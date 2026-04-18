Zásadní je změnit společenské vnímání alkoholu, míní Prouza. Vobořil volá po prevenci

Hosté Událostí, komentářů probrali návrh na omezení prodeje alkoholu v nočních hodinách. „Jakékoli omezení alkoholu je důležité, ale pro reálnou změnu je zásadní změnit společenské vnímání,“ míní prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. „Mladiství vnímají skrze reklamu, že pití alkoholu je něco zcela normálního,“ dodal. Poradce Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí Jindřich Vobořil je vůči omezení prodeje alkoholu v nočních hodinách skeptický, protože na to není v Česku „nálada“. Podle něj je důležitější zaměřit se na prevenci a síť pomoci. Diskuzi moderoval Lukáš Dolanský.
Vobořil uvedl, že je k další debatě, zda je lepší regulace reklamy, vyšší sankce při prodeji alkoholu nezletilým, omezení prodeje nebo třeba změna cenotvorby. „Čísla říkají, že noční omezení prodeje snižuje expozici alkoholu vůči mladistvým, snižuje domácí násilí a počty trestných činů v nočních hodinách,“ míní. Je to ale prý priorita až třeba na desáté příčce.
Prouzovi vadí všudypřítomné televizní reklamy na alkohol nebo neustále pití alkoholu v české filmové tvorbě. „Pokud se podíváte na zahraniční přenos fotbalového zápasu, nenajdete tam reklamy na alkohol. Během českého přenosu se naopak vysílají reklamy na alkohol nebo na sázkové kanceláře,“ uvedl. Zároveň upozornil, že se protialkoholová opatření v Česku málo a nedůsledně kontrolují.
Vobořil: Problém s alkoholem narůstá do obřích rozměrů
Na dotaz moderátora Dolanského, jak si Česko vede v mezinárodním srovnání, Vobořil konstatoval, že v Česku problém s alkoholem narůstá do obřích rozměrů. Zmínil, že okolní země investují do komplexních protialkoholových opatření včetně prevence a pomocné sítě, což ve výsledku snižuje i finanční zátěž na společnost.
Prouza vyzval stát, aby nerozděloval alkohol na dobrý a špatný ve smyslu daňového zatížení. „Regulace by měly dopadnout na všechny typy alkoholu. Pokud je jiná cena u piva, tvrdého alkoholu nebo vína, tak následná omezující opatření nebudou pro občany důvěryhodná,“ sdělil. Vobořil v otázce cenotvorby považuje za nejspravedlivější daň na gram alkoholu v nápoji.
Oba hosté se na závěr shodli, že pití alkoholu je generační záležitost. Vobořil zmínil, že mladší generace již začíná vnímat alkohol jako něco nezdravého.