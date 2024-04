České jablko bude letos vzácnost. Ovocnáře, které postihl mráz, nenecháme na holičkách, slíbil Výborný

Ministerstvo zemědělství spustí program s pomocí minimálně sedmdesát až sto milionů korun pro pěstitele ovoce, oznámil Výborný. V Daminěvsi si ve čtvrtek prohlédl poškozené sady. Mráz zasáhl převážně sady v Čechách, na jižní Moravě jsou škody zatím lokální. „Čekáme ještě, co se stane zítra a pozítří, protože předpověď pro Moravu také není optimální,“ řekl Výborný.

„Celou jednu sezonu přijdou pěstitelé o veškerý zisk, ze kterého potom investují peníze do dalších sezon, ale nepřijdou o náklady s tím spojené. Nemohou propustit své zaměstnance, nemohou své sady zavřít a přijít se za rok podívat, co to udělalo přes zimu. Sady musejí ošetřovat, prořezávat, což s sebou nese náklady,“ připomněl ministr.

Sadaři tak podle Výborného zjednodušeně přijdou o sto procent příjmu z prodeje ovoce, ale zůstanou jim minimálně dvě třetiny nákladů. „Tady vypadnou fakticky dva roky, to je ten důvod, proč jim jako stát musíme pomoci,“ dodal. „Kromě přímé pomoci přes program rizik budeme hledat i cesty provozních podpor, úvěrů,“ přislíbil Výborný.