Šéf antimonopolního úřadu vyhověl stížnosti na rekonstrukci náměstí v Hradci Králové


před 57 mminutami|Zdroj: ČT24
Události v regionech: Souboj o stamilionovou zakázku v Hradci Králové
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vyhověl části stížnosti sdružení firem STAKO a Smola proti výsledku tendru na rekonstrukci náměstí v areálu Gayerových a Vrbenského kasáren v Hradci Králové. Sdružení skončilo druhé, přestože bylo o 46 milionů korun levnější než vítěz – sdružení firem BAK–Gardenline. Antimonopolní úřad se bude muset námitkami znovu zabývat.

Zakázku na úpravu náměstí u muzea v Hradci Králové získalo za 138 milionů korun sdružení BAK–Gardenline. Tandem STAKO–Smola byl o 46 milionů levnější, přesto skončil druhý. Firmy se odvolaly k ÚOHS, který jejich námitkám nevyhověl. Teď uspěly s rozkladem proti tomuto rozhodnutí u předsedy antimonopolního úřadu. „Rozhodnutí o výběru dodavatele spočívalo na nesprávném výkladu zadávací podmínky,“ vysvětlil mluvčí ÚOHS Filip Vrána.

Radnice totiž sdružení Smola a STAKO nezapočítala body za zkušenosti stavbyvedoucích, kteří mají na stavbě pracovat. „Spor se vede o to, že jsme měli za to, že archeologický výzkum není zkušeností se stavbou dopravní infrastruktury,“ uvedl náměstek primátorky Hradce Králové Lukáš Řádek (TOP 09).

„V případě, že by tyto tři zkušenosti stavbyvedoucích byly městem ohodnoceny kladně, stavební firmy STAKO a Smola by tuto veřejnou zakázku vyhrály,“ poznamenal právní zástupce sdružení STAKO–Smola Adam Kulda.

Spor v koalici

Hodnocení tendru vyvolalo spor i v koalici, která město vede. „Upozorňovali jsme na nestandardní postup výběrové komise i na výsledek. Bohužel se teď ukazuje, že jsme měli pravdu,“ řekl radní Hradce Králové Martin Soukup (ODS).

Podle mluvčího antimonopolního úřadu nemusí hradecká radnice na nic čekat a může soutěž znovu vyhodnotit, ovšem v intencích rozhodnutí předsedy úřadu. „To je však zcela v kompetenci zadavatele,“ doplnil Vrána. „Počkáme na další kroky úřadu, protože předseda jako nadřízený orgán dává doporučení a úřad bude věc znovu posuzovat,“ uvedl náměstek primátorky Hradce Králové Lukáš Řádek (TOP 09).

Druzí v tendru očekávají, že nový výklad předsedy úřadu změní pořadí. „V horizontu několika měsíců očekáváme převzetí staveniště a zahájení realizace,“ řekl podnikatel a účastník tendru Petr Smola. Stavba s dotací 38 milionů korun měla začít už na jaře letošního roku a hotová by měla být v roce 2027. Město by o dotaci přijít nemělo, protože se mu podařilo vyjednat posunutí termínů, které ji podmiňují.

Stavba náměstí naváže na rekonstrukci kasáren

Stavbou náměstí radnice naváže na čtyřsetmilionovou rekonstrukci Vrbenského kasáren, kterou udělal Královéhradecký kraj. Stavbaři by měli v celém areálu kasáren opravit zpevněné plochy, inženýrské sítě, obnovit zeleň a místo osadit novým mobiliářem. Přeměnou by měl vzniknout prostor pro volný čas, setkávání a odpočinek obyvatel města. Přes nové náměstí by mohla podle představ radnice vést jedna z hlavních pěších cest do historického centra. Dosud slouží prostor mezi kasárenskými budovami jako parkoviště.

Vrbenského a Gayerova kasárna vznikly v 19. století. Jsou zhruba stejně velké a v areálu stojí zrcadlově proti sobě. V roce 2021 dokončil kraj rekonstrukci Gayerových kasáren za 310 milionů korun. Vzniklo v nich odborné pracoviště Muzea východních Čech. Vrbenského kasárnu kraj také využije jako muzejní budovu.

