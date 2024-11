Bitcoin překonal hranici 95 tisíc dolarů. Ovlivnil to i Trump

Nejrozšířenější kryptoměna bitcoin se při obchodování v Asii ve čtvrtek ráno dostala na rekordních 97 902 amerických dolarů (2,35 milionu korun). Cena bitcoinu se výrazně zvyšuje po zprávě, že firma nově zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa jedná o převzetí kryptoměnové společnosti Bakkt. To zvýšilo naděje, že nová americká vláda bude mít vstřícnější přístup ke kryptoměnovému odvětví, uvedla agentura Reuters.

„I když se teď (kryptoměna bitcoin) pevně nachází v překoupeném pásmu, táhne ji to k úrovni 100 tisíc amerických dolarů,“ uvedl analytik společnosti IG Markets Tony Sycamore. Termín překoupené pásmo popisuje situaci, kdy cena výrazně vzrostla a je považována za nadhodnocenou. Trh je tak náchylnější ke korekci ceny.

Termínové kontrakty na bitcoin se splatností koncem března se na burze Deribit už dostaly nad hranici 100 tisíc dolarů (2,4 milionu korun). To vyjadřuje očekávání, že by se spotová cena bitcoinu, tedy k okamžitému dodání, do konce března mohla pohodlně pohybovat nad touto hranicí.

Termínové kontrakty se splatností koncem prosince však ještě hranici 100 tisíc dolarů (2,4 milionu korun) nepřekonaly. Termínový kontrakt je dohoda o budoucím obchodu za předem stanovenou cenu, tedy bez ohledu na budoucí výkyvy trhu. Liší se tak od aktuální ceny, za kterou lze bitcoin okamžitě prodat či koupit na trhu.