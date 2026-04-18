Zásadní je změnit společenské vnímání alkoholu, míní Prouza. Vobořil volá po prevenci


Události, komentáře: Návrh na omezení prodeje alkoholu
Hosté Událostí, komentářů probrali návrh na omezení prodeje alkoholu v nočních hodinách. „Jakékoli omezení alkoholu je důležité, ale pro reálnou změnu je zásadní změnit společenské vnímání,“ míní prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. „Mladiství vnímají skrze reklamu, že pití alkoholu je něco zcela normálního,“ dodal. Poradce Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí Jindřich Vobořil je vůči omezení prodeje alkoholu v nočních hodinách skeptický, protože na to není v Česku „nálada“. Podle něj je důležitější zaměřit se na prevenci a síť pomoci. Diskuzi moderoval Lukáš Dolanský.

Vobořil uvedl, že je k další debatě, zda je lepší regulace reklamy, vyšší sankce při prodeji alkoholu nezletilým, omezení prodeje nebo třeba změna cenotvorby. „Čísla říkají, že noční omezení prodeje snižuje expozici alkoholu vůči mladistvým, snižuje domácí násilí a počty trestných činů v nočních hodinách,“ míní. Je to ale prý priorita až třeba na desáté příčce.

Prouzovi vadí všudypřítomné televizní reklamy na alkohol nebo neustále pití alkoholu v české filmové tvorbě. „Pokud se podíváte na zahraniční přenos fotbalového zápasu, nenajdete tam reklamy na alkohol. Během českého přenosu se naopak vysílají reklamy na alkohol nebo na sázkové kanceláře,“ uvedl. Zároveň upozornil, že se protialkoholová opatření v Česku málo a nedůsledně kontrolují.

Vobořil: Problém s alkoholem narůstá do obřích rozměrů

Na dotaz moderátora Dolanského, jak si Česko vede v mezinárodním srovnání, Vobořil konstatoval, že v Česku problém s alkoholem narůstá do obřích rozměrů. Zmínil, že okolní země investují do komplexních protialkoholových opatření včetně prevence a pomocné sítě, což ve výsledku snižuje i finanční zátěž na společnost.

Prouza vyzval stát, aby nerozděloval alkohol na dobrý a špatný ve smyslu daňového zatížení. „Regulace by měly dopadnout na všechny typy alkoholu. Pokud je jiná cena u piva, tvrdého alkoholu nebo vína, tak následná omezující opatření nebudou pro občany důvěryhodná,“ sdělil. Vobořil v otázce cenotvorby považuje za nejspravedlivější daň na gram alkoholu v nápoji.

Oba hosté se na závěr shodli, že pití alkoholu je generační záležitost. Vobořil zmínil, že mladší generace již začíná vnímat alkohol jako něco nezdravého.

Izraelská armáda vytvořila žlutou linii v Libanonu. Podobně jako v Gaze

Izraelská armáda vytvořila žlutou linii v Libanonu. Podobně jako v Gaze

Nejméně dvě obchodní lodě zasáhla palba ve znovu uzavřeném Hormuzském průlivu

Nejméně dvě obchodní lodě zasáhla palba ve znovu uzavřeném Hormuzském průlivu

Soud rozhodne o vazbě pro Američanku obviněnou z útoku na pardubickou firmu

Soud rozhodne o vazbě pro Američanku obviněnou z útoku na pardubickou firmu

Migrantů zadržených za nelegální překročení hranice v Polsku výrazně ubylo

VideoMigrantů zadržených za nelegální překročení hranice v Polsku výrazně ubylo

USA o měsíc prodloužily výjimku na nákup sankcionované ruské ropy na tankerech

USA o měsíc prodloužily výjimku na nákup sankcionované ruské ropy na tankerech

Hispánci v Texasu se obracejí k Trumpovi zády

VideoHispánci v Texasu se obracejí k Trumpovi zády

Írán slíbil pozastavit svůj jaderný program, tvrdí Trump

Írán slíbil pozastavit svůj jaderný program, tvrdí Trump

Ceny ropy prudce klesly, akcie posílily

Ceny ropy prudce klesly, akcie posílily

Zásadní je změnit společenské vnímání alkoholu, míní Prouza. Vobořil volá po prevenci

Hosté Událostí, komentářů probrali návrh na omezení prodeje alkoholu v nočních hodinách. „Jakékoli omezení alkoholu je důležité, ale pro reálnou změnu je zásadní změnit společenské vnímání,“ míní prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. „Mladiství vnímají skrze reklamu, že pití alkoholu je něco zcela normálního,“ dodal. Poradce Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí Jindřich Vobořil je vůči omezení prodeje alkoholu v nočních hodinách skeptický, protože na to není v Česku „nálada“. Podle něj je důležitější zaměřit se na prevenci a síť pomoci. Diskuzi moderoval Lukáš Dolanský.
Soud rozhodne o vazbě pro Američanku obviněnou z útoku na pardubickou firmu