Pozastavení asociační dohody s Izraelem je nyní neprosaditelné, řekl Macinka

Opozice zamezila rychlému schválení rozšíření trestní úpravy neplacení výživného

Šéf Senátu Vystrčil: Odmítnutí vládního letounu pro misi na Tchaj-wan je podraz

Ukrajina dokončila opravu ropovodu Družba, řekl Zelenskyj

Maďarský zákon proti LGBTQ+ porušuje právo EU, rozhodl soud

Havlíček slíbil věcnou a odbornou debatu k zákonu o ČRo a ČT, prohlásil Zavoral

Magyar podmiňuje politická jednání se Slovenskem „vyřešením" Benešových dekretů

Česko má poprvé data o očkování v reálném čase. Ukazují, komu se vyplatí nejvíc

U Jičína se vyskytlo slabé tornádo, letos první zdokumentované, uvedl ČHMÚ

Na východ od Jičína v okolí obcí Studeňany, Úlibice a Radim se v neděli odpoledne vyskytlo při dešťové přeháňce slabé tornádo. Bylo prvním zadokumentovaným tornádem v letošním roce v Česku. Na facebooku o tom v pondělí informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Případné svědky tornáda meteorologové požádali o poskytnutí svědectví, fotografií či dokumentaci případných škod.
včeraAktualizovánovčera v 10:56

Schránku s pokladem našli mezi kameny, teď si turisté rozdělí štědré nálezné

Královéhradecký kraj vyplatí 11,7 milionu korun dvěma turistům, kteří loni nedaleko Dvora Králové nad Labem na úbočí kopce Zvičina našli zlatý poklad. Téměř šest set mincí a šperků vážilo přes pět kilogramů, podle dosavadních zjištění zlato někdo do země ukryl zřejmě v období druhé světové války. Nález zpracovávají konzervátoři, koncem roku si ho bude moci prohlédnout veřejnost. Podle odhadů jsou v tuzemsku celkem až desetitisíce amatérských hledačů, s nimiž spolupracují i profesionálové.
15. 4. 2026

Pravidla první pomoci se mění. Zdůrazňují včasné volání záchranky

Evropská resuscitační rada vydala nová evropská doporučení pro lidi vyškolené v poskytování první pomoci. Ta kladou důraz na jednodušší a rychlejší pomoc v laických podmínkách. Zdůrazňují včasné volání záchranné služby, zahájení srdeční masáže a použití externího defibrilátoru. Školitelé je postupně zavádějí do kurzů.
9. 4. 2026

ŘSD zahájilo stavbu posledního úseku D11

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo stavbu posledního chybějícího úseku dálnice D11 z Jaroměře na Náchodsku do Trutnova. Silnice za 9,09 miliardy korun bez DPH o délce 19,6 kilometru je největší letošní investicí ŘSD. Hotová by měla být na podzim 2029. D11 naváže na polskou S3.
8. 4. 2026

VideoTuristu v Krkonoších zranil uvolněný kámen. Správa parku opatření nechystá

Správa Krkonošského národního parku nechystá žádná opatření v souvislosti s neobvyklou nehodou, při které v sobotu zranil turistu na horské cestě uvolněný kámen. Kus skály se uvolnil v prudkém svahu a kutálel se asi dvě stě metrů. Skupinka turistů ho sice zaregistrovala, avšak kámen na poslední chvíli změnil dráhu a jednu z osob zasáhl. Společníci zraněného volali nouzovou linku a ihned se rozběhla záchranná akce. Na místo vyletěl vrtulník, který ovšem kvůli terénu nemohl přistát a ke zraněnému se museli lékař se záchranářem spustit. Zaměstnanci parku mají v popisu práce sledovat u cest třeba stromy náchylné k pádům či právě kameny. Pokud jsou nebezpečné, zařídí se náprava. Této události se ale podle správy parku nedalo zabránit.
7. 4. 2026

VideoOdborníci monitorují pohyb vlků na Broumovsku pomocí GPS

V oblasti Broumovska se v současnosti pohybují dva vlci s telemetrickými obojky. Ochránci přírody tak chtějí sledovat jejich trasy i to, jak blízko se přibližují k lidským obydlím. Nedávno se šelmy dostaly i do těsné blízkosti člověka. Odborníci teď pomocí GPS monitorují jejich pohyb. A vzkazují lidem, aby z vlků neměli strach, protože od jejich návratu do tuzemské přírody jejich vyloženě agresivní chování zaznamenáno nebylo. Už v lednu také na Broumovsku dobrovolníci vlky sčítali – ukázalo se, že na širším území zahrnujícím i Polsko žijí tři smečky a kolem 25 jedinců.
4. 4. 2026

Šlechta na cestách oživí sezonu hradů a zámků, otevřou se nové expozice

Na Zelený čtvrtek 2. dubna zahájí státní hrady a zámky návštěvnickou sezonu. Nové nebo zrekonstruované prostory návštěvníkům otevřou například zámky Sychrov, Litomyšl nebo hrad Křivoklát. Novinkou budou také prohlídky hradní kaple v Bečově nad Teplou, místa nálezu relikviáře svatého Maura. Letošním tématem cyklu Po stopách šlechtických rodů je Šlechta na cestách. Na většině památek zdraží vstupné základních okruhů pro dospělé v průměru o dvacet korun.
26. 3. 2026
