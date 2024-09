Pokud Piráti opustí vládu, STAN je nebude následovat

Pokud Piráti opustí vládu, Starostové je nebudou následovat, řekl po mimořádném jednání předsednictva STAN místopředseda hnutí Lukáš Vlček. Bylo by to podle něj nezodpovědné a nevyplývá to ani z koaliční dohody Pirátů a STAN. Předseda hnutí a ministr vnitra Vít Rakušan na jednání vlády prý Piráty poprosil, aby odchod z kabinetu ještě zvážili.