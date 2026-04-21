Šéf antimonopolního úřadu vyhověl stížnosti na rekonstrukci náměstí v Hradci Králové

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vyhověl části stížnosti sdružení firem STAKO a Smola proti výsledku tendru na rekonstrukci náměstí v areálu Gayerových a Vrbenského kasáren v Hradci Králové. Sdružení skončilo druhé, přestože bylo o 46 milionů korun levnější než vítěz – sdružení firem BAK–Gardenline. Antimonopolní úřad se bude muset námitkami znovu zabývat.
Zakázku na úpravu náměstí u muzea v Hradci Králové získalo za 138 milionů korun sdružení BAK–Gardenline. Tandem STAKO–Smola byl o 46 milionů levnější, přesto skončil druhý. Firmy se odvolaly k ÚOHS, který jejich námitkám nevyhověl. Teď uspěly s rozkladem proti tomuto rozhodnutí u předsedy antimonopolního úřadu. „Rozhodnutí o výběru dodavatele spočívalo na nesprávném výkladu zadávací podmínky,“ vysvětlil mluvčí ÚOHS Filip Vrána.
Radnice totiž sdružení Smola a STAKO nezapočítala body za zkušenosti stavbyvedoucích, kteří mají na stavbě pracovat. „Spor se vede o to, že jsme měli za to, že archeologický výzkum není zkušeností se stavbou dopravní infrastruktury,“ uvedl náměstek primátorky Hradce Králové Lukáš Řádek (TOP 09).
„V případě, že by tyto tři zkušenosti stavbyvedoucích byly městem ohodnoceny kladně, stavební firmy STAKO a Smola by tuto veřejnou zakázku vyhrály,“ poznamenal právní zástupce sdružení STAKO–Smola Adam Kulda.
Spor v koalici
Hodnocení tendru vyvolalo spor i v koalici, která město vede. „Upozorňovali jsme na nestandardní postup výběrové komise i na výsledek. Bohužel se teď ukazuje, že jsme měli pravdu,“ řekl radní Hradce Králové Martin Soukup (ODS).
Podle mluvčího antimonopolního úřadu nemusí hradecká radnice na nic čekat a může soutěž znovu vyhodnotit, ovšem v intencích rozhodnutí předsedy úřadu. „To je však zcela v kompetenci zadavatele,“ doplnil Vrána. „Počkáme na další kroky úřadu, protože předseda jako nadřízený orgán dává doporučení a úřad bude věc znovu posuzovat,“ uvedl náměstek primátorky Hradce Králové Lukáš Řádek (TOP 09).
Druzí v tendru očekávají, že nový výklad předsedy úřadu změní pořadí. „V horizontu několika měsíců očekáváme převzetí staveniště a zahájení realizace,“ řekl podnikatel a účastník tendru Petr Smola. Stavba s dotací 38 milionů korun měla začít už na jaře letošního roku a hotová by měla být v roce 2027. Město by o dotaci přijít nemělo, protože se mu podařilo vyjednat posunutí termínů, které ji podmiňují.
Stavba náměstí naváže na rekonstrukci kasáren
Stavbou náměstí radnice naváže na čtyřsetmilionovou rekonstrukci Vrbenského kasáren, kterou udělal Královéhradecký kraj. Stavbaři by měli v celém areálu kasáren opravit zpevněné plochy, inženýrské sítě, obnovit zeleň a místo osadit novým mobiliářem. Přeměnou by měl vzniknout prostor pro volný čas, setkávání a odpočinek obyvatel města. Přes nové náměstí by mohla podle představ radnice vést jedna z hlavních pěších cest do historického centra. Dosud slouží prostor mezi kasárenskými budovami jako parkoviště.
Vrbenského a Gayerova kasárna vznikly v 19. století. Jsou zhruba stejně velké a v areálu stojí zrcadlově proti sobě. V roce 2021 dokončil kraj rekonstrukci Gayerových kasáren za 310 milionů korun. Vzniklo v nich odborné pracoviště Muzea východních Čech. Vrbenského kasárnu kraj také využije jako muzejní budovu.