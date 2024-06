V létě je častěji příčinou dopravních nehod únava či nepozornost, ministerstvo proto zavádí opatření

Policie již avizovala, že v souvislosti s koncem školního roku a počátkem prázdnin zesílí dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu v Česku. Dodržování silničních pravidel bude od pátku do neděle na různých místech kontrolovat přes 1800 policejních hlídek.

Dopravněbezpečnostní akce se ale nebudou soustředit jen na nadcházející víkend, policisté je mají kvůli očekávané vyšší hustotě dopravy naplánované během celých prázdnin, uvedla policejní mluvčí Hana Rubášová.

Prostudovat trasu, nespěchat a sledovat dopravní zpravodajství

Řidičům před cestou na dovolenou policisté doporučují řádně si prostudovat trasu, nechat si dostatečnou časovou rezervu a sledovat aktuální dopravní zpravodajství a počasí. Také by měli věnovat pozornost dopravnímu značení, neměli by spěchat a měli by si pravidelně při cestě dělat přestávky.