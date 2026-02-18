Cruise se pere s Pittem? Hollywood chce zastavit čínská AI videa


Hollywoodské společnosti si stěžují na čínský nástroj Seedance pro generování videí pomocí umělé inteligence. Walt Disney dokonce hrozí právními kroky kvůli tomu, že se v realisticky přesvědčivých klipech objevují postavy ze Star Wars či superhrdinských příběhů chráněné autorskými právy. V Číně se videa, zvláště ta pohrávající si s americkými celebritami, stávají virálními. Tamní technologická společnost ByteDance přislíbila, že AI nástroj omezí.

Od poloviny února se na internetu rozšířila videa vytvořená pomocí nejnovější verze aplikace Seedance 2.0. Zhlédnutí nabírají zejména v Číně – pouze tam je poslední vylepšení aplikace zatím oficiálně dostupné, nicméně ByteDance se AI generátor chystá integrovat do aplikace CapCut, oblíbeného editoru videí pro uživatele po celém světě.

Řada klipů je založena na podobě skutečných herců a na skutečných seriálech či filmech. Mnohé sklidily chválu za svou realističnost.

Na čínské mikroblogovací platformě Weibo například rychle nasbíralo milion zhlédnutí AI generované video, jež z rappera Yeho a jeho bývalé manželky, influencerky Kim Kardashianové udělalo postavy palácového dramatu – tedy oblíbeného subžánru asijských seriálů – z dob čínského císařství. Obě celebrity zpívají v bezchybné mandarínštině.

Skončili jsme, obává se scenárista Deadpoola

Hitem se staly také třeba smyšlené záběry rvačky hollywoodských herců Toma Cruise a Brada Pitta. „Nerad to říkám, ale pravděpodobně je to náš konec,“ reagoval na video skepticky scenárista Rhett Reese, který pomáhal na filmové plátno převést komiksového Deadpoola.

Následně dovysvětlil, že svým komentářem nijak nechtěl zlehčovat situaci sebe a svých kolegů z tvůrčích profesí, právě naopak. Video ho totiž ohromilo tím, jak profesionálně působí. „Můj pesimistický pohled je, že Hollywood čeká revoluce/decimace. Pokud si opravdu myslíte, že video Pitt versus Cruise je nezajímavá hloupost, nemáte se čeho bát. Ale já jsem šokovaný,“ dodal.

Recenze amerického časopisu Forbes poznamenala, že Seedance 2.0 „nabízí úroveň kreativní kontroly, která napodobuje lidského režiséra“ a „umožňuje uživatelům vytvářet špičkové výstupy bez nutnosti používat složité produkční nástroje“.

Disney hrozí žalobou, ozvala se i japonská vláda

Trend vyvolal znepokojení několika hollywoodských studií, která obvinila tvůrce platformy z porušování autorských práv. Internetem se totiž šíří i videa, která údajně vygeneroval Seedance a která ukazují postavy Anakina Skywalkera a Rey ze ságy Star Wars, jak bojují se světelnými meči, nebo Spider-Mana pouštícího se v ulicích New Yorku do křížku se Stevem Rogersem (Captain America). K jejich „natočení“ stačí krátké textové zadání, ať je sebebizarnější.

Už minulý pátek společnost Walt Disney zaslala firmě ByteDance předžalobní výzvu, v níž tvrdí, že Seedance nabízí „pirátskou knihovnu“ postav chráněných autorskými právy. Následovala výzva od Paramount Skydance, vztahující se kromě aplikace Seedance ještě na generátor obrázků Seedream, rovněž od ByteDance. Údajné porušení práv ze strany čínské společnosti se dotklo filmů a seriálů jako South Park, Star Trek, Spongebob nebo Kmotr.

South Park kritizoval Čínu, tamní úřady ho proto cenzurují. Tvůrci seriálu se jim v „omluvě“ vysmáli
Městečko South Park

Motion Picture Association, která zastupuje i další významná americká studia jako Warner Bros Discovery a Netflix, formulovala důrazný požadavek, aby nástroj „okamžitě ukončil svou protiprávní činnost“. Proti „neoprávněnému použití hlasů a podobizen našich členů“ se ohradily také americké herecké odbory.

A problém s právy nedráždí jen Hollywood. Japonská vláda mezitím zahájila vyšetřování možného porušení autorských práv ze strany Seedance. A to poté, co se na internetu objevila videa populárních anime postav vytvořená pomocí umělé inteligence.

Respektujeme práva, podnikáme kroky, ujišťuje ByteDance

ByteDance – mimo jiné vlastník sociální sítě TikTok – nezveřejnila informace o datech, které používá k trénování Seedance. Již dříve uvedla, že pozastavila možnost uživatelů aplikace nahrávat obrázky skutečných lidí, připomíná BBC.

Ilustrační foto
Zdroj: Reuters/Aly Song/File Photo

Po informaci o právních krocích společnosti Disney ByteDance sdělila, že respektuje práva duševního vlastnictví a vyslyšela obavy týkající se Seedance 2.0. „Podnikáme kroky k posílení současných ochranných opatření, protože se snažíme zabránit neoprávněnému používání duševního vlastnictví a podobizen ze strany uživatelů,“ ujistila. Konkrétní postupy ale nespecifikovala.

