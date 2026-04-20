Ceny ropy prudce rostou po opětovném uzavření Hormuzského průlivu

Ceny ropy v pondělí prudce rostou. Děje se tak poté, co se o víkendu zvýšilo napětí mezi USA a Íránem a Teherán znovu uzavřel klíčový Hormuzský průliv. Severomořská ropa Brent kolem 7:00 zdražovala o 5,4 procenta k 95,30 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI ve stejnou dobu přidávala téměř šest procent k 88,80 dolaru za barel.

Americké námořnictvo zaútočilo v Ománském zálivu na obchodní loď plující pod íránskou vlajkou a převzalo nad ní kontrolu, oznámil v neděli pozdě večer SELČ americký prezident Donald Trump.

Kromě toho, že Írán začal lodi u Hormuzského průlivu zastavovat a vracet, podle britské vojenské námořní služby (UKMTO) íránské revoluční gardy v sobotu na dvě obchodní plavidla zahájily palbu. Za normálních okolností úžinou prochází pětina světových dodávek ropy.

Připravujeme podrobnosti.

Těla dětí nalezená na hřbitově nepatřila obětem zločinů, uvedla trinidadská premiérka

Těla dětí nalezená na hřbitově nepatřila obětem zločinů, uvedla trinidadská premiérka

před 1 hhodinou
Vláda projedná návrh o rok odložit používání geoportálu územního plánování

Vláda projedná návrh o rok odložit používání geoportálu územního plánování

před 3 hhodinami
Írán obvinil USA z porušení příměří a slíbil odvetu

Írán obvinil USA z porušení příměří a slíbil odvetu

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
V bulharských volbách vede strana exprezidenta Radeva

V bulharských volbách vede strana exprezidenta Radeva

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Muž v USA po hádce zavraždil osm dětí, policie ho zastřelila

Muž v USA po hádce zavraždil osm dětí, policie ho zastřelila

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Mapa demarkační linie v Libanonu přisuzuje Izraeli kontrolu nad desítkami měst

Mapa demarkační linie v Libanonu přisuzuje Izraeli kontrolu nad desítkami měst

před 9 hhodinami
Trump potvrdil pondělní účast USA na jednání s Íránem. Teherán odmítá dorazit

Trump potvrdil pondělní účast USA na jednání s Íránem. Teherán odmítá dorazit

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

VideoVýrobců obuvi ubývá, trendy i návyky zákazníků mění trh

Počet výrobců obuvi klesá – v Česku za tři roky o třináct, v Evropě o více než dva tisíce. Stávající producenti proto hledají nové cesty, jak oslovit zákazníky, zatímco čelí silné konkurenci z Asie. Češi se při nákupech stále z velké části orientují podle ceny, přibývá však i těch, kteří si připlatí za takzvanou barefoot obuv napodobující chůzi naboso nebo za boty na míru. Vedle zdravé chůze hraje stále větší roli především pohodlí, trendem posledních let navíc zůstávají tenisky.
před 1 hhodinou

Vláda projedná návrh o rok odložit používání geoportálu územního plánování

Návrh prodloužit o jeden rok přechodné období, v němž nebude povinné používat Národní geoportál územního plánování, projedná v pondělí vláda. Na programu má i dvojici novel měnící rozpočtové určení daní, které předložil Pardubický kraj, nebo opoziční návrh Starostů a nezávislých (STAN) na úpravu krácení odměn zastupitelů při hromadění funkcí.
před 3 hhodinami

Tchaj-wanu je dle Vondráčka věnována nadstandardní pozornost. Vztahy se musí udržovat, říká Demetrashvili

Vláda zamítla předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) cestu speciálem na Tchaj-wan, kam měl jet s podnikatelskou delegací. Podle předsedy sněmovního zahraničního výboru Radka Vondráčka (ANO) je Tchaj-wanu věnována až nadstandardní pozornost. S tím nesouhlasí bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS), podle kterého má Vystrčil na cestu vládním speciálem nárok. Předsedkyně sněmovního ústavně-právního výboru Renata Vesecká (Motoristé) nevidí důvod, proč by Vystrčil měl jet zrovna nyní. Podle poslankyně Kateriny Demetrashvili (Piráti) se diplomatické vztahy musí udržovat, tím spíš, když jsou dobré. Nedělní debatu vedl Martin Řezníček.
před 14 hhodinami

Bednář hájí vrácení důchodové hranice na 65 let. Budeme evropskou výjimkou, míní Pivoňka Vaňková

Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky probrali plánované změny v důchodovém systému. Člen senátního výboru pro sociální politiku Martin Bednář (ANO) obhajoval vládní změny zaměřené spíše na stávající důchodce než na ty budoucí a zdůraznil předvídatelnost důchodového systému. Podle místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Pavly Pivoňky Vaňkové (STAN) je důležité důchodový systém stabilizovat a připravit ho právě pro budoucí generace. Diskuzi moderovala Nina Ortová.
před 16 hhodinami

Česko má podle Havlíčka smluvně zajištěny dodávky leteckého paliva na celou sezonu

Česká republika má smluvně zajištěny dodávky leteckého paliva pro celou sezonu, řekl v diskusním pořadu televize CNN Prima News ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Zároveň ale nevyloučil, že některé aerolinky mohou kvůli nedostatku paliva v zahraničí rušit lety do Česka. Plynulé dodávky leteckého petroleje pro český trh v minulých dnech potvrdili i distributoři.
před 18 hhodinami

Nejméně dvě obchodní lodě zasáhla palba u znovu uzavřeného Hormuzského průlivu

Teherán v sobotu opět uzavřel Hormuzský průliv, důvodem je pokračující americká námořní blokáda jeho přístavů, uvedlo podle agentury AFP velitelství íránských ozbrojených sil. Následně se nejméně dvě obchodní lodě dostaly pod palbu, když se pokusily průlivem proplout, napsala agentura Reuters s odkazem na bezpečnostní zdroje. Teherán průliv dočasně otevřel v pátek. Americký prezident Donald Trump v noci na sobotu řekl, že blokádu ponechá, pokud nebude s Íránem uzavřena mírová dohoda.
18. 4. 2026Aktualizováno18. 4. 2026

USA o měsíc prodloužily výjimku na nákup sankcionované ruské ropy na tankerech

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa v pátek prodloužila výjimku, která zemím na přibližně jeden měsíc umožňuje nakupovat sankcionovanou ruskou ropu a ropné produkty naložené na tankerech. Stalo se tak dva dny poté, co prohlásila, že tak neplánuje učinit. V sobotu to napsala agentura Reuters, podle níž se vláda snaží udržet pod kontrolou světové ceny energií, které kvůli izraelsko-americké válce proti Íránu zahájené na konci února prudce vzrostly.
18. 4. 2026Aktualizováno18. 4. 2026
