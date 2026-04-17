Soud zrušil vítěznou arbitráž Česka proti Synotu a zároveň zakázal další


před 50 mminutami|Zdroj: ČTK

Nizozemský soud zrušil arbitrážní rozhodnutí z roku 2023, podle kterého Česko uspělo ve sporu o 3,6 miliardy korun proti kyperským firmám ze skupiny Synot. Zároveň ale společnostem zakázal znovu vést proti Česku arbitráž, uvedlo ministerstvo financí, které považuje rozsudek za příznivý pro Česko. Spor s firmami WCV Capital Ventures Cyprus Limited a Channel Crossings Limited se týkal zrušení povolení pro provozování videoloterijních terminálů.

Kyperské firmy žádaly u soudu zrušení konečného nálezu z arbitráže kvůli pochybení rozhodčího tribunálu. Česko navrhovalo, aby v takovém případě soud zrušil i dva předchozí nálezy kvůli neslučitelnosti s právem EU. Soud vyhověl českému návrhu.

Rozhodnutí nizozemského soudu je tak pro Českou republiku příznivé, protože žalobci nemohou zahájit novou arbitráž a domáhat se po Česku zaplacení svých nároků,“ uvedlo ministerstvo. Upozornilo, že soud také nařídil vysoké pokuty pro obě společnosti, pokud by porušily zákaz vyvolání nové arbitráže.

Původní spor se týkal povolení pro provozování videoloterijních terminálů. Ministerstvo původně vydávalo od roku 2004 licence na provoz terminálů na dobu až deseti let. Po rozhodnutích Ústavního soudu z let 2011 a 2013 ale začalo povolení rušit, aby vyšlo vstříc obcím, které chtěly hazard na svém území samy regulovat a herny vykázat. Společnosti Synotu pak v arbitráži tvrdily, že se jednalo o nečekanou změnu, která v rozporu s mezinárodními dohodami poškodila investice firem.

Ústavní soud nejprve v roce 2011 rozhodl, že videoloterijní terminály spadají pod širší definici výherních hracích přístrojů, a obce proto mohou regulovat jejich provoz vyhláškami. Soud také stanovil resortu financí povinnost podle loterijního zákona zrušit povolení k provozování terminálů, pokud je v rozporu s vyhláškou obce. Novela loterijního zákona účinná od roku 2012 pak výslovně uznala právo obcí regulovat terminály prostřednictvím vyhlášek, ale nově stanovila přechodné období tří let pro již povolené terminály. Přechodné období však bylo v roce 2013 Ústavním soudem zrušeno.

Kyperské společnosti kvůli změnám zákona vyvolaly v roce 2015 arbitrážní řízení proti Česku, ve kterém se domáhaly náhrady škody vyčíslené na 3,6 miliardy korun. V roce 2023 ale konečný nález mezinárodní arbitráže jejich nárok zamítl. Nynější soudní rozhodnutí sice ruší arbitrážní nález, Česku ale nevzniká povinnost kyperským firmám platit.

Ceny ropy prudce klesají

Ceny ropy na světových trzích prudce klesají poté, co Írán oznámil, že Hormuzský průliv je zcela otevřen plavbě obchodních lodí. Klíčovou úžinou za normálních okolností proudí zhruba pětina světových dodávek ropy. Její blokáda ze strany Teheránu po americko-izraelském útoku na Írán vedla k citelnému zdražení, kdy ceny opakovaně překročily sto amerických dolarů za barel.
O víkendu nejvyšší ceny paliv opět mírně klesnou

Maximální ceny paliv, které denně určuje stát, o víkendu opět mírně klesnou. Nejvyšší povolená cena nafty se oproti pátku sníží o 23 haléřů na 43,13 koruny za litr. Benzin bude možné prodávat za 41,33 koruny za litr, tedy o tři haléře levněji. Jde o ceny pro nadcházející tři dny včetně pondělí, o víkendu se měnit nebudou. Vyplývá to z cenového věstníku, který zveřejnilo ministerstvo financí.
14:35Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Rusko zveřejnilo seznam firem, které má za potenciální cíle. Dvě jsou z Česka

Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo seznam zahraničních firem, které se podle něj podílejí na výrobě dronů pro Ukrajinu. Místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medvěděv je označil za potenciální cíle pro ruské ozbrojené síly. Na seznamu figurují i dvě firmy z Česka. Policie je s nimi v kontaktu. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) předvolal ruského velvyslance, aby vyjádření Moskvy české straně vysvětlil.
včeraAktualizovánopřed 21 hhodinami

Cheb schválil vstup Daimler Truck do svého průmyslového parku

Chebští zastupitelé schválili memorandum o spolupráci a vstup německé automobilky Daimler Truck do Strategického podnikatelského parku (SPP) v Chebu. Vyrábět má bezemisní a dieselové nákladní tahače. Podle současných plánů by nová továrna mohla začít vyrábět v roce 2029.
včeraAktualizovánopřed 23 hhodinami

Evropa má leteckého paliva jen asi na šest týdnů, řekl šéf IEA

Evropě zbývá už jen asi šest týdnů, než jí dojdou zásoby leteckého paliva, řekl v rozhovoru s agenturou AP výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol. Pokud se neobnoví vývoz ropy Hormuzským průlivem, aerolinky podle něj mohou začít už brzy rušit lety. Hormuzský průliv je de facto zablokovaný kvůli válce, kterou proti Íránu vedou Spojené státy a Izrael. Lufthansa i kvůli rostoucí ceně leteckého paliva trvale odstaví 27 letadel své divize CityLine.
včeraAktualizovánovčera v 16:39

Nejvyšší ceny paliv v pátek mírně klesnou

Maximální ceny paliv, které určuje stát, v pátek mírně klesnou. Nejvyšší povolená cena nafty se oproti čtvrtku sníží o 14 haléřů na 43,36 koruny za litr. Benzin bude možné prodávat za 41,36 koruny za litr, tedy o 23 haléřů levněji. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Jde o zatím nejnižší ceny od začátku fungování cenového stropu. Průměrná cena pohonných hmot v Česku také v mezitýdenním srovnání ve čtvrtek poprvé od počátku bojů na Blízkém východě klesla.
včeraAktualizovánovčera v 14:20

Banky poskytly v březnu hypotéky za 55,4 miliardy korun

Banky a stavební spořitelny poskytly v březnu hypoteční úvěry za 55,4 miliardy korun, což je o 37 procent více než před měsícem a o 69 procent více než před rokem. Nové úvěry bez refinancování stouply meziměsíčně o 36 procent na 40,3 miliardy korun. Úrokové sazby v průměru nepatrně klesly na 4,43 procenta z únorových 4,46 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a spořitelny poskytující hypotéky na trhu.
včera v 06:10
