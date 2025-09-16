Architekty roku jsou Marek a Štěpán Chalupovi. Cenu získali za svůj přínos oboru v uplynulých letech, realizované projekty i vysoutěžené návrhy. Mezi jejich tvorbu patří například vestibul stanice metra Kolbenova v Praze či pražský hotel Metropol na Národní třídě. Ceny organizátoři vyhlásili v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v Praze.
Cenu Architekt roku získali bratři Chalupovi, tvůrci vestibulu metra Kolbenova
Bratři Chalupovi na sebe v architektonickém prostředí upozornili už v roce 1998 zastřešením schodiště na orlickém zámku Karla Schwarzenberga. Kromě vestibulu metra Kolbenova a hotelu Metropol pracovali na českém pavilonu na výstavě EXPO 2000 či budově banky ČSOB v Praze.
Na realizaci pak čeká jejich návrh nové Alšovy jihočeské galerie v Českých Budějovicích nebo parkovací dům v Ostravě. Podle Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ABF bratři tvoří v duchu sofistikovaného minimalismu s důrazem na detail a s jasným autorským rukopisem.
