Zvýšila se těžba dřeva, v Česku se více zpracovává

V letošním roce se těží více dřeva než před kůrovcovou kalamitou. Zvýšil se také zájem o jeho zpracování v tuzemsku, hlavně pro stavebnictví. Před pěti lety končila v zahraničí až polovina poražených stromů, loni už to byl jen zhruba každý pátý. Nejvíc porostů, kde se aktuálně stromy kácí, je v Jihočeském kraji.
Lesů mírně přibývá, hlavně díky přirozenému zalesňování. Pokrývají asi 35 procent plochy Česka. Nejvíc zalesněné jsou Liberecký a Karlovarský kraj, naopak nejmíň Jihomoravský. Více než polovina lesů je státních. Další šestinu porostů vlastní obce a města. Pětina je v držení fyzických osob, desetinu mají ostatní soukromníci – církve, právnické osoby nebo lesní družstva.
Zájem o zpracování dřeva se zvýšil díky surovinové strategii pro dřevo, která se schválila loni. Více se bude stavět ze dřeva i ve veřejných zakázkách – jak, bude jasné příští rok. Upraví se také požární normy, umožní tak širší využití dřeva na stavbách. Už teď stát finančně podporuje investice do nových technologií na jeho zpracování.