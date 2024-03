Graffiti od Banksyho znamenají i starosti. Majitele stresují a zloději je kradou

Ničí se, kradou i se stávají předmětem závisti. Řeč je o dílech streetartového umělce Banksyho. Aniž by prozradil svou identitu, zanechává graffiti na soukromých domech i veřejných místech po celém světě. Bývají spojena se společenským nebo politickým apelem, navíc vtipně využívají kontext veřejného prostoru. A jejich hodnota šplhá do milionů. Nejnovější dílo na zdi v severním Londýně vydrželo neponičené jen pár dní.

„Zpočátku to bylo samozřejmě neuvěřitelné, ale jak se věci vyvíjely, začalo to být nesmírně stresující. Nejsem si jistý, jestli si Banksy uvědomuje nezamýšlené důsledky pro majitele domů. Kdybychom mohli vrátit čas, udělali bychom to,“ podotkl tehdy Garry Coutts.

Ne všichni jásají při zjištění, že zrovna jejich nemovitost si Banksy vybral jako plátno pro erupci své kreativity. Například manželé Couttsovi z Lowestoftu nedocenili umělcovu snahu podpořit turistický ruch v přímořských městech tím, že na jejich dům v roce 2021 namaloval šestimetrového racka. Vtipně přitom využil přistavěný kontejner se stavebním materiálem na zateplení, vypadalo to, jako by se pták chystal odnést hranolky ze zapomenuté krabičky.

S manželkou by si ušetřili upozornění od městské rady, že případný příkaz za zachování díla činí majitele zodpovědné za jeho údržbu, což by znamenalo desetitisícové náklady v librách ročně. Bez Banksyho graffiti by také neplatili za nočního hlídače, kterého museli najmout poté, co se někdo snažil část racka ukradnout a prodat přes sociální sítě. „Jindy byli vandalové přistiženi s tuctem kbelíků bílé barvy a zřejmě se ho chystali přemalovat,“ líčil majitel domu další útrapy.

Když racka začaly ohrožovat praskliny ve zdi, rozhodli se Couttsovi kvůli bezpečnosti díla i lidí, kteří si ho přijížděli prohlížet, graffiti odstranit. Zvažovali dokonce prodej, aby se jim vrátilo dvě stě tisíc liber – účet za vyztužení a odstranění dvaadvacetitunové zdi s uměleckým dílem.

V roce 2021 změnilo majitele dílo ze zdi kadeřnictví v Nottinghamu. Britský streetartista využil bicyklu bez zadního kola, který někdo u stěny zaparkoval. A domaloval výjev, na němž chybějící část posloužila fiktivní holčičce jako obruč na hraní. Lidé považovali dílo za výraz optimismu v chmurné koronavirové době.

Vlastníci domu nechali ale graffiti odstranit a za „šestimístnou sumu“, kterou prý věnovaly na charitu, ho přenechali sběrateli Banksyho umění a galeristovi Johnu Brandlerovi. Autorovi se to nejspíš příliš nelíbilo, netají se odporem ke komercializaci umění a jeho vystavování v muzeích a galeriích.

Zloděje zajímaly dveře z Bataclanu i zeď v Hostomelu

Někdy se Banksyho dílo nestačí na místě ani ohřát. Jako třeba dopravní značka v Londýně, kterou dva muži pomocí štípacích kleští – za přihlížení kolemjdoucích – sundali ze sloupku a odnesli pouhou hodinu poté, co se na místě objevila.

Stopka se třemi polepy znázorňujícími drony byla odhalena loni v prosinci, v době vyhroceného konfliktu mezi Izraelem a palestinským radikálním hnutím Hamás v Pásmu Gazy. Je možné, že umělec chtěl vyjádřit odmítavý postoj k nasazování dronů k cílenému zabíjení lidí. Nicméně významy Banksyho děl zůstávají v rovině interpretace, on žádné vysvětlující podrobnosti neposkytuje.