ÚOHS zastavil správní řízení s energetickými firmami, zakázané dohody neprokázal

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zastavil správní řízení, které zahájil loni v červnu s firmami ČEZ, EP Energy a Veolia Energie. Podezíral je z uzavírání zakázaných kartelových dohod v souvislosti s aukcemi na kombinované dodávky tepla a elektřiny, ze získaných materiálů se ale existenci těchto dohod nepodařilo prokázat. Úřad o tom informoval v tiskové zprávě.
„Správní řízení bylo vedeno kvůli podezření, že si společnosti vyměňovaly citlivé obchodní informace a vzájemně koordinovaly svůj postup v souvislosti s jejich účastí v aukcích vyhlašovaných v rámci programu státní podpory určené na výrobu elektřiny z vysoce účinných zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny,“ uvedl úřad.
Do sídel společností vyrazili úředníci na takzvaná neohlášená místní šetření v září 2024 na základě tří anonymních udání, které ÚOHS obdržel. Přestože společnosti ze skupiny EPH Daniela Křetínského napadly oprávněnost těchto místních šetření správní žalobou, neuspěly u krajského a nejvyššího správního soudu. Obě instance konstatovaly, že místní šetření ÚOHS bylo v tomto případě oprávněné.
„Při uskutečněných místních šetřeních sice byla zajištěna poměrně obsáhlá komunikace mezi uvedenými soutěžiteli o problematice aukcí, nicméně zjištěné informace nejsou dostatečné, aby bylo možno bez důvodných pochybností prokázat existenci kartelové dohody,“ uvedl ÚOHS.
Mechanismus, který se běžně používá k motivaci pro investice do zelených technologií například v Německu, spočívá v tom, že stát vyhlásí, jak velký výkon hodlá podpořit. Investoři pak nabízejí, za jak vysokou dotaci na vyrobenou megawatthodinu elektřiny jsou ochotni novou kapacitu vybudovat. Vítězí nejnižší nabídka. V české první aukci ministerstvo průmyslu a obchodu v červenci 2024 poptávalo nové či modernizované kogenerační elektrárny, tedy zdroje na vysoce účinnou kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, nad jeden megawatt výkonu. Mají být spuštěny do konce roku 2029.