Divadelní ceny Thálie zhodnotily uplynulou sezonu v činohře, muzikálu, opeře či baletu. Nominace za jevištní výkony se dočkali například Denisa Barešová, Tomáš Šulaj, Monika Absolonová či Jan Kříž. Čestné ceny obdrží herci Dana Syslová a Ladislav Frej či scénograf Jan Dušek. Thálie budou předány 1. listopadu v přímém přenosu České televize.
Ceny Thálie mohou získat Barešová, Absolonová či opět Šulaj a Kříž
Mezi nominovanými jsou i držitelé Thálií z předchozích let, například za muzikál Monika Absolonová a Jan Kříž, který už získal tři ceny, z toho dvě dokonce v jednom ročníku. K úspěšným patří i činoherci Tomáš Šulaj a Tereza Dočkalová nebo v Česku usazená německá pěvkyně Maida Hundelingová.
Mezi činoherečkami získaly nominaci tři představitelky rolí v pražských divadlech: kromě Dočkalové také Denisa Barešová a Andrea Elsnerová.
Vícekrát při vyhlašování nominací zazněly názvy muzikálů Elisabeth, který o císařovně Sissi nastudovalo Národní divadlo moravskoslezské, a Rebecca z Divadla J. K. Tyla v Plzni. Oba tituly jsou shodou okolností dílem německých tvůrců Michaela Kunzeho a Sylvestra Levaye.
Dvojnásobné zastoupení má díky obsazení rovněž choreografie L’Histoire de Manon, s níž může Národní divadlo uspět v kategorii balet, tanec a pohybové divadlo. Z operních premiér minulé sezony vynikla Maryša v libereckém Šaldově divadle.
Čestné ceny pro Syslovou, Špalka i zahraničního umělce
Cenu Thálie za celoživotní umělecké mistrovství obdrží herci Dana Syslová a Ladislav Frej. V opeře ji získá sopranistka Natalia Achaladze Romanová, za balet emeritní sólistka Alice Kvasnicová a za muzikál a operetu tenorista Jan Ježek. V oboru alternativního divadla pak ocenění za celoživotní mistrovství dostane Lenka Machoninová.
Thálii za šíření divadelního umění si odnese principál Jakub Špalek z divadelního spolku Kašpar. Cenu za mimořádný přínos divadlu obdrží scénograf Jan Dušek. Cenu pro umělce do 33 let v činohře získá Viktor Zavadil. Překvapením slavnostního ceremoniálu má být podle pořádajícího prezidenta Herecké asociace Ondřeje Kepky cena pro zahraniční umělce.
Činohra (ženy):
- Denisa Barešová, Paní Bovaryová /Národní divadlo/
- Tereza Dočkalová, Máma /Divadlo pod Palmovkou/
- Andrea Elsnerová, Hana /Divadlo na Vinohradech/
Činohra (muži):
- Petr Panzenberger, Perníkář /Divadlo Studio G/
- Marcel Rošetzký, Audience /Městské divadlo v Mostě/
- Tomáš Šulaj, Vlastenci /Národní divadlo Brno/
Opera (ženy):
- Maida Hundelingová, Turandot /Národní divadlo moravskoslezské/
- Petra Alvarez Šimková, Lear /Národní divadlo/
- Lívia Obručník Vénosová, Maryša /Divadlo F. X. Šaldy Liberec/
Opera (muži):
- Marcel Beekman, Platée /Národní divadlo/
- Martin Javorský, Bohéma /Slezské divadlo Opava/
- Michal Lehotský, Maryša /Divadlo F. X. Šaldy Liberec/
Balet, tanec a pohybové divadlo (ženy):
- Chanell Cabrera Sansónová, Don Quijote /Národní divadlo Brno/
- Romina Contrerasová, L’Histoire de Manon /Národní divadlo/
- Anna Yehová, Cyrano de Bergerac /Národní divadlo Brno/
Balet, tanec a pohybové divadlo (muži):
- Federico Ievoli, L’Histoire de Manon /Národní divadlo/
- Albert Kaše, Jonathan Livingston Racek /Dekkadancers/
- Lukas Lizama Garrido, Mystical Self /Lenka Vagnerová & Company/
Muzikál, opereta a jiné hudebně-dramatické žánry (ženy):
- Monika Absolonová, Judy /Studio DVA/
- Alžběta Bartošová, Elisabeth /Národní divadlo moravskoslezské/
- Markéta Pešková, Rebecca /Muzikál DJKT/
Muzikál, opereta a jiné hudebně-dramatické žánry (muži):
- Lukáš Adam, Elisabeth /Národní divadlo moravskoslezské/
- Jan Kříž, Rebecca /Muzikál DJKT/
- Jan Sklenář, Beetlejuice /Hudební divadlo Karlín/
Loutkové divadlo:
- Šimon Dohnálek, Proměna /Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla/
- Kristýna Franková, Čáslavská – Tokio – 1964 /Divadlo ALFA/
- Bořek Joura, Pes Paličák /Divadlo Minor/
- Martin Matejka, Golem /Divadlo v Dlouhé/
- Pavol Smolárik, Gulliverovy cesty /Městská divadla pražská/
Alternativní divadlo
- Sára Arnstein, Wonderland / Ufftenživot a Studio ALTA, Centrum nezávislej kultúry Záhrada – Banská Bystrica, Eliadova knihovna Divadla Na zábradlí/
- Anežka Hessová, Můj Hood / Collective Coller & Studio Citadela/
- Eliška Mesfin Boušková, Jak vytáhnout kořeny / Jihočeské divadlo České Budějovice/
- Martin Talaga, PiNKBUS slovenský a žiadny iný / PiNKBUS/
- kolektiv účinkujících v performanci Headbanger: Matyáš Dlab, Zdeněk Polák, Janet Prokešová, Zuzana Smutková, Pasi Mäkelä / Terén, D’epog/
zdroj: Ceny Thálie
Rozhlasová Thálie pro Polišenskou
Mimo divadelní kategorie stojí rozhlasová Thálie, kterou organizátoři předají při mezinárodním festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio, jehož letošní ročník se uskuteční 19. až 23. října v Olomouci. Herecká asociace už oznámila, že rozhlasovou Thálii letos dostane herečka Lucie Polišenská za to, jak v třídílném seriálu Českého rozhlasu ztvárnila postavu jazzové zpěvačky a šansoniérky Evy Olmerové.
Ceny Thálie vyhlašuje Herecká asociace. Jsou určeny protagonistům různých žánrů. Každoročně se udělují za ženský výkon a mužský výkon v činohře, opeře, muzikálu či operetě, v baletu a tanci, v alternativním a loutkovém divadle. Thálií se oceňuje i celoživotní mistrovství. Ocenění pojmenované podle řecké múzy Thálie, patronky divadla, se předávají od roku 1993.
- Kultura
- Ceny Thálie
- Divadlo
- Dana Syslová
- Ladislav Frej
- Jan Dušek
- Národní divadlo moravskoslezské
- Divadlo J. K. Tyla
- Thálie
- Národní divadlo Brno
- Tomáš Šulaj
- Marcel Rošetzký
- Petr Panzenberger
- Andrea Elsnerová
- Tereza Dočkalová
- Denisa Barešová
- Divadlo F. X. Šaldy
- Lívia Obručník Vénosová
- Michal Lehotský
- Viktor Zavadil
- Jakub Špalek
- Natalia Achaladze Romanová
- Lenka Machoninová
- Výběr redakce