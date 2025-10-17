Evropská komise odmítla stížnost akcionářů ČEZu kvůli windfall tax


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, Český rozhlas

Evropská komise (EK) odmítla stížnost minoritních akcionářů energetické skupiny ČEZ proti státu, píše iROZHLAS.cz. Akcionářům se nelíbila především takzvaný windfall tax, tedy mimořádná daň z neočekávaných zisků, na níž ČEZ státu odvedl v posledních třech letech každoročně desítky miliard korun. Podle komise kroky české vlády nebyly v rozporu s evropským právem. Zástupci akcionářů nyní zvažují další kroky. ČEZ rozhodnutí nekomentoval, podle ministerstva financí komise potvrdila správnost postupu státu.

Předseda výboru spolku Minoritní Akcionáři.com Petr Mojžíšek to potvrdil Radiožurnálu, uvedl server iROZHLAS.cz. Komise podle rozhlasu zamítla stížnost ve všech bodech. „Na to, jak dlouho jim to trvalo, tak to vzali hodně po povrchu a prakticky vůbec neřešili podstatu věci. Teď se radíme s naší právní kanceláří, jaké budou další kroky,“ řekl Radiožurnálu Mojžíšek. Komise nyní spolku dala čtyři týdny na zaslání případných dalších relevantních informací, jinak bude věc uzavřena.

Kromě toho jsou podle Mojžíška ve hře i další kroky. V minulosti spolek mluvil například o žalobě na stát nebo ČEZ kvůli možnému poškození investic. Většinový podíl ČEZu drží stát, který má 70 procent. Zbylých 30 procent vlastní minoritní akcionáři.

Jednou z priorit vznikající vlády bude zřejmě energetika
Ilustrační fotografie

Stížnost zejména na windfall tax

Minoritní akcionáři ČEZu si u Evropské komise stěžovali zejména na windfall tax, kterou česká vláda zavedla od roku 2023 do konce letošního roku. Ve stížnosti napadli například vysokou sazbu daně, délku jejího trvání nebo její souběh s dalšími mimořádnými odvody z nadměrných tržeb. Podle akcionářů kroky státu dopadly zejména na ČEZ, což podle spolku vedlo k porušení evropského práva a poškození jejich investic v podobě nižších dividend.

ČEZ na windfall tax odvedl desítky miliard korun ročně. V prvním roce fungování daně to bylo kolem 45 miliard korun, loni dalších třicet miliard korun. V obou letech šlo o téměř osmdesát procent celkových příjmů státu z tohoto mimořádného odvodu. I letos bude ČEZ největším plátcem windfall tax.

Schodek rozpočtu v září klesl na 153,85 miliardy korun
Zbyněk Stanjura

EK ovšem námitky odmítla s tím, že kroky státu nebyly v rozporu s evropským právem. Členské státy EU podle Komise mohly protikrizová opatření nastavit podle vlastního uvážení. Odmítla také možnost dvojího zdanění a dopad na dividendy je podle ní běžným důsledkem daňové politiky státu.

Minoritní akcionáři ČEZu kritizují nastavení windfall tax dlouhodobě, téma bylo i předmětem diskuzí na poslední valné hromadě skupiny. Finanční ředitel ČEZu Martin Novák tehdy akcionářům řekl, že ČEZ na základě vlastních právních analýz nemá dostatek právních argumentů pro to, aby podal žalobu na vyplácení daně z neočekávaného zisku. Není podle ní v rozporu s českým ústavním pořádkem.

