Evropská komise vyšetřuje cloudové platformy Amazonu a Microsoftu


před 20 mminutami|Zdroj: ČTK

Evropská komise zahájila tři vyšetřování týkající se cloudových platforem Amazon Web Services a Microsoft Azure. Komise, jež plní i funkci unijního antimonopolního orgánu, chce mimo jiné určit, zda jsou americké firmy Microsoft a Amazon v cloudových službách takzvanými gatekeepery, tedy hráči, kteří významně ovlivňují provoz internetu a musí dle nařízení o digitálních trzích (DMA) na společném trhu splňovat přísnější podmínky.

Brusel do dvanácti měsíců posoudí, zda AWS a Azure jsou gatekeepery navzdory tomu, že podle velikosti, počtu uživatelů a tržního postavení tuto definici dosud nenaplňují. Analýzy trhu s cloudovými službami z posledních let podle Evropské komise naznačují, že Azure a AWS zaujímají velmi silnou pozici ve vztahu k podnikům a spotřebitelům. Informovaly o tom šéfka digitální agendy Evropské komise Henna Virkkunenová a místopředsedkyně EK Teresa Riberaová.

Mluvčí společnosti Microsoft uvedl, že společnost je připravena přispět k vyšetřování. Mluvčí AWS prohlásil, že „označení poskytovatelů cloudových služeb za gatekeepery nestojí za rizika v podobě potlačení inovací nebo zvýšení nákladů pro evropské společnosti“.

Třetí vyšetřování má do osmnácti měsíců posoudit, zda DMA může účinně řešit praktiky, které mohou omezovat konkurenceschopnost a spravedlnost v odvětví cloudových služeb na unijním trhu. Toto vyšetřování se bude týkat například překážek vzájemné kompatibility mezi cloudovými službami, omezeného nebo podmíněného přístupu podnikových uživatelů k údajům, vázání a sdružování služeb a potenciálně nevyvážených smluvních podmínek.

Pokud EK dojde k tomu, že DMA je v této oblasti nedostačující, bude následně řešit, zda toto nařízení aktualizovat.

Jak zajistit růst strategického odvětví

„Cloudové služby mají zásadní význam pro konkurenceschopnost a odolnost Evropy. Chceme, aby toto strategické odvětví rostlo za spravedlivých, otevřených a konkurenceschopných podmínek,“ uvedla Riberaová.

AWS i Microsoft Azure poskytují výpočetní výkon v cloudech na zakázku, datová úložiště a další digitální služby vládám i jednotlivcům. Narušení provozu serverů proto může způsobit problémy a výpadky webů a platforem, které tuto cloudovou infrastrukturu využívají. Celosvětově je AWS v tomto odvětví nejsilnějším hráčem s tržním podílem 30 procent, následuje Azure s 20 procenty a Google Cloud se 13 procenty.

Cloudovou službu Microsoftu postihl výpadek
Microsoft Azure

Výběr redakce

Praha vypíše tendr za 2,47 miliardy na průzkum pro dostavbu městského okruhu

Praha vypíše tendr za 2,47 miliardy na průzkum pro dostavbu městského okruhu

11:16Aktualizovánopřed 2 mminutami
Žádná firma není imunní proti splasknutí bubliny AI, míní šéf Alphabetu

Žádná firma není imunní proti splasknutí bubliny AI, míní šéf Alphabetu

před 10 mminutami
Za sabotáží na polské železnici stálo Rusko, tvrdí mluvčí ministra

Za sabotáží na polské železnici stálo Rusko, tvrdí mluvčí ministra

11:41Aktualizovánopřed 15 mminutami
Evropská komise vyšetřuje cloudové platformy Amazonu a Microsoftu

Evropská komise vyšetřuje cloudové platformy Amazonu a Microsoftu

před 20 mminutami
Rusové masivně zaútočili na Dnipro, zabíjeli v Charkovské a Černihivské oblasti

Rusové masivně zaútočili na Dnipro, zabíjeli v Charkovské a Černihivské oblasti

10:14Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Bitcoin sestoupil pod 90 tisíc dolarů, vymazal letošní zisky

Bitcoin sestoupil pod 90 tisíc dolarů, vymazal letošní zisky

před 1 hhodinou
Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o výročí 17. listopadu

Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o výročí 17. listopadu

před 4 hhodinami
Státní soud zablokoval nasazení Národní gardy proti kriminalitě v Memphisu

Státní soud zablokoval nasazení Národní gardy proti kriminalitě v Memphisu

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Ekonomika

Žádná firma není imunní proti splasknutí bubliny AI, míní šéf Alphabetu

Pokud by splaskla současná bublina umělé inteligence (AI), zasáhlo by to všechny firmy, včetně Googlu. Řekl to v rozhovoru se zpravodajskou televizí BBC News generální ředitel Alphabetu Sundar Pichai. Dodal, že současná vlna investic do AI představuje mimořádný moment, připustil ale i prvky iracionality na trhu.
před 10 mminutami

Evropská komise vyšetřuje cloudové platformy Amazonu a Microsoftu

Evropská komise zahájila tři vyšetřování týkající se cloudových platforem Amazon Web Services a Microsoft Azure. Komise, jež plní i funkci unijního antimonopolního orgánu, chce mimo jiné určit, zda jsou americké firmy Microsoft a Amazon v cloudových službách takzvanými gatekeepery, tedy hráči, kteří významně ovlivňují provoz internetu a musí dle nařízení o digitálních trzích (DMA) na společném trhu splňovat přísnější podmínky.
před 20 mminutami

Bitcoin sestoupil pod 90 tisíc dolarů, vymazal letošní zisky

Cena největší kryptoměny bitcoin i nadále klesá. V noci na úterý poprvé za posledních sedm měsíců sestoupila pod 90 tisíc dolarů (zhruba 1,87 milionu korun). Kolem 7:45 SEČ se bitcoin obchodoval za 89 857,86 dolarů. Od 6. října kryptoměna ztratila více než 25 procent hodnoty. Vymazala tak své letošní zisky.
před 1 hhodinou

Zpětinásobit výkon větrných elektráren? Podle vznikající vlády je cíl nereálný

Vládní strategie počítá s cílem, aby v Česku do konce dekády vzrostl výkon větrných elektráren na jeden a půl gigawattu. Za pět let by se tak měl oproti současnosti zpětinásobit. Vznikající kabinet to ale nepovažuje za reálné. Podle zástupců oboru je ovšem řada projektů v přípravě a cíli se pořád ještě lze alespoň přiblížit.
včera v 10:20

Hospodářská krize v Libanonu vyhnala nahoru ceny elektřiny

Libanon, kdysi přezdívaný Švýcarsko Blízkého východu, uvázl v hluboké hospodářské krizi. Politická paralýza, bezpečnostní nestabilita a válka domácího teroristického hnutí Hizballáh s Izraelem z let 2023 a 2024 připravily tamní měnu o 97 procent hodnoty oproti roku 2019. Tyto problémy rovněž uvrhly osm z deseti obyvatel do vážných existenciálních problémů a zvýšily ceny elektřiny.
včera v 08:02

V rozpočtu může chybět až čtrnáct miliard na dávky, řekl Jurečka. Podle ANO je to víc

V návrhu rozpočtu na příští rok může chybět až čtrnáct miliard na sociální výdaje, připustil pro ČT ministr práce a sociálních věcí v demisi Marian Jurečka (KDU–ČSL). Ujistil však, že na důchody nebo dávky stát peníze prostě najít musí. Odmítl také kritiku hnutí ANO, že v resortu může scházet skoro 32 miliard korun. Pravděpodobná budoucí vládní koalice tvrdí, že v rozpočtu chybí celkem desítky miliard korun.
včera v 06:00

ŘSD nepodepisuje nové smlouvy

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dál nepodepisuje kontrakty na nové projekty. K realizaci jsou sice připravené, jenže chybí peníze. V nejistotě se tak ocitají i klíčové stavby.
16. 11. 2025Aktualizováno16. 11. 2025

Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky probírali povolenky ETS 2

V Událostech, komentářích z ekonomiky hovořili ekonom a hlavní poradce České bankovní asociace Miroslav Zámečník, hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda a europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) o emisních povolenkách ETS 2 nebo o plánech vznikající vlády převést poplatek za obnovitelné zdroje na rozpočet. Debatou provázela Nina Ortová.
16. 11. 2025Aktualizováno16. 11. 2025
Načítání...