Petr Pavel míní, že ostravský koncertní sál by mohl být inspirativní nejen z architektonického, ale i technologického hlediska. Budova šetrná k životnímu prostředí by se měla podle původně představeného návrhu vytápět tepelnými čerpadly, u prosklených částí zamezí úniku tepla speciální skla. Zajímavostí je přívod světla pomocí soustavy světlíků, které ale zároveň bude možné zatemňovat.

„Těším se na novou ostravskou filharmonii. Věřím, že se to stihne do konce mého mandátu, tak abych mohl přijet na zahajovací koncert,“ přeje si Pavel. Hotovo má být podle plánů v roce 2027, takže možné to je.

Prezident rovněž ocenil odvahu ostravských politiků, že se do takového projektu pustili. „Je dobré vidět, že Ostrava dokáže nejen revitalizovat staré stavby, které patří k jejímu obrazu, ale že se dokáže pustit i do nových projektů,“ prohlásil.