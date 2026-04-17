Soud zrušil vítěznou arbitráž Česka proti Synotu a zároveň zakázal další

Nizozemský soud zrušil arbitrážní rozhodnutí z roku 2023, podle kterého Česko uspělo ve sporu o 3,6 miliardy korun proti kyperským firmám ze skupiny Synot. Zároveň ale společnostem zakázal znovu vést proti Česku arbitráž, uvedlo ministerstvo financí, které považuje rozsudek za příznivý pro Česko. Spor s firmami WCV Capital Ventures Cyprus Limited a Channel Crossings Limited se týkal zrušení povolení pro provozování videoloterijních terminálů.
Kyperské firmy žádaly u soudu zrušení konečného nálezu z arbitráže kvůli pochybení rozhodčího tribunálu. Česko navrhovalo, aby v takovém případě soud zrušil i dva předchozí nálezy kvůli neslučitelnosti s právem EU. Soud vyhověl českému návrhu.
„Rozhodnutí nizozemského soudu je tak pro Českou republiku příznivé, protože žalobci nemohou zahájit novou arbitráž a domáhat se po Česku zaplacení svých nároků,“ uvedlo ministerstvo. Upozornilo, že soud také nařídil vysoké pokuty pro obě společnosti, pokud by porušily zákaz vyvolání nové arbitráže.
Původní spor se týkal povolení pro provozování videoloterijních terminálů. Ministerstvo původně vydávalo od roku 2004 licence na provoz terminálů na dobu až deseti let. Po rozhodnutích Ústavního soudu z let 2011 a 2013 ale začalo povolení rušit, aby vyšlo vstříc obcím, které chtěly hazard na svém území samy regulovat a herny vykázat. Společnosti Synotu pak v arbitráži tvrdily, že se jednalo o nečekanou změnu, která v rozporu s mezinárodními dohodami poškodila investice firem.
Ústavní soud nejprve v roce 2011 rozhodl, že videoloterijní terminály spadají pod širší definici výherních hracích přístrojů, a obce proto mohou regulovat jejich provoz vyhláškami. Soud také stanovil resortu financí povinnost podle loterijního zákona zrušit povolení k provozování terminálů, pokud je v rozporu s vyhláškou obce. Novela loterijního zákona účinná od roku 2012 pak výslovně uznala právo obcí regulovat terminály prostřednictvím vyhlášek, ale nově stanovila přechodné období tří let pro již povolené terminály. Přechodné období však bylo v roce 2013 Ústavním soudem zrušeno.
Kyperské společnosti kvůli změnám zákona vyvolaly v roce 2015 arbitrážní řízení proti Česku, ve kterém se domáhaly náhrady škody vyčíslené na 3,6 miliardy korun. V roce 2023 ale konečný nález mezinárodní arbitráže jejich nárok zamítl. Nynější soudní rozhodnutí sice ruší arbitrážní nález, Česku ale nevzniká povinnost kyperským firmám platit.