Kritizovaný obsah, údajně porušující autorská práva, vznikl prý během testovací fáze před spuštěním Seedance 2.0.

Druhé překvapení po DeepSeeku

Zatímco textově zaměřené modely umělé inteligence se již široce používají, modely specializované na generování videí a obrázků představují další hranici potenciálu této technologie. ByteDance vysvětluje, že systém byl navržen pro profesionální filmovou, e-commerce a reklamní produkci, protože je schopen současně zpracovávat text, obrázky, zvuk a video, čímž snižuje náklady na tvorbu obsahu.

Vydání Seedance 2.0 si úspěchem vysloužilo srovnání s loňským překvapivým globálním vzestupem čínského start-upu DeepSeek díky chatbotu R1. Agentura Reuters podotýká, že investory po celém světě tehdy zaskočilo, že čínská firma přišla s modelem srovnatelným s těmi nejpodařenějšími zahraničními, ale přitom vyvinutým zdánlivě za zlomek nákladů.

Ujgurové, Mao, Si, Tchaj-wan. Vyzkoušeli jsme čínskou AI DeepSeek
Ilustrační snímek

Na konci ledna 2025 se DeepSeek stal nejvíce stahovanou bezplatnou aplikací v obchodě AppStore ve Spojených státech a předstihl konkurenční ChatGPT společnosti OpenAI. Ta DeepSeek opakovaně obviňuje z neoprávněného využívání svých modelů pomocí techniky zvané destilace. Tedy způsobu učení, kdy menší model kopíruje znalosti z většího a výkonnějšího modelu.

Česká vláda na doporučení národního kybernetického úřadu loni v červenci zakázala veškeré produkty společnosti DeepSeek používat ve státní správě.

Čínská média píší o „Sputnik momentu“

Čínský státní deník Global Times označil reakci na uvedení R1 za „Sputnik moment“. Pojem odkazující na vůbec první umělou vesmírnou družici Země, vyslanou na oběžnou dráhu koncem padesátých let Sovětským svazem, vystihuje situaci, kdy technologický skok jedné země vede k intenzivnějším snahám o pokrok v těch ostatních. „Letos pokračující průlomový úspěch Seedance 2.0 a podobných inovací zašel ještě dále a vyvolal vlnu obdivu k Číně v Silicon Valley,“ nepochybuje Global Times.

„Děje se to rychle,“ okomentoval Seedance 2.0 lakonicky technologický vizionář Elon Musk, který už od DeepSeeku očekával, že „udělá mnoho skvělých věcí“.

Nynější kritika Seedance od Hollywoodu přichází zhruba měsíc poté, co ByteDance dokončila dohodu o založení společného podniku ve Spojených státech s většinovým podílem amerických investorů, aby se vyhnula zákazu TikToku v USA.

Zástupci TikToku podepsali ujednání o prodeji amerických aktivit, píše Axios
Ilustrační foto

Disney „své“ postavy půjčí OpenAI

Disney „své“ postavy přislíbil už jinému generátoru videa. Loni se dohodl s OpenAI, že do tohoto start-upu investuje miliardu amerických dolarů (tehdy 20,6 miliardy korun) a umožní mu také používat postavy ze sérií Star Wars, Pixar a Marvel v jeho nástroji pro vytváření krátkých videí Sora AI. „Účinkovat“ v nich bude moct na dvě stě animovaných a fantastických postav Disneyho, jako Mickey Mouse, Popelka či Mufasa. Dohoda nezahrnuje hlasy a skutečné herce.

V příštích měsících by se tak měla na Disney+ objevit některá videa vytvořená uživateli aplikace Sora. Může se jednat o originální náměty, upravené klipy ze sociálních sítí i předělané scény ze seriálů či filmů.

Generální ředitel společnosti Disney Bob Iger
Zdroj: Reuters/Mario Anzuoni

Streamovací platforma si od toho slibuje, že bude těžit z rostoucího zájmu o krátké vertikální formáty, který je znatelný třeba na YouTube. Nevnímá tedy tyto několikavteřinové příspěvky jako upoutávky na svou delší tvorbu, ale jako vylepšení nabídky. Délka videí se zpočátku omezí na půl minuty. Předplatitelé Disney+ by v budoucnu mohli vytvářet své vlastní klipy pomocí Sory.

Tříleté partnerství je považováno za důležitý krok v přijetí generativní AI Hollywoodem, kde si mnozí dělají obavy, jaký dopad bude mít AI na kreativní profese a práva k duševnímu vlastnictví. Velké mediální společnosti, včetně Disneyho, podaly v minulosti žaloby na firmy zabývající se AI, protože chtějí zabránit trénování modelů na materiálech chráněných autorskými právy.

Disney podle generálního ředitele Boba Igera vidí v umělé inteligenci řadu „možných výhod a příležitostí pro společnost“, mimo jiné „nástroj na podporu tvůrčího procesu a kreativity“.

Rizika AI vůči lidstvu jsou jasná, ale rozhoduje tlak investorů, obává se expert
Ilutrační foto

