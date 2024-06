Odbory průmyslu chtějí růst mezd o sedm až deset procent

Průmyslové odbory budou pro příští rok vyjednávat o růstu mezd o sedm až deset procent, sdělil po jednání Průmyslové aliance odborových svazů šéf nejpočetnějšího svazu KOVO Roman Ďurčo. V některých oborech jako energetika či chemie budou odboráři požadovat po zaměstnavatelích zřejmě i vyšší přidání. Odbory pracovníků průmyslu už také neodmítají návrh na další růst důchodového věku nad 65 let, svaz KOVO navrhuje ale mírnější posouvání než projednávaná vládní reforma penzí, a to o měsíc ročně. Organizace také státu doporučily zvážení investičních pobídek pro huť Liberty Ostrava.

Odchod do důchodu

Věk odchodu do důchodu by se měl podle KOVO zvyšovat jen o měsíc ročně, podobně jako navrhují demografové. „Určitě jsme pro návrh demografů, aby varianta byla sociálně únosnější, aby byl nárůst věku zhruba o polovinu (proti reformě),“ řekl Ďurčo. Dodal, že svůj návrh o navyšování věku o měsíc poslal svaz KOVO minulý týden ministrovi práce Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL). Podle předáka svazu KOVO záměr podporují tři vládní strany, a to lidovci, STAN a Piráti.

Návrh má podporu i odborového svazu Stavba. „Samozřejmě podporujeme snahu zmírnit prodlužování věku odchodu do důchodu, pokud se nepodaří navyšování zastavit. Ve stavebnictví máme velmi těžké profese. Neumím si zatím osobně představit, že by zedník, pokrývač, tesař a podobně pracovali po šedesátém pátém roce věku. To ještě ukáže čas. Věřím, že se podaří i tady udělat nějaký dobrý kompromis,“ zmínil předák svazu Stavba Pavel Zítko.

Důchodový věk v Česku roste už léta. U mužů se posouvá ročně o dva měsíce, u žen obvykle o čtyři. Na 65 let by se měl dostat ve 30. letech. Podle projednávané vládní reformy by navyšování mělo pokračovat, a to nejvýš o dva měsíce ročně. Dobu nástupu do penze by se měli dozvědět lidé ve svých padesáti letech. Důchod by měl trvat v průměru 21,5 roku. Věková hranice by se posouvala nepravidelně – některým ročníkům vůbec, jiným o dva měsíce. Demografové navrhují pravidelné pomalejší zvedání o měsíc ročně tak, aby člověk trávil v penzi čtvrtinu života.