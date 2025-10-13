Stát vybírá víc na mýtném. Od ledna do srpna za něj dopravci zaplatili přes dvanáct a půl miliardy korun. Jenže tento údaj zároveň ukazuje, že nejen na hlavních tazích roste provoz. Většími městy kamiony často projíždějí krokem v dlouhých kolonách. Někteří řidiči proto volí alternativní trasy, ale ztěžují tak život lidem v menších obcích, přes které si zkracují cestu, třeba i navzdory zákazovým značkám.
Zkratky pomůžou kamionům, ale ztěžují život v obcích
Například v některých středočeských obcích kvůli kamionům, které jezdí okolím Prahy, sepsali petici. Podpis k ní připojilo přes šestnáct set lidí. „Chceme, aby tranzitní kamionová doprava neprojížděla přes obce v naší oblasti,“ upřesnil člen petičního výboru z Libomyšle Marek Nesnídal.
Řidiči si přes Libomyšl a další obce zkracují cestu mezi dálnicemi D5 a D4. „Nejčastěji jsou to nejspíš Češi, kteří znají okolí, takže se jim nechce čekat v koloně a zkouší to okolo,“ mní mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Kdyby to neudělali, dostali by se až na Pražský okruh. Tam ale auta téměř denně popojíždějí v kolonách, dokonce často stojí už na příjezdu z dálnice.
Tranzitní nákladní doprava by měla přednostně využívat dálnice a silnice první třídy. Jenže to není vymahatelné. „Pakliže to zákon nezakazuje, tak naše nástroje – regulační – tam nejsou,“ potvrdil šéf dopravní policie Michal Hodboď.
Zákazová značka nemusí být řešením
Osmi středočeským obcím, zapojeným do petice, by pomohla zákazová značka. V Dobříši si nechali spočítat, že centrem projede tři sta kamionů denně. Obchvat stavět nechtějí. „Z našeho pohledu by vyřešil jenom část dopravy, ale nevyřešilo by to obce, které jsou na trase,“ vysvětlil dobříšský starosta Pavel Svoboda (nestr. za ODS).
Středočeský kraj si zadal vlastní studii, se zákazovými značkami ale už dopředu nesouhlasí. „Zkratka mezi dálnicemi zůstane stejná, jenom se přesune do jiných obcí,“ říká krajský radní pro dopravu Josef Pátek (ODS). Zákazová značka by tak musela stát na všech sjezdech z dálnice, což podle kraje není reálné.
Dobříšsko není jediná oblast, která usiluje o omezení tranzitní dopravy. Obce Ševětín, Vitín a Chotýčany na Českobudějovicku už si zákazové značky prosadily. Denně jimi projíždí tři stovky nákladních aut, které se vyhýbají mýtu na dálnice D3.
Nerespektování zákazu předjíždění
Praxe nicméně ukazuje, že některé řidiče nákladních aut ani značky nezastaví. Například na dálnicích už letos zákaz předjíždění porušilo přes tři a půl tisíce řidičů, na pokutách zaplatili víc než šestnáct milionů korun. Loni od nich stát za tento přestupek inkasoval přes dvacet tři milionů.
Pro dokumentaci přestupků policisté využívají i nové speciální vozy vybavené kamerami. Řeší i případy, kdy řidiči předjíždějí příliš dlouho. „Vytváří to špunt na dálnici, kdy to nutí řidiče za ním, aby dobržďovali do kolony, která tam zničehonic vzniká, a to jsou nežádoucí situace,“ vysvětlil Michal Hodboď.
Zákaz vjezdu do center měst za deset měsíců porušilo téměř sedmnáct set řidičů. Na pokutách zaplatili zhruba tři miliony korun. Další sankce řeší správní úřady s 381 majiteli vozů.