Česko chce silněji chránit pšenici a ječmen, řekl Výborný

Pro některé státy, například Polsko či Francii, je ale i toto málo a nechtějí kompromisní dohodu podpořit. Výhrady k ní má i Česko. „Závěry z trialogu jsou pro mě těžko pochopitelné. Nerozumím tomu, proč se v těch komoditách, které budou pod mimořádnými ochrannými opatřeními, objevil oves, proč tam jsou kroupy. To opravdu není něco, co by trápilo farmáře v Evropě a v ČR,“ reagoval ministr Výborný.

Dalším tématem diskusí v posledních dnech je návrh Evropské komise na zavedení cel na dovoz ruského obilí do Evropy. Právě Česko bylo jednou ze zemí, která společně s Polskem a pobaltskými státy zaslala EK dopis, ve kterém k zavedení restrikcí vůči Moskvě vyzývala. Dopis podepsal právě ministr zemědělství Výborný.

„V Evropě nemá ruské zrno co dělat, jenom tím podporujeme nepřímo agresora,“ zdůraznil v úterý Výborný. „Chci jen připomenout, že se jedná o clo 95 eur na tunu nebo padesát procent, což fakticky přeloženo znamená, že ruské a běloruské obilí v Evropě nebude, protože je v tom okamžiku neprodejné, a to byl náš cíl,“ dodal český ministr. Očekává, že členské státy návrh Komise schválí do měsíce a poté by měl brzy začít platit. Souhlas Evropského parlamentu v tomto případě není potřeba.