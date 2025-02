Cla pětadvacet procent na dovoz z Evropské unie oznámí brzy USA

„Evropská unie byla založena s cílem brát Spojené státy na hůl. A dělala to dobře. Ale teď jsem prezident,“ prohlásil Trump, ale přímo nespecifikoval, jakých produktů by se clo mělo týkat, zmínil pouze auta. Dříve hovořil nejen o nich, ale i o polovodičích, lécích či řezivu.

„Přijali jsme rozhodnutí a brzy ho oznámíme, bude to 25 procent,“ prohlásil Trump. Přitom zopakoval, že evropské země podle něj nespravedlivě vyvážejí do USA více, než dovážejí, přičemž rozdíl činí 300 miliard dolarů (7,2 bilionu korun).

„Přijde mi, že to půjde na dračku. To je trh,“ prohlásil prezident o programu, který v úterý označil jako „Trumpova zlatá karta“. Podle jeho představ by se karet mohl prodat milion, což by americké státní kase přineslo pět bilionů dolarů (téměř 120 bilionů korun). Trump soudí, že mezi podnikateli, kteří by v USA zaměstnávali lidi a platili daně, bude o tuto kartu zájem. Novinka má nahradit dosavadní zelenou kartu určenou pro lidi, kteří chtějí v USA investovat, podle Trumpa však tento program nefungoval.

Další přínos pro státní kasu si prezident slibuje v hromadném propouštění úředníků a jiných federálních zaměstnanců, o němž rovněž mluvil na středečním jednání vlády. „Omezujeme velikost státní správy. Musíme,“ řekl Trump, který na zasedání ministrů pozval i šéfa nevládního úřadu pro efektivitu státní správy (DOGE) Elona Muska. Miliardář a Trumpův klíčový podporovatel z kampaně připustil, že při propouštění federálních zaměstnanců mohou přijít chyby, ale přínosy podle něho výrazně převáží. Muskova snaha o snížení výdajů způsobila ve vládě chaos, zastavila stavební projekty a zmrazila vědecký výzkum v celé zemi.