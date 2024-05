ŽIVĚ: Vláda měla jednat o pomoci ovocnářům i rozdělení peněz z daní

Ministři projednali pomoc ovocnářům, kterým zničily úrodu jarní mrazy. Na programu měli na úterní schůzi i zjednodušení povolovacích procesů a požadavků pro stavby nových jaderných bloků v Česku. Kabinet se měl zabývat také novelami zákonů o rozpočtovém určení daní či o nemocenském pojištění, podle ní by ošetřovné od příštího roku mohli mít i živnostníci a dohodáři s nemocenským pojištěním.

Novela atomového zákona by se měla uplatnit nejen u velkých bloků v Dukovanech a Temelíně, ale i u připravované výstavby modulárních reaktorů. Zjednodušit by měla povolovací procesy a regulatorní požadavky pro stavby nových jaderných bloků. Při stávajících pravidlech by podle Státního úřadu pro jadernou bezpečnost hrozilo, že se spuštění nových jaderných technologií zdrží nebo i zastaví.

Změny v rozpočtovém určení daní počítají s postupným zvýšením podílu krajů na sdílených daních na 10,26 procenta ze současných 9,76 procenta. Celkem by tak roční příjmy krajů měly do roku 2027 vzrůst o 11,2 miliardy, zároveň jim ale stát přestane poskytovat čtyřmiliardovou dotaci na údržbu silnic druhých a třetích tříd.