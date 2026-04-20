Ceny ropy prudce rostou po opětovném uzavření Hormuzského průlivu

Ceny ropy v pondělí prudce rostou. Děje se tak poté, co se o víkendu zvýšilo napětí mezi USA a Íránem a Teherán znovu uzavřel klíčový Hormuzský průliv. Severomořská ropa Brent kolem 7:00 zdražovala o 5,4 procenta k 95,30 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI ve stejnou dobu přidávala téměř šest procent k 88,80 dolaru za barel.
Americké námořnictvo zaútočilo v Ománském zálivu na obchodní loď plující pod íránskou vlajkou a převzalo nad ní kontrolu, oznámil v neděli pozdě večer SELČ americký prezident Donald Trump.
Kromě toho, že Írán začal lodi u Hormuzského průlivu zastavovat a vracet, podle britské vojenské námořní služby (UKMTO) íránské revoluční gardy v sobotu na dvě obchodní plavidla zahájily palbu. Za normálních okolností úžinou prochází pětina světových dodávek ropy.
