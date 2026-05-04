Akcie firmy CSG prudce oslabily po zprávě zpochybňující její obchodní model


4. 5. 2026Aktualizovánopřed 2 mminutami|Zdroj: ČTK

Akcie zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada v pondělí oslabují. Reagují tak na zprávu firmy Hunterbrook zpochybňující obchodní model CSG, napsala agentura Bloomberg. Během dne se akcie CSG na amsterdamské burze propadly až o 26 procent, později však zhruba polovinu ztrát smazaly. CSG uvedla, že se závěry a tvrzeními ze zprávy firmy Hunterbrook důrazně nesouhlasí.

Společnost Hunterbrook se zabývá investiční novinařinou i investováním. Firma ve své zprávě upozornila, že nyní spekuluje na pokles ceny akcií CSG.

„Zdálo se, že situace pro akcie CSG už nemůže být horší, dnešní (pondělní) report investičního portálu Hunterbrook ale posílá titul na nová minima,“ uvedl analytik Purple Trading Petr Lajsek. „Hunterbrook ve svém reportu otevírá otázky, které míří přímo do podstaty investičního příběhu. Klíčová teze zní, že CSG není v takové míře výrobcem munice, jak naznačuje její prezentace, ale že významná část byznysu stojí na nákupu, úpravě a dalším prodeji existujících zásob,“ dodal Lajsek.

Společnost CSG uvedla, že zpráva firmy Hunterbrook obsahuje „nepřesnosti, selektivní interpretace a zkreslující tvrzení“. Odmítla rovněž jakékoliv náznaky toho, že by v souvislosti s nedávným vstupem na burzu poskytovala neúplné nebo zavádějící informace.

„CSG rovněž potvrzuje sílu a odolnost svého obchodního modelu. Společnost nadále naplňuje svou strategii, opírá se o solidní provozní výkonnost a jasné poptávkové faktory,“ píše se ve vyjádření podniku.

Vstup na burzu udělal ze Strnadovy CSG nejhodnotnější firmu v Česku
Michal Strnad uvádí CSG na burzu

Společnost CSG vstoupila 23. ledna na hlavní trh burzy v Amsterdamu a neregulovaný trh pražské burzy. Upisovací cena akcií činila 25 eur za kus. Během pondělního obchodování v Amsterdamu cena sestoupila až na 13,62 eura. Obchodování nakonec akcie uzavřely na šestnácti eurech, oproti předchozímu závěru tak odepsaly zhruba třináct procent.

Krátce po lednovém vstupu na burzu se cena akcií CSG vyšplhala až na rekordních 33,50 eura. Od té doby již ale akcie ztratily více než polovinu hodnoty.

Na pražské burze v pondělí akcie CSG zlevnily skoro o pětinu. Propadly se tak na nejnižší cenu od lednového vstupu na pražský akciový trh.

PRE od května zdražila fixované ceníky energií, reagovala na růst tržních cen

Pražská energetika (PRE) od května zvýšila ceny svých fixovaných produktů elektřiny i plynu. Reaguje tím na růst cen energií na světových trzích. Zdražení se týká nových smluv se závazkem, u nichž si zákazníci připlatí v průměru několik stovek korun za rok. Pro klienty se smlouvou na dobu neurčitou nebo s dohodou o fixaci cen, kterou uzavřeli už dříve, se nic nemění. Dodávky energií v důsledku blízkovýchodní krize v minulých týdnech zdražovali i někteří další dodavatelé.
Vláda schválila opětovné zavedení elektronické evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb (EET) se zřejmě od ledna 2027 vrátí. Návrh na její znovuzavedení schválila vláda, řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Návrh, který nyní projedná parlament, by měl podle kabinetu přinést do veřejných rozpočtů 14,4 miliardy korun ročně. Součástí návrhu jsou i daňové změny, mimo jiné obnovení některých slev zrušených předchozí vládou a úprava daně z přidané hodnoty (DPH).
Schodek státního rozpočtu po konci provizoria vzrostl na 106 miliard

Schodek státního rozpočtu se v dubnu prohloubil proti konci března o 78,5 miliardy korun na 106,1 miliardy korun, informovalo ministerstvo financí. K prohloubení deficitu přispělo ukončení rozpočtového provizoria, ve kterém Česko bylo do 20. března a které omezovalo státní výdaje. Schodek je nejnižší za poslední čtyři roky, zároveň pátý nejvyšší od vzniku Česka. Loni na konci dubna byl deficit 126,1 miliardy korun.
VideoAnalýza výběru daně z lihu je hotová. Ministerstvo řeší, co dál

Úřady dokončily analýzu výběru spotřební daně z lihu. Má ukázat, jak dál s touto taxou. Její růst nastavil konsolidační balíček předchozí vlády – stát nakonec ale víc peněz nevybral. Ministerstvo financí teď chce zjistit, jestli je příčinou nižší spotřeba, nebo přesun části prodejů do šedé ekonomiky. Minulá vláda si přitom od kroku slibovala sumu přesahující deset miliard korun.
VideoV Německu roste zájem o elektroauta. Stojí za ním drahá paliva i státní dotace

Rostoucí ceny benzínu a nafty zvyšují v Německu poptávku po nových i ojetých elektroautech. Prodejci hlásí výraznější zájem od konce února, u ojetých vozů podle nich v některých případech vzrostl až o desítky procent. Kromě drahých paliv k trendu přispívá také širší nabídka levnějších modelů, státní dotace pro domácnosti s nižšími příjmy nebo zájem o domácí nabíjení v kombinaci se solárními panely. Spolková vláda ale zároveň usiluje o zmírnění unijních pravidel pro postupné vytlačování aut se spalovacími motory z evropského trhu.
Opozice bude blokovat změny rozpočtových pravidel. Vládě by umožnily vyšší schodky

Opoziční strany chtějí v týdnu ve sněmovně zablokovat schválení zákona, kterým vláda navrhuje výrazně uvolnit pravidla rozpočtové odpovědnosti. Kabinet chce mimo výdajové rámce vyčlenit například náklady na dopravní infrastrukturu, přehrady, nové jaderné bloky nebo část výdajů na obranu. Podle opozice si tím vláda připravuje prostor pro vysoké schodky a větší zadlužování státu. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) tvrdí, že současná pravidla jsou příliš přísná a neodpovídají plánovaným investicím.
Juchelka se nebrání růstu minimální mzdy, dle Středuly s tou současnou nelze vyžít

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) v Nedělní debatě ČT uvedl, že se nebrání postupnému růstu minimální mzdy až na 50 procent mzdy průměrné. Podle předsedy odborové centrály Josefa Středuly se s její současnou výší po zdanění a odvodech „nedá vyžít“. V debatě moderované Janou Peroutkovou se hosté věnovali také možným dopadům konfliktu na Blízkém východě. Šéf lidovců a jihomoravský hejtman Jan Grolich zdůraznil, že Česko potřebuje být součástí bezpečnější a soběstačnější Evropy, prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček (ODS) pak vyzval k přehodnocení priorit, které si EU stanovila před dvaceti lety.
