Závazek trvající dvacet let je třeba naplnit, říká Gregorová o euru. Rozhodnout se mají občané na základě objektivních informací, míní David

Přijetí eura je dle europoslankyně Markéty Gregorové (Piráti) politická záležitost, vůli jej jednoho dne přijmout prý vnímá u většiny politických stran. „Proč se nemůžeme začít připravovat teď?“ táže se. Závazek, který trvá dvacet let, je podle ní potřeba naplnit. O vstupu do eurozóny by dle europoslance Ivana Davida (SPD) měli rozhodnout občané v referendu na základě objektivních informací. „Lidé musí vědět, jaká to přináší rizika, výhody a nevýhody. Pak se mohou rozhodovat,“ řekl v pořadu Události, komentáře.

Piráti a Starostové chtějí proces přijetí eura urychlit, vyzývají ke vstupu do zmíněného systému směnných kurzů ERM II. „Není to spěch, je už velmi pozdě. (…) Závazek, který trvá dvacet let, je potřeba naplnit,“ prohlásila Gregorová.

Otázky přijetí eura v pořadu komentoval také ekonom a bývalý člen Národní rozpočtové rady vlády Richard Hindls. Podle něj je to spíše politická záležitost a otázka politického rozhodnutí. „Stačí sledovat jen poslední debaty okolo přístupového systému ERM II, který měl být otevírací branou. Je krásně vidět, jak se politické reprezentace nemohou dohodnout a nechtějí připustit toto předsálí,“ uvedl. Pokud budou takto politici uvažovat, euro Česko nepřijme nikdy. „Nemá smysl tam vstupovat, pokud na konci není vstup do eurozóny,“ dodal.

Decroix: Pokud budeme spěchat, můžeme projektu ublížit

Všichni vítají debatu, podotkla místopředsedkyně poslanců ODS Eva Decroix. Byť je ale podle ní euro politický projekt, Česko musí splňovat ekonomická kritéria. Doufá, že podmínky splní už letos. „Ale není to úplně jednoduché. Dospíváme k tomu přes složité politické a ekonomické procesy,“ upozornila.

Další věcí podle ní je, že většina občanů nesouhlasí s přijetím eura. „Bránila bych se tomu, že pokud budeme něco dělat na sílu, abychom projektu ještě více neublížili,“ poznamenala.

Hnutí SPD by bylo pro referendum, uvedl David. „Rozhodnout se mají občané, a to na základě objektivních informací,“ myslí si. Euro je podle něj výhodné jen pro některé. „Kdyby si Řecko ponechalo drachmu, tak by vyšlo z někdejší krize daleko příznivějším způsobem,“ prohlásil.

Pokud by Česko bylo členem eurozóny, připravilo by se o možnost ovlivňovat vlastní měnovou politiku, upozornil. „Lidé musí vědět, jaká to přináší rizika, výhody a nevýhody. Pak se mohou rozhodovat,“ dodal.

„Myslím, že tu musí být větší politická shoda. I celospolečenská shoda, která nám dnes chybí,“ soudí místopředseda výboru pro evropské záležitosti Jaroslav Bžoch (ANO). Pokud vládní strany vstoupí do voleb s tím, že euro není na pořadu dne, mělo by to podle něj tak zůstat. „Přineslo by to další krizi v tom, jak občané vnímají politiku u nás,“ řekl. Když není shoda, zda a kdy přijmout společnou měnu, vstupovat do ERM II podle něj nemá smysl.