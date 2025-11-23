Zvýšila se těžba dřeva, v Česku se více zpracovává


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
6 minut
Události: Těžba dřeva v Česku
Zdroj: ČT24

V letošním roce se těží více dřeva než před kůrovcovou kalamitou. Zvýšil se také zájem o jeho zpracování v tuzemsku, hlavně pro stavebnictví. Před pěti lety končila v zahraničí až polovina poražených stromů, loni už to byl jen zhruba každý pátý. Nejvíc porostů, kde se aktuálně stromy kácí, je v Jihočeském kraji.

Lesů mírně přibývá, hlavně díky přirozenému zalesňování. Pokrývají asi 35 procent plochy Česka. Nejvíc zalesněné jsou Liberecký a Karlovarský kraj, naopak nejmíň Jihomoravský. Více než polovina lesů je státních. Další šestinu porostů vlastní obce a města. Pětina je v držení fyzických osob, desetinu mají ostatní soukromníci – církve, právnické osoby nebo lesní družstva.

Zájem o zpracování dřeva se zvýšil díky surovinové strategii pro dřevo, která se schválila loni. Více se bude stavět ze dřeva i ve veřejných zakázkách – jak, bude jasné příští rok. Upraví se také požární normy, umožní tak širší využití dřeva na stavbách. Už teď stát finančně podporuje investice do nových technologií na jeho zpracování.

Ilustrační snímek

před 1 hhodinou

