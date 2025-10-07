Plzeňský kraj zprovoznil nové silniční napojení severního Plzeňska a Rokycanska na dálnici D5 z Prahy přes Plzeň na Německo. Stálo 520 milionů korun s DPH a jde o druhou největší dopravní stavbu kraje. Nová silnice o délce 5,3 kilometru odvede tranzitní dopravu z centra Rokycan, Oseku a Litohlav. Jako první si ji mohli projít pěší a cyklisté, pro automobily bude otevřená od půlnoci z úterý na středu.
Obyvatelé Rokycanska se dočkali napojení na D5 o půl roku dřív
Podle smlouvy měla být silnice, která napojí na D5 Radnicko, Kralovicko i Rakovnicko, hotová až v dubnu 2026. „Díky dokončení této první etapy už nebudou těžká vozidla od dálnice D5 projíždět přes celé centrum Rokycan a vyhnou se i prudkému kopci u nemocnice. Podstatně se zlepší obslužnost regionu i komfort každodenního dojíždění,“ míní hejtman Kamal Farhan (ANO).
Podle starosty Rokycan Tomáše Rady (Rokycanští patrioti) uleví nová silnice městu zejména od nákladní dopravy směřující právě na D5. Podle starosty Oseku Jaroslava Peroutky (Sdružení pro rozvoj obce Osek) těžké dopravy za poslední roky hodně přibylo. Dosavadní silnice vedoucí mezi domy je ve špatném stavu a lidé si tam stěžovali na hluk zejména při průjezdu kamionů. „Přes Osek teď už nepůjde tak velký provoz,“ řekl. Stavbu velmi vítají také sousední Litohlavy. Ze staré vozovky z Litohlav do Rokycan bude nově cyklostezka.
Nová přeložka začíná u mimoúrovňové křižovatky u D5 a jde k Litohlavům, mezi nimi a Osekem se stočí vpravo a projde poli a loukami na Březinu, před níž skončí. Po dosavadní silnici ze severního Rokycanska a Plzeňska jezdilo denně přes šest tisíc vozidel, čtvrtina nákladních. „Přeložka umožní přímé napojení severního Rokycanska na silniční a dálniční systém plzeňské aglomerace,“ popsal náměstek hejtmana Pavel Čížek (STAN).
Stavbu, která začala předloni v říjnu, uhradí z 85 procent evropský operační program IROP a státní rozpočet.
Obchvat Březiny a změny územních plánů
Silnice by měla výhledově pokračovat obchvatem Březiny a dál. Šéf Správy a údržby silnic Jiří Velíšek zadal vypracování vyhledávací studie na pokračování trasy až k Újezdu u Sv. Kříže. V budoucnu má komunikace na sever pokračovat v nové stopě až k Radnicím a Břasům. „Na vyhledávací studii musí navázat změny územních plánů obcí. Projektování stavby by mohlo začít za dva roky,“ odhadl Čížek. Kraj celou stavbu nedokáže uhradit, podle Čížka tak bude nutné získat evropské nebo státní dotace.
„Všech 27 obcí mikroregionu Radnicko si tento přivaděč přeje desítky let,“ řekl starosta Břas Miroslav Kroc (Pro harmonický rozvoj obce, za STAN). Podle projektanta stavby Miroslava Jaroše se dálnice kolem Rokycan otvírala v roce 1993. „V podmínkách stavebního povolení bylo, že se musí postavit osecká a litohlavská propojka, aby se dálnice mohla zkolaudovat,“ poznamenal.
Podle starosty Radnic Jana Altmana (TJ Sokol Radnice) by přeložka měla ideálně končit až za Němčovicemi, původně měla vést až na Rakovnicko. Současné komunikace kolem Radnic jsou úzké, což omezuje zájem investorů.
