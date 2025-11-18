Evropská komise vyšetřuje cloudové platformy Amazonu a Microsoftu

Evropská komise zahájila tři vyšetřování týkající se cloudových platforem Amazon Web Services a Microsoft Azure. Komise, jež plní i funkci unijního antimonopolního orgánu, chce mimo jiné určit, zda jsou americké firmy Microsoft a Amazon v cloudových službách takzvanými gatekeepery, tedy hráči, kteří významně ovlivňují provoz internetu a musí dle nařízení o digitálních trzích (DMA) na společném trhu splňovat přísnější podmínky.
Brusel do dvanácti měsíců posoudí, zda AWS a Azure jsou gatekeepery navzdory tomu, že podle velikosti, počtu uživatelů a tržního postavení tuto definici dosud nenaplňují. Analýzy trhu s cloudovými službami z posledních let podle Evropské komise naznačují, že Azure a AWS zaujímají velmi silnou pozici ve vztahu k podnikům a spotřebitelům. Informovaly o tom šéfka digitální agendy Evropské komise Henna Virkkunenová a místopředsedkyně EK Teresa Riberaová.
Mluvčí společnosti Microsoft uvedl, že společnost je připravena přispět k vyšetřování. Mluvčí AWS prohlásil, že „označení poskytovatelů cloudových služeb za gatekeepery nestojí za rizika v podobě potlačení inovací nebo zvýšení nákladů pro evropské společnosti“.
Třetí vyšetřování má do osmnácti měsíců posoudit, zda DMA může účinně řešit praktiky, které mohou omezovat konkurenceschopnost a spravedlnost v odvětví cloudových služeb na unijním trhu. Toto vyšetřování se bude týkat například překážek vzájemné kompatibility mezi cloudovými službami, omezeného nebo podmíněného přístupu podnikových uživatelů k údajům, vázání a sdružování služeb a potenciálně nevyvážených smluvních podmínek.
Pokud EK dojde k tomu, že DMA je v této oblasti nedostačující, bude následně řešit, zda toto nařízení aktualizovat.
Jak zajistit růst strategického odvětví
„Cloudové služby mají zásadní význam pro konkurenceschopnost a odolnost Evropy. Chceme, aby toto strategické odvětví rostlo za spravedlivých, otevřených a konkurenceschopných podmínek,“ uvedla Riberaová.
AWS i Microsoft Azure poskytují výpočetní výkon v cloudech na zakázku, datová úložiště a další digitální služby vládám i jednotlivcům. Narušení provozu serverů proto může způsobit problémy a výpadky webů a platforem, které tuto cloudovou infrastrukturu využívají. Celosvětově je AWS v tomto odvětví nejsilnějším hráčem s tržním podílem 30 procent, následuje Azure s 20 procenty a Google Cloud se 13 procenty.