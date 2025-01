Zemřela bývalá místopředsedkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová

Rodačka z Kladna vystudovala práva na Univerzitě Karlově v Praze. Rok pracovala jako podniková právnička, poté několik let jako advokátka. V roce 1982 odešla do emigrace. Nejprve do Spolkové republiky Německo, kde pracovala jako právní poradkyně a novinářka, mimo jiné i v československé sekci Rádia Svobodná Evropa. Poté žila do roku 1993 v Kanadě, i s manželem Arnoštem Wagnerem.

Po návratu do Česka pracovala nejprve jako asistentka předsedy Ústavního soudu Zdeňka Kesslera, později byla Václavem Havlem jmenována soudkyní Nejvyššího soudu a poté i jeho předsedkyní. K Ústavnímu soudu se vrátila v roce 2002 ve funkci soudkyně a místopředsedkyně.

„Nesnažila se zalíbit mocným“

Wagnerová ve svém desetiletém působení u Ústavního soudu patřila k nejaktivnějším soudcům, je podepsaná pod mnoha významnými, diskutovanými, někdy i kritizovanými nálezy soudu. „Pokud není žádná kritika ze strany politiků, tak se něco děje špatně. Pokud se ta kritika dostaví, tak si myslím, že Ústavní soud pracuje dobře,“ řekla v roce 2012, kdy ve funkci ústavní soudkyně končila.

„Eliška Wagnerová se nikdy nesnažila zalíbit mocným. Nesnášela ustrašenost, čecháčkovství, vrabce v hrsti a vzdušné zámky, ale za práva toho posledního z posledních se bila jako lvice. Mezi politiky si tím mnoho přátel nezískala, mezi svými spolupracovníky ano (a k tomu absolutní respekt a celoživotní sympatie). Byla sečtělá, s širokým mezinárodním rozhledem a vynikajícími vědeckými kontakty, ale například s trpělivostí nebo diplomatickými frázemi si hlavu nelámala,“ uvedl Ústavní soud ve vzpomínce na webu. Doplnil, že Wagnerová byla soudkyní zpravodajkou v 1938 různých řízeních, vyhověla ve 241 případech návrhu.

„Když jsem jí před časem vyjádřil obdiv za to, že se nikdy nebála prosazovat to, co považovala za správné, opravila mě, že obavy zažívala mnohokrát, že však nakonec vždy věděla, co je třeba udělat,“ napsal na sociální síti X k jejímu úmrtí současný soudce Ústavního soudu Tomáš Langášek.

Po odchodu z Ústavního soudu působila v letech 2012 až 2018 jako nezávislá senátorka za Stranu zelených. Její manžel Arnošt, s nímž se setkala v emigraci, zemřel před třemi roky.