Akcie firmy CSG prudce oslabily po zprávě zpochybňující její obchodní model

Akcie zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada v pondělí oslabují. Reagují tak na zprávu firmy Hunterbrook zpochybňující obchodní model CSG, napsala agentura Bloomberg. Během dne se akcie CSG na amsterdamské burze propadly až o 26 procent, později však zhruba polovinu ztrát smazaly. CSG uvedla, že se závěry a tvrzeními ze zprávy firmy Hunterbrook důrazně nesouhlasí.
Společnost Hunterbrook se zabývá investiční novinařinou i investováním. Firma ve své zprávě upozornila, že nyní spekuluje na pokles ceny akcií CSG.
„Zdálo se, že situace pro akcie CSG už nemůže být horší, dnešní (pondělní) report investičního portálu Hunterbrook ale posílá titul na nová minima,“ uvedl analytik Purple Trading Petr Lajsek. „Hunterbrook ve svém reportu otevírá otázky, které míří přímo do podstaty investičního příběhu. Klíčová teze zní, že CSG není v takové míře výrobcem munice, jak naznačuje její prezentace, ale že významná část byznysu stojí na nákupu, úpravě a dalším prodeji existujících zásob,“ dodal Lajsek.
Společnost CSG uvedla, že zpráva firmy Hunterbrook obsahuje „nepřesnosti, selektivní interpretace a zkreslující tvrzení“. Odmítla rovněž jakékoliv náznaky toho, že by v souvislosti s nedávným vstupem na burzu poskytovala neúplné nebo zavádějící informace.
„CSG rovněž potvrzuje sílu a odolnost svého obchodního modelu. Společnost nadále naplňuje svou strategii, opírá se o solidní provozní výkonnost a jasné poptávkové faktory,“ píše se ve vyjádření podniku.
Společnost CSG vstoupila 23. ledna na hlavní trh burzy v Amsterdamu a neregulovaný trh pražské burzy. Upisovací cena akcií činila 25 eur za kus. Během pondělního obchodování v Amsterdamu cena sestoupila až na 13,62 eura. Obchodování nakonec akcie uzavřely na šestnácti eurech, oproti předchozímu závěru tak odepsaly zhruba třináct procent.
Krátce po lednovém vstupu na burzu se cena akcií CSG vyšplhala až na rekordních 33,50 eura. Od té doby již ale akcie ztratily více než polovinu hodnoty.
Na pražské burze v pondělí akcie CSG zlevnily skoro o pětinu. Propadly se tak na nejnižší cenu od lednového vstupu na pražský akciový trh.