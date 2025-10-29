Americké rakety jsou účinnější než ve filmu, kritizuje Pentagon Dům plný dynamitu


Ministerstvo obrany USA se ohradilo proti filmu Dům plný dynamitu (A House of Dynamite). Tvůrci podle Pentagonu podceňují úspěšnost amerických zbraní. Filmaři ale tvrdí, že vycházejí z ověřených informací. Snímek režisérky Kathryn Bigelowé fabuluje o tom, co by se odehrálo v případě, kdy by hrozil fatální útok na Spojené státy.

Film Dům plný dynamitu, uváděný Netflixem, postaví filmové hrdiny do nelehké situace: Na Spojené státy letí balistická střela. Američané nemají ani dvacet minut na zjištění, zda jde o úmyslný útok, kdo za ním stojí, a na rozhodnutí o adekvátní reakci.

Ve snímku (pozor, spoiler) jedna ze zásadních možností, jak možnou katastrofu odvrátit, selže. Tento moment se nelíbí skutečnému americkému ministerstvu obrany, jak vyplývá z interního memoranda Agentury pro protiraketovou obranu (MDA) rozeslaného v polovině října. Získala ho ale i agentura Bloomberg, která z něj cituje.

Z filmu Dům plný dynamitu
Zdroj: Facebook/Netflix/A House of Dynamite

MDA se ohrazuje proti tomu, že fiktivní antiraketové střely ve filmu minou cíl. Tím se naděje desetimilionové aglomerace Chicaga na záchranu sníží na minimum. „Chápeme, že to má být poutavá součást dramatu určená pro zábavu diváků,“ poznamenává agentura, ale výsledky testů v reálných podmínkách „vypovídají o něčem zcela jiném“.

V konkrétních číslech: Ve smyšleném příběhu je úspěšnost amerických střel země-vzduch stanovena na šedesát jedna procent. „Takže za padesát miliard dolarů máme k dispozici jen hod mincí!?“ rozčiluje se ve snímku ministr obrany v podání Jareda Harrise.

MDA ovšem zmiňuje, že její systémy „hit-to-kill“ (tedy založené na technologii určené ke zničení náloží nepřátelských raket srážkou, a nikoli výbuchem) „vykazovaly při testování po dobu více než deseti let stoprocentní přesnost“.

Lidé nejsou neomylní, zdůrazňují tvůrci

Scenárista Domu plného dynamitu Noah Oppenheim pro stanici MSNBC uvedl, že s hodnocením Pentagonu „s úctou nesouhlasí“. Tvrdí, že hovořil s „mnoha odborníky na protiraketovou obranu“ a že americký „systém protiraketové obrany je velmi nedokonalý“.

Režisérka snímku Kathryn Bigelowá pro deník Guardian podotkla, že jakkoliv pracovníci, kteří mají na starosti jaderný arzenál, jsou jistě kompetentní, tak „kompetence neznamená, že jsou neomylní“.

Z filmu Dům plný dynamitu
Zdroj: Facebook/Netflix/A House of Dynamite

„Film kromě autenticity celého procesu zdůrazňuje lidský prvek a to, jak jsou ovlivněni různí lidé, ať jde o mladé vojáky ve Fort Greely (základna na Aljašce s umístěním obranných raket), zaměstnance Stratcomu (strategického velitelství amerických ozbrojených sil), nebo dokonce prezidenta Spojených států,“ uvedl k realističnosti příběhu poradce filmařů Daniel L. Karbler, armádní důstojník, který dříve pracoval pro Stratcom.

Oppenheim nicméně poznamenal, že je rád, že Pentagon filmu věnuje pozornost, a reakce resortu zapadá do diskuse, „kterou chceme vést“. Od Oppenheima letos streamovací platforma uvedla také minisérii Nultý den s Robertem de Niro v roli bývalého amerického prezidenta, který pátrá po strůjci smrtícího kybernetického útoku.

Jaderné zbraně se staly normou, obává se režisérka

Vojenské a zpravodajské prostředí je blízké i režisérce Domu plného dynamitu Kathryn Bigelowé. Věnuje se podobným dramatům opakovaně, zajímá ji přitom tíha rozhodnutí, často vyhrocených na volbu mezi životem a smrtí a balancujících na hranici osobní a morální zodpovědnosti.

Za snímek Smrt čeká všude o amerických pyrotechnických v Iráku získala Oscara za režii jako vůbec první filmařka. Novější titul 30 minut po půlnoci se odehrává v Pákistánu, kde agentka CIA pátrá po teroristovi Usámovi bin Ládinovi. Válečný thriller K-19: Stroj na smrt se vrací do doby studené války, do útrob první sovětské jaderné ponorky. 

Idris Elba jako prezident USA při natáčení filmu Dům plný dynamitu
Zdroj: Facebook/Netflix

V souvislosti s Domem plným dynamitu Bigelowá zdůraznila, že si tvůrci drželi odstup od politických vazeb, aby si zachovali nezávislost. Oppenheim uvedl, že přípravu filmu opíral o důkladné rešerše a že mluvil s řadou lidí z Pentagonu. Žádný ale podle všeho nepracuje v současné administrativě.

Netflix ujišťuje, že nešlo o tajné informace, ale o vhled do „vojenského žargonu“ a fungování armády, včetně „technických“ záležitostí, jako je třeba „jaderný kufřík“, tedy komunikační zařízení sloužící k autorizaci použití jaderných zbraní.

„Mám pocit, že jaderné zbraně a možnost jejich použití se staly normou. Nepřemýšlíme a nemluvíme o tom. Doufala jsem tedy, že se to možná dostane do popředí našich životů,“ řekla Bigelowá v říjnu v rozhovoru pro Deadline.

Trump chce rozšířit protiraketový štít

Spojené státy mají v současné době čtyřicet čtyři pozemních antiraketových systémů umístěných na Aljašce a v Kalifornii, další mají být dodány v roce 2029, připomínají americká média.

Prezident Donald Trump navíc počítá s vybudováním vlastního vesmírného protiraketového štítu Golden Dome (Zlatá kupole). Jeho součástí mají být poprvé také zbraňové systémy ve vesmíru, schopné zneškodnit útočící střely ve všech fázích letu.

Trump chce vybudovat vesmírný štít Golden Dome za 175 miliard dolarů
Donald Trump oznamuje projekt Golden Dome

Vyjádření Pentagonu k filmu Dům plný dynamitu se řeší shodou okolností v době, kdy ministerstvo obrany omezilo komunikaci s médii. V polovině října zrušilo akreditace a odebralo příslušné průkazy novinářům z téměř všech významných amerických médií, která odmítla přistoupit na nová pravidla pro tisk.

Ta od novinářů vyžadují závazek, že bez oficiálního schválení nezveřejní žádné informace, ať už utajované, či nikoli, pokud nechtějí riskovat odepření přístupu do Pentagonu. Novinářská asociace také podmínky označila za útok na nezávislou žurnalistiku. 