Vrchní státní zastupitelství (VSZ) v Praze v sobotu navrhlo vazbu pro Američanku obviněnou v souvislosti se žhářským teroristickým útokem na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. O vazbě odpoledne rozhodne Okresní soud v Pardubicích, informovaly vrchní státní zastupitelství a pardubický soud. Ženu zadržela na Slovensku tamní policie v březnu. Slovenští policisté ji českým kolegům předali ve čtvrtek.
Pro Paměť národa se poběží v devatenácti městech, nově v Mimoni, Rtyni a Vimperku

Do Běhu pro Paměť národa se letos v květnu zapojí devatenáct měst. Nově jsou to města Mimoň, Vimperk a Rtyně v Podkrkonoší. České televizi to řekla mluvčí Paměti národa Alžběta Chrobáková. Nejvíc lidí běží tradičně v Praze, Brně, Ostravě a Plzni. Benefiční akce připomíná památku a osudy politických vězňů, válečných veteránů, obětí holocaustu, odbojářů, disidentů nebo bojovníků za svobodu.
Čtyři generace Evropanů ukázaly, kdo tíhne k autoritářům

Starší generace tíhnou mnohem častěji k autoritářským lídrům. Postoj k nim ovlivňují i zkušenosti z totalitních režimů. Přispívá k tomu také pocit věkové diskriminace, který nejstarší generace sdílí s tou nejmladší. Zjistili to vědci při zkoumání čtyř generací Evropanů. Výsledky v Senátu představila Klára Plecitá ze sociologického ústavu Akademie věd.
VideoBabiš lavíruje ohledně závazku zvyšovat rozpočet na obranu

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek nepotvrdil, že jeho vláda chce do roku 2035 směřovat k naplnění závazku postupně zvyšovat obranné a související infrastrukturní výdaje až na pět procent HDP. Ve čtvrtek, po jednání s šéfem NATO Markem Ruttem, přitom řekl, že Česko udělá vše pro splnění závazku. Rutte upozornil, že růst těchto výdajů ze strany spojenců je klíčový. Poslanci už v dubnu 2023 schválili zákon, podle kterého má stát každý rok dávat na obranu aspoň dvě procenta HDP, vláda však letos plánuje poslat na čistě vojenské výdaje o téměř 0,3 procenta HDP méně. Dvou procent vláda dosáhne jen díky bezmála dvaceti miliardám investovaných do dopravních staveb. Podíl čistě vojenských výdajů na HDP proto letos mírně klesne, což kritizuje sněmovní opozice. Babiš už oznámil, že kabinet plánuje zvýšit výdaje na obranu v příštím roce. O přesné částce se má rozhodnout v září při jednání o státním rozpočtu.
VideoPřed pěti lety vyšla najevo ruská stopa ve Vrběticích

Před pěti lety došlo k vyostření diplomatických vztahů mezi Českem a Ruskem – odstartovalo ho oznámení o zapojení agentů GRU do výbuchů muničních skladů ve Vrběticích. Protože Moskva při vyšetřování nespolupracovala, musela česká policie kauzu odložit. Důkazy ale podle ní jasně ukázaly na záškodnickou operaci vojenské rozvědky. Česko vyhostilo osmnáct pracovníků ruské ambasády, které označilo za agenty tajných služeb. Výzvu k náhradě škody Rusové odmítli.
Regulovaný prodej kratomu funguje, míní národní protidrogový koordinátor

Licencované obchody a e-shopy, které mohou regulovaně prodávat kratom, fungují v Česku dobře, prohlásil po pátečním jednání rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky národní protidrogový koordinátor Pavel Bém. Považuje to za argument proti případnému zákazu této psychomodulační látky. Podle Béma se vede diskuse také o návrhu, že by se prodejné látky s nízkým rizikem daly koupit ve specializovaných prodejnách až od 21 let. Debatuje se i o nastavení spotřební daně.
Aplikace na ověřování věku je hotová, dle experta si ji země EU budou moci přizpůsobit

Šéfka Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová tento týden oznámila, že experti EK dokončili aplikaci, která má ověřovat věk uživatelů on-line platforem. Je technicky hotová a brzy bude k dispozici pro občany EU, doplnila. Podle informatika Ondřeje Rozinka by toto řešení mělo být bezplatné, funkční a zcela anonymní, členské státy si ho navíc budou moci samy nastavit tak, jak jim vyhovuje.
