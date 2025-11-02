Žloutenka typu A se nadále šíří, někde ale chybí vakcíny

Žloutenka A dál sílí. Jen v Praze hygienici od začátku roku evidují přes 970 nakažených, z toho 170 dětí. Roste i zájem o vakcíny, na některých místech ale chybí. Podle dat resortu zdravotnictví se od začátku roku nechalo naočkovat 150 tisíc lidí. Oproti loňsku je to víc než dvojnásobek. Podle odborníků je vhodné nejen očkování, ale také pravidelné a důkladné mytí rukou.
Například na infekčním oddělení ostravské fakultní nemocnice tvoří pacienti se žloutenkou asi polovinu hospitalizovaných.
„Průměrná doba hospitalizace nám vychází kolem osmi dnů, ale starší pacienti tady běžně leží dva, tři týdny. Nejdelší doba hospitalizace byla čtyřicet dnů a tři pacienti zemřeli,“ uvedla primářka infekční kliniky Fakultní nemocnice Ostrava Lenka Petroušová.
Nejlepší prevencí proti žloutence typu A zůstává podle lékařů očkování. Současná vakcína je dvoudávková a její účinek je dlouhodobý až celoživotní. Jenže kvůli zvýšené poptávce očkovací látky v některých centrech i u praktických lékařů chybí.
„U dvou distributorů, se kterými spolupracujeme, tak ani u jednoho není k dispozici a od obou máme informaci, že by látky mohly být od začátku prosince,“ říká praktická lékařka Miroslava Girod Schreinerová.
Ministerstvo průběžně schvaluje mimořádné dodávky. „V tomto týdnu už rozvážíme dvacet tisíc vakcín pro dětské pacienty, další přijdou v prosinci, takže celkově to bude nějakých dvě stě tisíc vakcín kromě těch dvaceti tisíc, co rozvážíme,“ upřesnil šéf resortu Vlastimil Válek (TOP 09).
V největší české nemocnici vakcíny ještě mají, jsou už ale zarezervované. „To, co běží stále a bez omezení, tak je očkování kontaktů, kdy vlastně pacient, pokud se dostane do kontaktu se žloutenkou, tak je pak následně hygienickou stanicí doporučeno očkování a tam vlastně ty zásoby jdou z jiných zdrojů,“ uvedl přednosta Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol Milan Trojánek.
Možností je také kombinovaná vakcína proti žloutence A i B. Aplikuje se ale ve více dávkách a jde o dražší variantu. Využívají ji hlavně cestovatelé.
Pražská hygiena eviduje jen za tento týden okolo čtyř desítek nakažených. Na nutnost dodržovat preventivní opatření upozorňuje na několika místech v hlavním městě informační kampaň. Právě tam, kde se koncentruje větší množství lidí, je riziko nákazy největší. Účinnou prevencí zůstává důkladné mytí rukou.
Čekací doba na vakcíny
Jak už zaznělo, v Česku aktuálně na některých místech chybí vakcíny proti žloutence typu A. Společnost Avenier, která provozuje síť očkovacích center po celé republice, aktuálně nové pacienty neobjednává, a to nejen v Praze, ale i dalších regionech. Čekají na dodávky. Platí to i v Motole. Na termín v nemocnici na Bulovce nebo v Ústřední vojenské si zájemci počkají zhruba měsíc.
Na oslovených očkovacích místech ve Středočeském, Královéhradeckém a Libereckém kraji se čeká v řádu týdnů. V Ostravě zatím nanejvýš pár dnů a Nemocnice Kadaň nabízí termín hned.
Nedostatkové jsou pak vakcíny ve fakultních nemocnicích v Plzni a v Brně nebo na jihu Čech. Na dodávky čekají také v Jihlavě.