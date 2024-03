Zdravotnictví neutáhne všechny naše hříchy, musíme mu ulevit, míní odborníci

„Jestli stačím na práci, kterou dělám, v první řadě posoudí okolí, když to nejsem schopen posoudit sám,“ míní Pafko. Zdravotní stav je podle Cikrta individuální, ale existují faktory, které ho ovlivňují.

„Z toho, jací jsme, je asi třicet procent dáno geneticky, ale zbývajícími 70 procenty si budujeme svůj život sami,“ řekl Pafko. Podle Cikrta se lze ptát, do jaké míry může pomoci zdravotnictví a do jaké míry si lidé mohou pomoci sami.

„Deset procent našeho zdraví ovlivňuje prostředí, to je možná méně, než kolik si obecně myslíme. Dvacet procent zdravotnictví a třicet procent naše chování – kouření, pití alkoholu, obezita a podobně. Čtyřicet procent jsou socioekonomické faktory – kde žijeme, jak jsme vzdělaní a jaký máme příjem,“ míní Cikrt.

„Zdravotnictví do budoucna neutáhne všechny naše hříchy. Musíme se podílet na tom, abychom mu odlehčili a ono se mohlo soustředit na vážné nemoci, za které lidé nemohou,“ zdůraznil šéfredaktor.

Doplnil, že rané stáří začíná v 60 letech a trvá do 74 let. „Mezitím máme hranici důchodu, dnes je to tuším 65 let. Od 75 let máme opravdové stáří,“ dodal. Od 90 let se podle něj hovoří o dlouhověkosti.