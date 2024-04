Zemřel poslanec SPD Jaroslav Bašta, bylo mu 75 let

Bašta v minulosti patřil k předním politikům ČSSD. Poslanecký mandát za tuto stranu vykonával už v letech 1996 až 2000. Jako ministr bez portfeje zasedal v letech 1998 až 2000 ve vládě Miloše Zemana. Byl velvyslancem v Rusku (2000 až 2005) a na Ukrajině (2007 až 2010).

Dlouholetý člen sociální demokracie

Členem sociální demokracie byl od roku 1994 do roku 2019, kdy ze strany odešel. Ve stejném roce vstoupil do hnutí Bezpečnost, odpovědnost, solidarita (BOS), za které neúspěšně kandidoval do Evropského parlamentu a jehož se na podzim 2020 stal předsedou. V roce 2021 vstoupil do SPD.

Ve sněmovně byl za SPD členem zahraničního výboru a předsedou jeho podvýboru pro vnější ekonomické vztahy. Působil také ve stálé komisi pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby.

Zatím posledním poslancem, který zemřel během svého mandátu, byl v březnu 2021 poslanec ODS Jiří Ventruba, jenž byl hospitalizován s těžkým průběhem covidu-19. Baštu by měl ve sněmovně nahradit správní ředitel chvaletické elektrárny Marcel Dlask.