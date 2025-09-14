Zemřel publicista a chartista Václav Žák


před 34 mminutami|Zdroj: ČTK

Ve věku 80 let v neděli zemřel v českobrodské nemocnici publicista Václav Žák, signatář Charty 77 a dlouholetý šéfredaktor časopisu Listy, sdělil jeho přítel a spolupracovník Vojtěch Sedláček. Žák patřil po listopadu 1989 k předním představitelům Občanského fóra (OF), působil jako ředitel odboru informatizace na ministerstvu školství a jako odborník na počítače stál u zrodu vysokoškolské počítačové sítě v České republice.

Žák byl v červnu 1990 zvolen za OF poslancem tehdejší České národní rady, do ledna 1991 byl jejím místopředsedou. Po rozpadu Občanského hnutí pracoval jako redaktor a publicista, přednášel také na Univerzitě Karlově v Praze.

Mezi roky 2002 a 2021 byl šéfredaktorem časopisu Listy, který navazuje na revue Lettre Internationale založenou v roce 1984 v Paříži Antonínem Jaroslavem Liehmem. V letech 2003 až 2009 byl Žák členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), do které jej nominovali sociální demokraté, poslední tři roky radě předsedal.

Stovkám disidentů vzrostla penze, prominentům režimu klesla
Ilustrační foto

Sedláček připomněl, že Žák jako poslanec České národní rady už v roce 1990 prosazoval, aby parlament přijal zákon o státní službě, pokud má nově vytvářený demokratický stát být opravdu funkční. Byl pravidelným účastníkem každoročního setkání Čechů a sudetoněmeckých krajanů, jeho vystoupení podle Sedláčka vždy napomáhala vzájemnému porozumění.

Nezapomenutelná podle Sedláčka byla i Žákova spolupráce s Českým rozhlasem, do paměti posluchačů se zapsal jako vynikající glosátor a komentátor politických dějů. Jeho postřehy si všímaly i zdánlivě přehlédnutelných drobností, které se nakonec v jeho pojetí ukázaly jako podstatné, dodal Sedláček.

Rodák z Tábora (28. července 1945) vystudoval koncem šedesátých let Fakultu technické a jaderné fyziky Českého vysokého učení technického a po studijním pobytu v Anglii pracoval jako programátor ve Výzkumném ústavu matematických strojů v Praze. Vedle podpisu Charty 77 se účastnil i disidentských podniků, například v létě 1989 se podílel na založení Kruhu nezávislé inteligence.

Načítání...